Mundo Pixar, la exposición inmersiva con la que volver a sentirse un niño visitando el universo de ‘Toy Story o ‘Up’

Cuando uno se hace mayor y vuelve a lugares que lleva sin pisar desde que era un niño, sucede una cosa muy curiosa. De entrada, que no suelen parecer tan grandes. Ni tan cuidados. Ni tan coloridos. Si daban miedo, ya no lo hacen. Si causaban fascinación, el efecto ya no es el mismo. Sucede incluso con las películas, que si uno intenta verlas de mayor es probable que parezcan mucho más breves, menos ambiciosas, dramáticas o, por qué no decirlo, buenas. No es que hayan cambiado ni mucho menos, siguen siendo todas iguales que el primer día. Cuando eso pasa poco o nada tiene que ver con otra cosa que no sea uno mismo. Porque somos nosotros los que cambiamos, los que nos hacemos mayores y nuestra percepción de las cosas evoluciona, llegando también a perder interés por algunas cosas y miedos por otras, aunque a veces esos miedos simplemente muten en otros.

Por este curioso efecto resulta tan especial e imprescindible una exposición como la que acaba de llegar a Madrid, Mundo Pixar. Una instalación disidente de la dictadura de la edad, que propone precisamente el viaje inverso al descrito: una inmersión en el mundo que percibíamos cuando veíamos las películas de Pixar, o, en su defecto, recuperar la percepción que cada uno tenía cuando solo era un crío. ¿Cómo es posible? Pues bien, la respuesta está en la increíble propuesta de esta exhibición, que apuesta por recuperar el espíritu jovial -y, por fechas, diríamos que navideño también- a través de recrear los escenarios de sus películas a gran escala, para que uno pueda sentir no ya lo que sentía de niño, sino también como si fuera un personaje más de esos asombrosos universos.

No es nada casual que la visita comience en el mundo de Up con la casa del viejo Carl Fredricksen, toda una invitación a dejarse llevar por los globos de la imaginación y la nostalgia, pero sin por ello olvidar a los más pequeños. Porque, ante todo, Mundo Pixar es una exposición para todas las edades, que puede servir para que los más mayores se reencuentren con su yo del pasado o para que los pequeños descubran los apasionantes mundos de los clásicos Pixar, desde la propia Up a la reciente Elemental, que también tiene su sala destacada. En total, un repaso a diez de las películas más icónicas de Pixar: Up, Monstruos S.A., Toy Story, Elemental, Ratatouille, Coco, Luca, Del revés, Cars y Buscando a Nemo, cada una con su propio universo dispuesto a envolverte. Se echan en falta algunas ausencias destacadas como Bichos, uno de los primeros grandes éxitos de la compañía, Wall-E o especialmente Los increíbles, pero tal y como explican los responsables no siempre es sencillo de captar y traer a la vida mundos tan diferentes. Y eso que lo que han conseguido ya tiene mucho mérito.

‘Toy Story’, ‘Monstruos S.A.’ o ‘Coco’, las más destacadas

Esta instalación llega a España, y en concreto al espacio 5.1 del recinto IFEMA de Madrid, se trata de la primera parada en Europa tras triunfar en Latinoamérica, de la que ha querido trasladar la misma esencia aunque adaptándose a su nuevo terreno. Como sucede con las películas de la factoría Pixar, cada detalle está cuidado al máximo, y eso es lo que uno ve al visitar cualquiera de los universos que propone la exhibición: el frenetismo y agobio de Monstruos S.A. -puertas colgantes mediante-, el intimismo y la religiosidad de Coco o la amplia gama de colores y emociones que produce la sala de Del revés, uno de los grandes éxitos recientes de Pixar mientras prepara su esperada secuela.

No obstante, la palma se la lleva sin duda el espacio dedicado a Toy Story, en el cual se recrea la habitación de Andy a escala real, real para la percepción que tenían los juguetes de ella. Es decir, todo se ve como si allí durmiese un gigante, con un rodapiés alto, una cama enorme y, por supuesto, unos Buzz Lightyear y Woody con los que poder sacarte una foto de recuerdo. Porque esa es otra de las grandes ventajas de Mundo Pixar, y es que abraza la idea de que todo puede ser fotografiado o grabado como recuerdo, lejos de la distancia y formalidad de cualquier museo. Además, el recorrido está amenizado por la música de todas las películas que se visitan. Así puedes pasar del Hay un amigo en mí de Toy Story a las melodías de Le festin, la canción de Ratatouille compuesta por Michael Giacchino e interpretada por Camille Dalmais.

Mundo Pixar está llamada a ser uno de los grandes atractivos para esta etapa navideña, y ya está agotando entradas para los días de diciembre, con hasta 80.000 ya vendidas. Afortunadamente, la exposición continuará hasta al menos el 22 de abril de 2024, por lo que habrá tiempo de sobra para dejarse caer por ella. Si bien es cierto que dependiendo del día los precios varían notablemente, se trata de una exhibición única en nuestro país -y prácticamente todo el mundo- que permite la oportunidad de volver a conectar con nuestro niño interior y a la vez descubrir a los más jóvenes estos mundos que, tantos años después, siguen emocionándonos.