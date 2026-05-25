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La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado este lunes un extenso despliegue institucional para acoger la llegada del pontífice, con un refuerzo en el transporte , los servicios de emergencias y los dispositivos sanitarios

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Cómo será la visita del Papa en Madrid (Montaje Infobae)
Cómo será la visita del Papa León en Madrid (Montaje Infobae)

La Comunidad de Madrid ha cifrado en entre 90 y 120 millones de euros el impacto económico de la visita del papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado este lunes un extenso despliegue institucional para acoger la llegada del pontífice, con un refuerzo en el transporte público, los servicios de emergencias y los dispositivos sanitarios, según ha trasladado Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno autonómico.

La previsión del Ejecutivo regional contempla la movilización de recursos en áreas clave como la asistencia sanitaria, el alojamiento de peregrinos, la seguridad digital de la cobertura mediática y la programación cultural nocturna. Entre las medidas singulares figura la habilitación de alrededor de 80 colegios e institutos públicos de la región y dos polideportivos para el alojamiento de visitantes y voluntarios, según el dato avanzado por la Comunidad de Madrid.

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El lema institucional de la visita será “Madrid, Comunidad”, acompañado de una imagen oficial del Santo Padre rodeado de familias y niños, símbolo que protagonizará la decoración de todas las sedes de la Comunidad. Además, la Real Casa de Correos tendrá una iluminación especial en los colores de la bandera del Estado Vaticano –amarillo y blanco– durante toda la estancia de León XIV en la región. El mismo edificio se transformará en el Centro Internacional de Prensa, con más de 3.600 metros cuadrados y capacidad para más de 2.100 medios acreditados, como ha informado la Comunidad. En la Puerta del Sol, se instalará una plataforma para facilitar las retransmisiones en directo de las televisiones.

El Papa Leon XIV visitó un pueblo italiano contaminado
El Papa Leon XIV visitó un pueblo italiano contaminado (Filippo MONTEFORTE / AFP)

El espacio de prensa contará con una infraestructura de 700 puestos de trabajo, más de 40 pantallas y paneles LED y un equipo de 80 trabajadores para su funcionamiento continuo durante las 24 horas. La seguridad digital de las telecomunicaciones estará garantizada por un equipo técnico compuesto por quince profesionales, que utilizarán sistemas de monitorización permanente para supervisar toda la operativa.

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La acogida de peregrinos se apoyará en la apertura de centros educativos y deportivos tanto en la capital como en otros municipios de más de 50.000 habitantes. Además, el Movistar Arena y un pabellón de Ifema Madrid acogerán dos de los eventos principales previstos: un acto con representantes de la sociedad civil y el encuentro del Santo Padre con los voluntarios, respectivamente.

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny durante la visita del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio, fechas en las que el artista de Puerto Rico tiene programados diez conciertos en Madrid.

La asistencia sanitaria será reforzada bajo la coordinación del Summa 112. A los 560 profesionales que cubren el operativo diario, se sumarán más de 40 mandos adicionales. Los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias verán incrementada su capacidad. Paralelamente, la empresa pública Canal de Isabel II ha puesto en marcha un dispositivo especial: dieciocho estructuras de suministro con un total de 162 puntos de agua, repartidas en lugares de gran afluencia como Plaza de Lima, Castellana y Cibeles. Además, dos vehículos Water Truck facilitarán el acceso al agua a personas con movilidad reducida y se habilitarán 22 fuentes públicas permanentes a lo largo de los recorridos principales de los eventos.

El Gobierno de Sánchez desplegará 4.000 agentes

Por su parte, el Gobierno central también se prepara para la llegada de León XIV. Está ultimando el mayor despliegue policial en la Comunidad de Madrid para el próximo 6 de junio con alrededor de 14.000 agentes que garantizarán que la visita del pontífice y las “96 horas y 40 minutos” que pase en la capital sean “todo un éxito”, según ha informado el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín.

En total, alrededor de 14.000 efectivos policiales se movilizarán en Madrid, de los que 9.700 serán policías nacionales y 625 guardias civiles, a los que se sumarán unos 4.000 agentes de la Policía Municipal. Supone un “enorme desafío”, ha calificado Martín, antes de subrayar que se está trabajando “duro” y “bien” desde todas las instituciones.

(Con información de Efe)

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