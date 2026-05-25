Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

Varias personas en la estación de Metro de Móstoles Central, en Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

Metro de Madrid da un paso decisivo hacia la digitalización del transporte público. La red del suburbano permitirá a partir del 1 de junio acceder con tarjeta bancaria, teléfono móvil o reloj inteligente con tecnología contactless, sin necesidad de comprar previamente una Tarjeta de Transporte Público (TTP).

La medida estará disponible en las 303 estaciones del metro madrileño y supone una de las mayores transformaciones tecnológicas del sistema de acceso en décadas. En una primera fase, el nuevo método de pago servirá para adquirir billetes sencillos, que además tendrán un precio promocional único de 1,5 euros para fomentar el uso del sistema durante las primeras semanas.

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El anuncio ha sido presentado en la estación de Feria de Madrid, en la Línea 8, por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, acompañado por el director general de Mastercard España, Juan Pablo Vivas, y el consejero delegado de Metro, Ignacio Vázquez.

Un metro más rápido y pensado para turistas

La implantación del pago contactless busca agilizar los accesos y facilitar los desplazamientos diarios de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan el metro cada día. El sistema permitirá validar directamente tarjetas de débito, crédito o prepago, tanto físicas como integradas en dispositivos móviles y relojes inteligentes.

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Según explicó Jorge Rodrigo, el nuevo sistema está especialmente pensado para usuarios ocasionales, visitantes y turistas que no disponen de tarjeta de transporte o que necesitan viajar de manera inmediata sin pasar por máquinas de recarga.

“Queremos que los ciudadanos madrileños tengan la oportunidad de acceder al transporte de la manera más rápida y accesible posible”, destacó el consejero en declaraciones recogidas por Europa Press, quien subrayó que la iniciativa llega además en un año marcado por grandes eventos internacionales en la capital.

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La Comunidad prevé una fuerte llegada de visitantes durante la visita del Papa León XIV, prevista del 6 al 9 de junio, así como durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará en septiembre. Ambos acontecimientos pondrán a prueba la capacidad del sistema para absorber grandes volúmenes de viajeros.

Las autoridades de Madrid han activado protocolos de emergencia tras una fuga de gas que ha resultado en el cierre temporal de dos líneas del Metro y el corte de una importante vía de la ciudad, la calle Alcalá.

Más de 1.200 tornos preparados para el pago digital

El nuevo sistema ha supuesto una inversión superior a los 6,6 millones de euros financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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La infraestructura estará operativa en 1.249 tornos distribuidos por toda la red. De ellos, 470 ya son inteligentes y en las estaciones más antiguas se habilitarán al menos dos accesos compatibles con esta tecnología, además de lectores preparados para validar códigos QR.

La medida beneficiará especialmente a las cerca de 210.000 personas que compran billetes sencillos cada día y seguirá siendo compatible con el resto de títulos de transporte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

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Además del pago con tarjeta, todas las estaciones incorporarán sistemas adaptados a los nuevos hábitos digitales, ampliando las posibilidades de acceso rápido y reduciendo tiempos de espera en horas punta.

Madrid sigue el modelo de Londres y Nueva York

El sistema de pago contactless ya funciona con éxito en algunas de las principales ciudades del mundo. Nueva York, Londres, Sídney, Milán o Ámsterdam han implantado modelos similares en colaboración con Mastercard.

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Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard España, aseguró que la posibilidad de “hacer tap” en el Metro de Madrid representa un avance que transformará la experiencia de viaje en la capital.

Según explicó, la simplificación del acceso no solo mejora la movilidad diaria de los ciudadanos, sino que también convierte Madrid en un destino más atractivo para el turismo internacional.

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Las experiencias internacionales muestran además importantes beneficios económicos y ambientales. En Sídney, los índices de satisfacción del usuario pasaron del 86% al 98% tras la implantación del sistema. En Países Bajos se registraron 22 millones de transacciones contactless en apenas seis meses y en Londres el coste de recaudación de tarifas se redujo significativamente.

En Ámsterdam, incluso, se calcula una reducción anual de 1.800 toneladas de emisiones de CO2 gracias a la digitalización de los accesos y la disminución del uso de soportes físicos.

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Tornos de una estación del Metro de Madrid (Metro de Madrid).

El futuro: abono en el móvil y viajes sin billetes físicos

La implantación del pago con tarjeta forma parte de un proceso más amplio de modernización del transporte público madrileño. Desde enero, los usuarios de Android ya pueden utilizar el abono transporte directamente desde el móvil y la Comunidad de Madrid prevé extender próximamente esta opción también a iPhone.

Pero el cambio más profundo llegará en 2027 con la implantación del llamado Account-Based Ticketing (ABT), un sistema que eliminará progresivamente los billetes físicos y gestionará los viajes desde la nube mediante cuentas digitales personalizadas.

Con este modelo, los usuarios del metro madrileño ya no necesitarán títulos físicos tradicionales, ya que el sistema calculará automáticamente las tarifas y los trayectos asociados a cada cuenta.