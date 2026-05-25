La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Un tren de cercanías en la estación de Almudena Grandes-Atocha Cercanías. Jesús Hellín - Europa Press

Adif ha licitado la redacción de los proyectos de mejora de los accesos a cuatro estaciones subterráneas de la línea C-5 de Cercanías de Madrid: Doce de Octubre, Embajadores, Maestra Justa Freire-Polideportivo de Aluche y Las Águilas. El contrato, cuyo importe asciende a 623.392 euros, tiene como objetivo definir las actuaciones necesarias para la modernización de estos espacios clave del sistema de transporte metropolitano.

Según ha informado el gestor de infraestructuras ferroviarias, el encargo incluye la elaboración de estudios previos y proyectos constructivos que servirán de base para futuras obras. Estas intervenciones buscan renovar los accesos a las estaciones mediante soluciones arquitectónicas más eficientes, funcionales y adaptadas al entorno urbano. Además, el contrato contempla la posibilidad de cofinanciación a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar el servicio a los usuarios de Cercanías, combinando eficiencia económica, calidad arquitectónica y bajo mantenimiento. Adif subraya que las actuaciones deberán incrementar la accesibilidad y la seguridad de los accesos, al tiempo que se optimiza su integración en el entorno urbano y se mejora la experiencia de los viajeros en su tránsito diario.

Nuevas cubiertas

Las actuaciones previstas en esta fase de definición incluyen la instalación de nuevas cubiertas en los accesos, destinadas a proteger a los usuarios frente a las inclemencias meteorológicas.

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Asimismo, se proyectan elementos de cerramiento que refuercen la seguridad de las instalaciones y contribuyan a evitar la entrada de suciedad, reduciendo así las necesidades de mantenimiento.

Otro de los ejes de intervención será la renovación de acabados, mobiliario y elementos arquitectónicos, con el fin de dotar a los accesos de una imagen más moderna, visible y reconocible dentro de la línea C-5.

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Identificar las estaciones y reordenar los recorridos peatonales

También se contempla una mejora del diseño funcional y arquitectónico, con soluciones integradas en el entorno urbano que faciliten la identificación de las estaciones desde el exterior.

Además, se prevé una reordenación de los recorridos peatonales y la mejora de los espacios de conexión hasta los vestíbulos soterrados. Con ello se busca incrementar el confort de los usuarios, optimizar la circulación interior y reforzar la orientación de los viajeros en el acceso y salida de las estaciones.

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Planificación a largo plazo

Esta actuación forma parte del Plan de Cercanías de Madrid y, en concreto, del Plan de Actuación de la línea C-5, una de las más utilizadas de la red, con cerca de 72 millones de viajeros el pasado año. La intervención se enmarca en un contexto de alta demanda y necesidad de modernización de infraestructuras.

El conjunto de actuaciones previstas en la línea C-5 se integra en un programa de inversión global de 1.350 millones de euros, destinado a aumentar la capacidad del servicio, mejorar la accesibilidad y modernizar estaciones y trazados. En este marco, la mejora de los accesos subterráneos se considera un elemento clave para elevar los estándares de calidad del servicio.

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Con este contrato de redacción de proyectos, Adif da el primer paso para definir las soluciones técnicas que permitirán, en fases posteriores, ejecutar las obras de adaptación de estos accesos. El objetivo final es responder a las nuevas demandas de movilidad urbana, reforzando la funcionalidad, la seguridad y la integración urbana de una de las líneas más transitadas de Cercanías Madrid.