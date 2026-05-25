La promotora de Bad Bunny responde las quejas del fan que pagó 500 euros y no pudo ver bien el concierto: “Él decidió ponerse en esa posición”

Bad Bunny, en uno de sus conciertos de la gira de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', junto a una captura de un fan que denunció la falta de espacio para ver bien el concierto. (Montaje realizado por Infobae)

La visita de Bad Bunny a España para sus dos conciertos en Barcelona y sus próximas diez actuaciones en Madrid han paralizado el mundo de la música en vivo, expectante ante los shows que el cantante puertorriqueño, el más escuchado del mundo según los últimos datos publicados por Spotify, realizará ante más de medio millón de personas. Sin embargo, la ilusión ante la venida de El conejo malo se ha visto enturbiada por otro factor muy comentado de los conciertos, si bien no ha sido originario en el escenario, sino entre las vallas de las zonas preferentes, donde la multitud se ha agolpado para ver al artista en todas sus fechas.

Las quejas sobre la falta de espacio y el exceso de personas han proliferado en redes sociales, volviéndose virales algunos vídeos como el de un asistente del primer concierto en el Estadi Olímpic de Barcelona, quien se grabó angustiado mientras señalaba: "¡Esto es inhumano! ¡No podemos respirar!”. En el video, que se replicó en redes durante el fin de semana, el espectador también denunciaba: “He pagado 500 euros para estar en la (zona) VIP de Bad Bunny y no puedo moverme ni bailar ni hacer literalmente nada”.

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Ahora, Live Nation, la promotora de los doce conciertos del puertorriqueño en España, ha salido al cruce de las críticas sobre esa supuesta saturación en el espacio reservado, señalando, en primer lugar, que la zona señalada por el usuario no se corresponde a un sector VIP. El pago realizado fue por un acceso anticipado, conocido como ‘early entry’, que solo garantiza entrar antes que el resto de los asistentes. Según la promotora, “él decidió ponerse en esa posición que, obviamente, tiene presión porque estás en primera fila, pero luego esa zona se queda relajada”.

Barcelona ha sido esta noche la primera parada europea de Bad Bunny. Siete años después de su última visita a la ciudad, el artista puertorriqueño ha arrancado en el Estadi Olímpic una gira que en España reunirá a más de 600.000 espectadores.

Live Nation asegura que la zona siempre “está controlada por la seguridad”

Las imágenes también mostraban la valla que separa al público de la llamada ‘casita’, el espacio donde Bad Bunny interpreta algunas canciones y donde se ubican invitados especiales. Este detalle, según la promotora, explica el interés por esa zona y la concentración de asistentes. Del mismo modo, el reclamo del afectado incluía la falta de apoyo de los vigilantes para salir de la aglomeración y Live Nation ha respondido que “en todo momento (esa zona) siempre está controlada por seguridad que se ocupa de que todo el mundo esté bien”.

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Tras los incidentes en Barcelona, el calendario de la gira prevé diez presentaciones en el estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. La promotora insiste en que los controles y la seguridad están garantizados en todos los eventos, pese a las críticas puntuales generadas en redes sociales. Para las fechas en la capital, la Policía Municipal ya ha advertido de las posibles aglomeraciones en las afueras del recinto deportivo, por lo que ha ofrecido una serie de recomendaciones e informaciones relevantes para todos aquellos que utilicen transporte público, taxis, VTC o vehículos particulares.