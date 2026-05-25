Los 10 mejores libros para leer la última semana de mayo: de la versión ilustrada de ‘El Gran Gatsby’ a los cuentos del Premio Cervantes, Álvaro Pombo

Una variada selección de portadas de libros de distintos géneros, desde clásicos de la literatura hasta ensayos modernos, que se publican esta semana.

Llega la última semana del mes de mayo y, con ella, una de las citas más esperadas a nivel editorial, la Feria del Libro de Madrid. Desde Infobae iremos cubriendo este evento que constituye uno de los más importantes dentro de la industria y que concentra a todos los activos del sector.

Esta fecha supone una especie de frontera entre todo aquello que se ha publicado hasta el momento, y lo que está por venir, sobre todo a partir de la ‘rentrée’ otoñal, marcando un punto de inflexión anual. Sin embargo, todavía quedan buenos títulos por llegar de cara al verano que iremos desvelando poco a poco.

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Esta semana, además de los títulos que destacamos a continuación, también llega una versión en formato ilustrado del clásico de Fíodor Dostoyevski, El jugador (Sexto Piso), con traducción de Rafael Torres e ilustraciones de Efealcuadrado.

Además, Libros del K.O. presenta Hija, yo sí te creo. Madres protectoras y su papel en la denuncia de la violencia sexual en la infancia. Un ensayo incómodo escrito por Patricia Reguero y Sara Plaza que aborda a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en su entorno doméstico durante su infancia y cómo, en vez de perpetuar los silencios, han tomado parte a la hora de escuchar a sus hijos.

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‘Cuentos autobiográficos. Vol. II’, de Álvaro Pombo

'Cuentos autobiográficos Volumen II' de Álvaro Pombo (Anagrama)

Tras la publicación del primer volumen, llega este segundo libro que reúne 32 relatos en los que el Premio Cervantes mezcla realidad y ficción para reconstruir recuerdos y escenas de vida a partir de figuras familiares y personajes creados.

El volumen recorre un arco vital que va de la infancia y la juventud a una etapa posterior marcada por una existencia retirada “pasados los ochenta”, con un foco en cómo se reconfiguran las relaciones y en la posibilidad de nuevos encuentros.

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Álvaro Pombo recibe el Premio Cervantes 2024.

En Cuentos autobiográficos. Volumen II, el autor combina el realismo cotidiano con la especulación filosófica y religiosa, y alterna frustraciones y pérdidas de la adultez con recuerdos de la infancia para trazar un autorretrato posible.

‘Qué estoy haciendo aquí’, de Benjamín Prado

'Qué estoy haciendo aquí', de Benjamín Prado (Alfaguara)

El libro de memorias de Benjamín Prado reúne recuerdos y análisis de cuarenta años de carrera, organizando su trayectoria en diferentes áreas como la poesía, la novela, el periodismo, la escritura de letras y el teatro. Cada sección funciona como un eje que permite recorrer su vida profesional y sus producciones, abarcando desde la publicación de libros y colaboraciones hasta la participación en medios y la relación con la música y la escena.

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La obra repasa premios obtenidos, publicaciones y alianzas con figuras del ámbito literario y musical. Prado relata tanto amistades como encuentros puntuales con autores y músicos, y reconstruye momentos de trabajo y vivencias personales. Entre los nombres destacados aparecen Almudena Grandes, Juan Marsé, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Rafael Alberti, Octavio Paz, Ana María Matute, Jaime Gil de Biedma, Mario Vargas Llosa, Bob Dylan, Leonard Cohen, Paul Auster y Patti Smith.

El texto incluye escenas como su primer encuentro con Rafael Alberti en un bar, que ilustra la conexión del autor con la vida cultural, y la experiencia de componer junto a Joaquín Sabina, donde surge la pregunta: “¿Qué estoy haciendo aquí?”. La saga de Juan Urbano (conformada por seis volúmenes y que comenzó con Mala gente que camina) y los reconocimientos literarios, como el Premio Generación del 27 y el Premio Andalucía de Novela, también forman parte del repaso vivencial.

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‘Primero llega el silencio’, de Ioana Stăncescu

‘Primero llega el silencio’, de Ioana Stăncescu (Impedimenta). Traducción de Marian Ochoa de Eribe.

La novela de Ioana Maria Stăncescu narra la vida de Dora, una mujer que trabaja en su casa, vive sola y mantiene una relación distante con su hija adolescente. El libro explora la historia de tres generaciones de mujeres marcadas por ausencias y traumas que se repiten, centrando la trama en los silencios familiares y los vínculos deteriorados.

Dora enfrenta el desgaste de la vida diaria y las dificultades de comunicación tanto con su madre como con su hija. La familia está atravesada por la ausencia de figuras masculinas y por mujeres que han aprendido a sobrellevar el silencio. La pregunta central del relato reside en si es posible liberarse de los errores y cargas transmitidos por generaciones anteriores.

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A través de un tono de humor negro, la novela aborda la dificultad para comunicarse, el peso de lo no dicho y la búsqueda de romper el ciclo de mandatos familiares. Una obra en torno a la experiencia femenina, donde la soledad y el abandono se heredan y determinan la convivencia cotidiana.

‘Los fabuladores’, de José Ignacio Carnero

‘Los fabuladores’, de José Ignacio Carnero (Random House)

Un grupo de veinticuatro exiliados tomó control de un transatlántico en aguas del Caribe en la madrugada del 22 de enero de 1961, con el objetivo de promover una acción contra las dictaduras de Francisco Franco en España y António de Oliveira Salazar en Portugal. Durante el asalto, un tripulante perdió la vida y otro sufrió heridas graves. Según los secuestradores, tras este incidente abandonaron el plan inicial y se concentraron en buscar ayuda médica para el herido.

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Este hecho sirve como base para el libro de José Ignacio Carnero, quien reconstruye la historia desde la mirada de tres protagonistas. La narración alterna entre la crónica periodística y la biografía, e incorpora elementos narrativos de aventura. El autor vasco, responsable de Ama (Caballo de Troya), explora las distintas versiones del episodio, señalando errores y falsedades en los relatos, y reflexiona sobre el papel de la imaginación en las decisiones tanto políticas como personales.

‘Historia verdadera de la conquista de la Nueva España’

‘Historia verdadera de la conquista de la Nueva España’, de Bernal Díaz del Castillo. Antología y puesta en española actual por Lorenzo Martín del Burgo.

La editorial Libros del Asteroide lanza una versión renovada de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, obra de Bernal Díaz del Castillo, ‘antologada’ por Lorenzo Martín del Burgo. Esta edición adapta el español al uso actual y resume episodios menos relevantes, pero mantiene sin cambios los capítulos principales. El objetivo es facilitar el acceso al texto original sin modificar la estructura ni el sentido de la crónica, permitiendo una lectura más ágil.

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El enfoque editorial prioriza la fidelidad al contenido, recurriendo a resúmenes solo en pasajes secundarios, como algunas batallas y expediciones de menor impacto. El texto ha sido modernizado lingüísticamente para facilitar la comprensión, sin buscar corregir ni mejorar la prosa del autor.

La obra relata en primera persona la expedición de Hernán Cortés en México desde 1519, con una perspectiva de testigo directo y participante. Bernal Díaz del Castillo escribió su testimonio para contrarrestar versiones que consideraba imprecisas, dotando a la obra de un tono que busca rectificar el relato dominante sobre la conquista.

En el libro se describen batallas, alianzas con líderes indígenas, conflictos internos entre conquistadores y aspectos del territorio, así como prácticas de los pueblos originarios. Estos elementos han convertido la crónica en una referencia clave para el estudio del siglo XVI y la configuración del orden colonial. La nueva edición busca acercar este material a lectores actuales, respetando la esencia y el valor documental de la obra.

‘Atomizado Berlín’, de Julia Kornberg

‘Atomizado Berlín’, de Julia Kornberg (Anagrama)

Dos hermanos a comienzos de los dos mil, en el barrio de Nordelta, en Buenos Aires, viven sus respectivas experiencias iniciáticas. Se llaman Nina y Jeremías y no saben que una catástrofe climática se acerca. Esta situación los obligará a dispersarse y los impulsará a un exilio europeo que atraviesa los años 2018 a 2035. La historia se narra a partir de sus respectivos diarios personales, a través de los que expondrán la tensión entre la seguridad material y el vacío emocional.

La joven autora argentina compone una aventura ‘distópica’ que retrata un futuro cercano en Europa, signado por el derrumbe de expectativas, la violencia y la discontinuidad de la vida cotidiana. Los personajes atravesarán la locura individual y colectiva, en un continente sumido en crisis, evocando a T. S. Eliot para describir el tránsito de la juventud a una madurez marcada por el caos.

‘Langley, séptimo piso’, de David McCloskey

‘Langley, séptimo piso’, de David McCloskey (Salamandra)

La nueva novela de David McCloskey, exfuncionario de la CIA y nuevo niño prodigio de la novela de espías, se centra en un asesinato en Singapur y la sospecha de un infiltrado ruso en la agencia. El relato comienza con la llegada de un ruso a Singapur, portador de un secreto relevante, que es asesinado. Tras este hecho, el agente de la CIA Sam Joseph desaparece, mientras que Artemis Procter, responsable de la operación, es apartada de la agencia bajo sospecha.

Tras varios meses Joseph reaparecerá en Florida y advertirá a Procter sobre la presencia de un topo ruso en los altos mandos de la CIA. Ambos se dedicarán a investigar el caso, revisando el pasado de Procter y ampliando la lista de sospechosos, incluyendo tanto aliados como adversarios dentro de la agencia. La historia alterna escenarios entre Estados Unidos y Rusia, y explora el impacto de la desconfianza en el ámbito de inteligencia.

Tras el éxito de Estación Damasco y, sobre todo, Moscú X, el escritor se consolida con esta intriga de espionaje de altos vuelos que, además, plantea todo tipo de dilemas morales.

‘Melón con jamón’, de Enrique Rey

Melón con Jamón, de Enrique Rey, una carta de amor al verano de nuestras vidas (Temas de hoy).

El libro Melón con jamón del autor Enrique Rey plantea por qué el verano en España funciona como una promesa que se repite año tras año y que no siempre se cumple.

En el ensayo, Rey recorre un paisaje de chiringuitos, urbanizaciones ‘imposibles’, canciones virales y recuerdos que, según el texto, ya no queda claro si son propios o heredados.

El enfoque combina crónica cultural, historia social y memoria personal, y usa el verano como lente para leer la historia reciente del país: del turismo de masas al imaginario del ocio contemporáneo. Un ensayo fresco y luminoso sobre las sombras del verano convertido en negocio.

‘Espiritualidad líquida’, de Marta Sader

'Espiritualidad Líquida' de Marta Sader explora el misticismo pop y la cultura del yo (Debate).

El ensayo Espiritualidad líquida de la periodista Marta Sader examina el crecimiento de creencias místicas, esoterismo popular y prácticas relacionadas con el bienestar en una sociedad caracterizada por la precariedad y la incertidumbre. El texto aborda el resurgimiento de rituales ancestrales, el uso de imanes curativos, la consulta a médiums, la popularidad del horóscopo y la creencia en la presencia de extraterrestres. Sader se pregunta por qué, en una era dominada por la tecnología y la hiperconexión, muchas personas optan por la magia en lugar de la evidencia científica.

La autora explora el fenómeno a partir de su experiencia personal con un grupo de amigas involucradas en prácticas New Age contemporáneas, acercándose a ellas desde una perspectiva escéptica y con interés científico.

El libro analiza las razones emocionales, sociales y económicas que convierten a estas formas de espiritualidad en una tendencia dominante bajo el ‘turbocapitalismo’, vinculándolas a la precariedad, la búsqueda de soluciones rápidas para el malestar y la necesidad de sentido y pertenencia. Según Sader, estas prácticas forman parte de una respuesta colectiva a la ansiedad y la falta de certezas en el mundo actual.

‘El gran Gatsby’, de F. Scott Fitzgerald

Esta imagen presenta la portada de la edición ilustrada de 'El gran Gatsby' de F. Scott Fitzgerald, con ilustraciones de Jonny Ruzzo y traducción de Justo Navarro, reviviendo la emblemática novela.

La editorial Sexto Piso relanza su serie de clásicos ilustrados, con un formato renovado y un diseño actualizado en la colección.

Además a la mencionada El jugador, también aparece El gran Gatsby, la emblemática novela de F. Scott Fitzgerald sobre la decadencia del sueño americano en los felices años veinte. Una versión con traducción de Justo Navarro e ilustraciones de Jonny Ruzzo. Una buena oportunidad de recuperar una de las mejores novelas de todos los tiempos y, por qué no, revisar sus adaptaciones cinematográficas, las protagonizadas por Robert Redford y por Leonardo DiCaprio.