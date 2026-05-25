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Felipe González defiende la inocencia de Zapatero porque no le ve “capaz de montar esa ingeniería financiera” que describe la UDEF

El expresidente del Gobierno afirma que el auto “le ha impresionado mucho” y respeta la actuación “garantista” del juez Calama

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Los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. (Europa Press)
Los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. (Europa Press)

El expresidente del Gobierno, Felipe González, mantiene su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero porque no le ve con capacidad de montar la “ingeniería financiera” descrita por la UDEF en sus últimos informes, que le señalan como líder de una red de tráfico de influencias. Así lo ha afirmado en un encuentro con empresarios en Valencia, donde ha subrayado que, a pesar de estar en desacuerdo políticamente con él, la presunción de inocencia debe ser “imprescindible”.

Felipe González ha lamentado que el escándalo “nos afecta como país, como partido y como personas”, pero ha pedido respeto a su inocencia a la espera de conocer el contenido de la investigación a cargo del juez José Luis Calama. “Esta investigación lleva mucho tiempo recopilando datos y a mí me ha impresionado mucho”, ha asegurado.

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En esta línea, el expresidente ha censurado las denuncias de lawfare por parte de algunos sectores de la política y ha resaltado la labor del juez instructor, reconociendo que su instrucción “cumple con todos los pasos garantistas”. “Es muy exquisito con lo que pide”, ha añadido.

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