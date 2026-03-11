España Cultura

El detalle oculto en ‘Hoppers’ que conecta con otras películas de Pixar y podría confirmar la gran teoría fan

La película está siendo un gran éxito en taquilla, pero además podría suponer un antes y un después en la franquicia

¿Pero cómo consiguió esa coronita? ¡#Hoppers: Operación Castor de Disney y Pixar llega a los cines el 5 de marzo de 2026!

Un detalle oculto en la nueva película animada Hoppers ha llamado la atención de los seguidores de Pixar, al ofrecer una referencia que va más allá de los tradicionales guiños internos del estudio. Esta escena podría ser la confirmación más directa hasta ahora de la llamada Teoría Pixar, la popular hipótesis fan que sostiene que todas las películas del estudio están conectadas en una gran línea temporal compartida.

Durante años, los fans han especulado sobre la posibilidad de que el universo Pixar funcione como un todo cohesionado. La teoría ha ganado adeptos gracias a la presencia de más de cien Easter eggs repartidos entre las distintas producciones del estudio. Estos detalles incluyen desde objetos y personajes recurrentes hasta referencias sutiles que, para algunos espectadores, sugieren la existencia de un universo compartido.

En Hoppers, la historia sigue a Mabel, una joven defensora ambiental de 19 años, quien intenta salvar un claro del bosque de la destrucción causada por un proyecto vial impulsado por el alcalde de su pueblo. La protagonista recurre a una innovadora tecnología de transferencia de conciencia, desarrollada por la investigadora Dr. Sam, que le permite habitar el cuerpo de un castor robótico para llevar a cabo su misión.

Imagen de 'Hoppers'. ©2026 Disney/Pixar.
Imagen de 'Hoppers'. ©2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.”

Conectando historias

La referencia que ha revolucionado a los seguidores de la teoría aparece casi al final de la película. En una escena breve, después de que la trama principal se resuelve, Mabel visita el laboratorio de Dr. Sam. Allí, la científica menciona que tiene ideas para otros proyectos, y muestra por un instante una pizarra llena de bocetos y anotaciones. Este momento, fugaz y pensado más para quienes analizan la película cuadro por cuadro en streaming, contiene dibujos que enlazan explícitamente con otras historias del universo Pixar.

Entre los bocetos se distinguen claramente referencias a tecnologías y personajes de otras películas del estudio. Por ejemplo, aparece un “collar para perros que habla”, acompañado de un dibujo que recuerda a Dug, el perro de Up que vocaliza sus pensamientos mediante un dispositivo electrónico. Otro boceto muestra un “compañero felino”, identificable como Sox, el gato robótico de Lightyear. Una tercera referencia consiste en un “robot de limpieza”, con una imagen que remite a WALL-E. Se sospecha que hay más guiños en esa pizarra, pero la escena es tan breve que los detalles completos solo podrán confirmarse con futuras revisiones o cuando la película llegue a plataformas digitales.

Esta secuencia representa un salto respecto a los habituales Easter eggs de Pixar. Hasta ahora, los objetos y personajes cruzados podían interpretarse como bromas internas del equipo de animación. Ejemplos clásicos incluyen los juguetes de Toy Story apareciendo en otras producciones, la camioneta de Pizza Planet tallada en madera en Brave, o el código “A113” presente como matrícula de coche, número de sala o clave en títulos como Cars y WALL-E. Si bien estos detalles han servido para alimentar la teoría fan, siempre podían explicarse como juegos visuales sin mayor intención narrativa.

Imagen cedida por Disney Pixar
Imagen cedida por Disney Pixar que muestra personajes de la película 'Hoppers'. EFE/ Disney Pixar /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La científica detrás de todo

El caso de Hoppers sugiere una intención diferente. El hecho de que los proyectos científicos de Dr. Sam estén vinculados de manera directa con inventos clave de otras películas invita a pensar que los creadores han decidido sumarse abiertamente a la especulación de los seguidores. Aunque el filme no establece de manera literal que Dr. Sam sea la mente detrás de todas las tecnologías del universo Pixar, sí plantea la posibilidad de una conexión real dentro de la ficción, o al menos, una complicidad con la comunidad de fans.

La película deja espacio para la interpretación. Por ejemplo, en Up, el dispositivo que permite a Dug hablar se atribuye al explorador Charles Muntz. Sin embargo, Dug —un personaje descrito como poco perspicaz— podría estar equivocado respecto al origen del collar, o Muntz podría haber perfeccionado un prototipo previo. Del mismo modo, en Lightyear y WALL-E, las líneas temporales y tecnológicas parecen distantes de la época de Hoppers, lo que mantiene abierta la posibilidad de desarrollos independientes o inspiraciones compartidas.

En definitiva, la aparición de esta pizarra con referencias cruzadas en Hoppers marca la primera vez que Pixar reconoce de manera explícita la teoría fan de la línea temporal unificada. Para los seguidores de la saga, este Easter egg representa tanto una confirmación simbólica como un guiño directo a una de las obsesiones más persistentes de la comunidad. La expectativa ahora se traslada a la llegada de la película a streaming, donde se podrá analizar a fondo cada trazo del detalle oculto que ha reavivado el debate sobre el gran secreto de Pixar.

