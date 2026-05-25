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La Asociación Española de Comunicación Científica pide rectificar a ‘El Hormiguero’ tras su entrevista a Marcos Llorente: “Una responsabilidad en salud pública”

El programa, que fue el más visto del día al tener más de un millón de espectadores, publicó en redes sociales que la conversación con el futbolista se describe como “un debate”, pese a que la evidencia científica y sus opiniones no están “en el mismo plano”

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Marcos Llorente en su visita al Hormiguero el pasado martes 19 de mayo (Flickr)
Marcos Llorente en su visita a El Hormiguero el pasado martes 19 de mayo (Flickr)

Una semana después de que ‘El Hormiguero’ recibiera al futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, en pleno prime time y se convirtiera en el programa más visto del día con 1.707.000 espectadores, la Junta directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2) ha redactado una carta para solicitar al Comité de Cumplimiento Normativo y el Consejo de Administración de Atresmedia “responsabilidad en comunicación de salud pública”.

A pesar de que durante los últimos meses, varios expertos han tratado de desmentir bulos difundidos por Llorente, el jugador fue a ‘El Hormiguero’, no para hablar de fútbol, sino para ‘debatir’ de nuevo la relación entre el cáncer de piel y la exposición solar. No obstante, la AEC2 asegura que “no es verdad que exista un debate científico real sobre esta cuestión y, de existir un debate social, está, precisamente, alentado por este tipo de cuestionamiento en este tipo de canales”.

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Por esto mismo, la asociación ha recalcado que las “enormes audiencias también conllevan una gran responsabilidad ante mensajes que ponen en peligro la protección de la salud”. En la carta que ha hecho pública, destacan que el jugador del Atleti afirmaba que “exponerse al sol desde el amanecer ‘prepara la piel y el cuerpo’”. Asimismo, en relación con los focos y luz artificial, cuestionó al público: “¿Cómo saben que es el sol y no esta luz?”.

“Un gran consenso” científico e internacional

La Asociación Española de Comunicación Científica ha insistido en el error “editorial” de la cadena, pues “las redes sociales y la web oficial del programa presentaron posteriormente esta conversación como ‘un debate’”. Sin embargo, la junta apunta a que de hecho hay “un gran consenso” entre las organizaciones mundiales.

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De este modo, señala que tanto la Organización Mundial de la Salud, como la Skin Cancer Foundation y la Academia Española de Dermatología y Venereología se han pronunciado en diferentes ocasiones sobre esta cuestión anteriormente. La OMS “asume la radiación ultravioleta –proveniente principalmente del sol– como factor causal principal del cáncer de piel”.

Mientras que la fundación “estima que aproximadamente el 86% de los melanomas y el 90% de otros cánceres de piel están asociados a esta exposición” y la academia “recomienda evitar la exposición solar en las horas centrales del día”. Además de haber detallado “explícitamente, medidas de fotoprotección física y uso adecuado de protector solar –que pueden ser de tipo químico, físico o mixto, sin variar en su seguridad–“.

Marcos Llorente en su visita al Hormiguero el pasado martes 19 de mayo (Flickr)
Marcos Llorente en su visita a El Hormiguero el pasado martes 19 de mayo (Flickr)

La visibilidad aumenta “la conciencia y los comportamientos preventivos”

Por su parte, la AEC2 especifica que “tampoco está claro que exista un debate social”, según los datos de una encuesta publicada en la revista científica Dermato. En ella, “la inmensa mayoría (97%) afirma usar protector solar en algún momento”; aunque el porcentaje baja notablemente al 64% cuando tenemos en cuenta los que la usan todo el año.

Asimismo, otro trabajo publicado en el Journal of Public Health en 2024 determina que “la comunicación desempeña un papel fundamental, ya que contribuye a aumentar la conciencia y los comportamientos preventivos entre la población en riesgo”, informa la AEC2 en la carta dirigida al programa de Atresmedia.

Teniendo en cuenta solo estas dos investigaciones, se puede observar que “entre la población no hay rechazo a la fotoprotección”. Aunque la AEC2 sí que considera que es preciso promover una “una mayor concienciación y divulgación acerca del potencial daño de la radiación solar y de la importancia de una buena fotoprotección, sobre todo entre los hombres y las personas menores de 25 años”, añade haciendo alusión al grupo de edad “sobre el que Llorente puede tener especial influencia”.

Marcos Llorente en su visita a El Hormiguero el pasado martes 19 de mayo (Flickr)
Marcos Llorente en su visita a El Hormiguero el pasado martes 19 de mayo (Flickr)

Las objeciones de Pablo Motos no fueron suficientes

Pese a ello, la asociación ha valorado en la carta que Pablo Motos haya formulado algunas “objecciones”, como por ejemplo, cuando habló de que “el daño solar es acumulativo y el 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona”. Aun así, insisten en que estas palabras no fueron suficientes, ya que “situó la evidencia científica y las opiniones personales en el mismo plano de ‘debate’”, asegura.

De esta forma, la Asociación Española de Comunicación Científica exige tanto a ‘El Hormiguero’ como a Atresmedia que exponga “una rectificación clara, en el mismo formato y franja de audiencia en que se expusieron las declaraciones del futbolista Marcos Llorente”. Además, solicita que esta se haga en base a la solidez científica contrastada y “voces expertas en dermatología y oncología”.

Por último, la AEC2 pide que el programa “adquiera un mayor compromiso con la comunicación científica rigurosa en contenidos relacionados con la salud pública”, concluye la carta, que ha sido remitida igualmente a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).

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