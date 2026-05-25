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Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

El central español suma su ausencia a las de Camavinga y Trent en Francia e Inglaterra. La mala temporada blanca salpica a sus internacionales

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Van Dijk y Dean Huijsen pugnan por un balón. (EFE)
Van Dijk y Dean Huijsen pugnan por un balón. (EFE)

Luis de la Fuente ha dejado a Dean Huijsen fuera de la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que no viajará con España un solo jugador del Real Madrid. El central, gran promesa por su seguridad y salida de balón, ha completado una temporada irregular en el club blanco. Por los mismos motivos, Eduardo Camavinga se ha quedado fuera de los elegidos por Francia y Trent Alexander-Arnold por Inglaterra.

De la Fuente enseño a Huijsen al mundo, un joven descarado que pese a un físico desgarbado sacaba balones con contundencia y era capaz de conducir al área contraria. Hasta entonces era un defensa prometedor en el Bournemouth. El escaparate de la Selección fue determinante para que el Madrid se fijara en él y le fichara como solución a su plaga de bajas en la zaga. Comenzó titular, pero se ha ido desinflando, perdiendo la confianza primero de Xabi Alonso, después de Álvaro Arbeloa.

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Otros madridistas en la prelista de 55 eran Dani Carvajal y Fran García, pero ninguno de los dos ha tenido los minutos ni el rendimiento esperados por el seleccionador. Especialmente dolorosa es la baja de Carvajal, quien hace apenas dos años celebraba la Eurocopa y ansiaba esta última gran cita para su palmarés. El Madrid se españolizó el pasado verano, Alonso aparte, y la otra incorporación fue Álvaro Carreras, pero este ni siquiera entró en la prelista.

Así ha sido el anuncio de los convocados para la selección española de fútbol que jugarán el Mundial 2026.

Ocho del Barcelona

“Yo no miro la procedencia de ningún jugador, yo solo miro si tiene posibilidad de jugar con nosotros o no, no tengo esa mentalidad localista que puede tener algún aficionado”. Así ha zanjado la pregunta De la Fuente, que ha convocado a ocho futbolistas del FC Barcelona y a tres del Atlético de Madrid. El Arsenal también aporta tres: David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi.

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Se da la circunstancia de que acude uno de Osasuna, Víctor Muñoz, quien hasta la pasada temporada era del Real Madrid, canterano además. Pertenece al club de Pamplona si bien el Madrid conserva una opción de recompra. De la Fuente le ha alabado en la rueda de prensa: “Ha aparecido en La Liga con una energía fantástica y este último tramo ha sido brillante. Nos aporta intensidad, velocidad, nos da las dos bandas, incluso puede jugar por el interior. Vamos a necesitar su energía en muchos partidos”.

Luis de la Fuente en la rueda de prensa tras dar a conocer la lista de convocados. (Reuters/Kacper Pempel)
Luis de la Fuente en la rueda de prensa tras dar a conocer la lista de convocados. (Reuters/Kacper Pempel)

El Real Madrid, como el Barcelona, han solido ser corazón de la Selección, aportando a sus jugadores más importantes. Aunque no en el número habitual si se tira de historia, a la Eurocopa sí viajaron y jugaron y ganaron futbolistas del Madrid, concretamente tres: el mencionado Carvajal, Nacho Fernández y Joselu Mato, estos últimos en ligas remotas, en las que seguramente también recale Carvajal.

El Real Madrid hará cambios sensibles en su vestuario, lo hará en el banquillo y en este momento hay un terremoto en el palco, con unas elecciones que no tocaban pero Florentino Pérez quiso poner a disposición de quien pretendiera arrebatarle la Presidencia. Enrique Riquelme ha recogido el guante y se medirán en las urnas el 7 de junio. Una de las promesas de Riquelme consiste precisamente “españolizar” el equipo.

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