Un audio del caso Kitchen asegura que Bárcenas pagaba “10.000 euritos” al mes a Rajoy

Imagen de archivo del excomisario Villarejo. (Europa Press)

El caso Kitchen continúa con su octava semana de juicio en la Audiencia Nacional, donde se siguen escuchando los audios del excomisario José Manuel Villarejo para juzgar si la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, liderada por Jorge Fernández, espió al extesorero del PP, José Luis Bárcenas. Según informó Europa Press, uno de los audios reproducidos en la vista recoge una conversación entre Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en la que el comisario asegura que Bárcenas entregaba “10.000 euritos todos los meses” a Rajoy.

Las grabaciones forman parte de las pruebas de la trama Kitchen, la supuesta operación desplegada desde el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer información comprometedora al extesorero popular y obstaculizar, presuntamente, la investigación judicial sobre la caja B del PP.

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Según el citado medio y las grabaciones que han podido escucharse en el juicio, Villarejo explicó a Martínez que Francisco Correa, considerado líder de la trama Gürtel, quería negociar con la Fiscalía porque disponía de abundante información sobre “El Barbas”, el sobrenombre con el que, según los investigadores, se refería a Mariano Rajoy. En ese contexto, el comisario aseguró que Bárcenas le habría confesado a Correa que entregaba dinero periódicamente al entonces presidente del Gobierno.

Durante la sesión también se reprodujeron conversaciones relacionadas con el policía Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas captado como confidente al servicio del operativo y conocido en las grabaciones como “El Cocinero”. Europa Press señala que Villarejo aseguró que era él quien se encargaba de pagarle y que ambos se comunicaban mediante teléfonos y tarjetas prepago.

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“Estoy jubilado pero no estoy muerto y tengo pasta para joderles”

En esos audios, el comisario sostuvo que Ríos le había hablado de “anotaciones textuales” y de “recibos firmados” por altos cargos del PP. Villarejo defendía además la necesidad de incorporar al chófer a la Policía Nacional para “tenerle trincado” y evitar que esa “parte débil” quedara fuera de control.

El expresidente del Gobierno ha declarado como testigo en el juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional.

Otra de las conversaciones escuchadas en la Audiencia Nacional refleja el seguimiento a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas. Según ha informado el medio previamente citado, Ríos detalló reuniones con abogados, pagos vinculados a un local de restauración en Madrid y hábitos cotidianos de la familia. “Sigue comiendo jamón” o “yendo a la peluquería”, comentaba el chófer, antes de concluir que, pese a la situación judicial, “sigue teniendo un nivel alto”.

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Las grabaciones incluyen referencias al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, igualmente acusado en esta causa. Villarejo lo definió como “muy celoso de su poder”, “un trepa”, aunque capaz de conseguir objetivos “de una manera sutil”. Incluso llegó a afirmar, según Europa Press, que “Pino va ser para la Policía lo que ha sido Zapatero para el PSOE”.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i) y su número dos, Francisco Martínez (2d), durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). (Pool)

En otro de los audios, Villarejo trasladó a varios empresarios, al comisario José Luis Olivera y al abogado Javier Iglesias el supuesto malestar de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por determinados nombramientos policiales. El comisario aseguró además que llevaba “toda la vida haciendo favores a esta gente para el tema de la Gürtel de los cojones” y lamentó que después le hubieran “dejado tirado”.

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“Estoy jubilado pero no estoy muerto y tengo pasta para joderles”, afirmó Villarejo en otra de las grabaciones reproducidas este lunes. Según Europa Press, el comisario remató su intervención asegurando que “eran todos unos chorizos” y relatando escenas en las que veía “a Rajoy delante” mientras “cada uno” recibía “el sobre”.

Ocho semanas después del arranque del juicio, la Audiencia Nacional entra ahora en una fase especialmente sensible del caso Kitchen. En las primeras semanas ya declararon varios agentes implicados en los seguimientos a la familia Bárcenas y se escucharon referencias a Rajoy bajo los alias de “El Barbas” y “El Asturiano”. Además, estaban previstas las comparecencias del propio extesorero, de su mujer Rosalía Iglesias, del expresidente del Gobierno y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, en un proceso que busca esclarecer si desde el Ministerio del Interior se organizó una operación parapolicial para sustraer información sensible sobre la financiación irregular del partido.

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Con información de Europa Press