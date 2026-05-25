España

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La inversión en casas protegidas crece un 44% en el arranque de 2026 y el Ejecutivo prepara un nuevo plan de 7.000 millones para ampliar el parque público de alquiler asequible

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Vista general del bloque de viviendas de la playa de San Juan en Alicante (EFE / Morell)
Vista general del bloque de viviendas de la playa de San Juan en Alicante (EFE / Morell)

El Gobierno de España ha acelerado su apuesta por la vivienda pública hasta niveles históricos. Las licitaciones destinadas a la construcción de vivienda protegida alcanzaron los 465 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, la cifra más alta registrada en un inicio de año desde 2008, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El volumen de inversión representa un incremento del 44,12% respecto al mismo periodo de 2025 y consolida la estrategia del Ejecutivo para reforzar el parque público de vivienda asequible en un momento marcado por el encarecimiento del alquiler y las crecientes dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias y bajas.

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El Gobierno atribuye este crecimiento a una combinación de instrumentos financieros que han permitido multiplicar la capacidad inversora del Estado. Entre ellos destacan el aumento del presupuesto ministerial, que se ha multiplicado por ocho en los últimos años; los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y los distintos planes estatales de vivienda impulsados desde el Ejecutivo central.

Evolución al alza

La escalada de las licitaciones públicas llega además tras un 2025 que ya fue considerado uno de los ejercicios con mayor inversión pública en vivienda protegida de las últimas décadas.

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De hecho, el pasado año se situó como el tercero con más presupuesto destinado a la promoción de vivienda pública desde que existen registros comparables.

Desde el Ministerio de Vivienda, dirigido por la ministra Isabel Rodríguez, se subraya que el objetivo es revertir el histórico déficit de vivienda pública en España y acercar el país a los estándares europeos. Actualmente, España cuenta con uno de los porcentajes más bajos de vivienda social de toda la Unión Europea, una situación que el Ejecutivo considera prioritaria corregir.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

2.243 millones movilizados en la actual legislatura

En este contexto, el Gobierno asegura haber movilizado ya 2.243 millones de euros en políticas vinculadas a la vivienda pública durante la actual legislatura. La cifra adquiere mayor relevancia si se compara con etapas anteriores: en apenas 28 meses, la inversión supera en 960 millones de euros el total destinado a este ámbito entre enero de 2012 y mayo de 2018.

El Ejecutivo defiende que este esfuerzo inversor no solo busca aumentar la oferta de vivienda asequible, sino también garantizar su permanencia en el tiempo.

Por ello, buena parte de las nuevas promociones estarán sujetas a protección permanente e indefinida, evitando que las viviendas construidas con financiación pública terminen incorporándose al mercado libre años después.

Nuevo Plan Estatal de Vivienda

La hoja de ruta del Gobierno pasa ahora por el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa que prevé una inversión total de 7.000 millones de euros durante los próximos cinco años. Según las previsiones del Ministerio, al menos el 40% de esos recursos se destinarán específicamente a la construcción de vivienda asequible protegida de manera permanente.

El plan ya ha recibido el respaldo unánime de las comunidades autónomas en lo relativo al reparto de la financiación, un paso clave para garantizar la coordinación territorial en la ejecución de los proyectos.

No obstante, desde el Ejecutivo central insisten en que el esfuerzo estatal debe ir acompañado de una mayor implicación autonómica para aumentar el ritmo de construcción y responder a la fuerte demanda existente.

Objetivo, estabilizar los precios

En paralelo, expertos del sector consideran que el refuerzo de la promoción pública puede contribuir a estabilizar los precios a medio plazo, aunque advierten de que los resultados no serán inmediatos. La construcción de nuevas viviendas protegidas requiere plazos largos de ejecución y una colaboración estrecha entre administraciones públicas y promotores.

Aun así, el Gobierno considera que los datos del primer trimestre de 2026 marcan un punto de inflexión en la política de vivienda en España. La combinación de inversión récord, fondos europeos y nuevos instrumentos de financiación busca sentar las bases de un modelo más próximo al de otros países europeos, donde la vivienda pública juega un papel mucho más relevante en el mercado residencial.

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