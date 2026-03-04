‘Zootrópolis 2′ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la última gran aventura de Disney

Tráiler de 'Zootrópolis 2' en español. (Disney)

La que fue una de las mejores películas de animación del año pasado y una de las más taquilleras en general aterriza por fin en streaming. Han pasado cuatro meses desde el estreno de Zootrópolis 2 en cines, y por fin los espectadores podrán disfrutar de ella desde la comodidad de sus casas. Su estreno en plataformas es inminente y desde Infobae os contamos cuándo y dónde se podrá ver.

Zootrópolis 2 llegó a cines el 28 del pasado mes de noviembre, y era sin duda una de las películas más esperadas de todo el 2025. Secuela de uno de los grandes éxitos de Disney en los últimos diez años, el filme venía a continuar las aventuras del zorro Nick y la conejita Judy, quienes ya habían sorprendido a todos en 2016 formando una improbable pero divertidísima pareja de investigadores para un gran caso de corrupción en la salvaje ciudad que da nombre a la película. Tras arrestar a la antigua oveja que tenían por alcalde, ambos fueron ascendidos al mismísimo cuerpo de policía, para colaborar estrechamente con el jefe Bogo, pero también seguir estrechando lazos conforme hacen más sencilla la vida de los habitantes de Zootrópolis.

En esta secuela descubrimos una nueva conspiración, la que envuelve a la familia de los linces y un antiguo manuscrito con el mapa original de Zootrópolis, atribuido al patriarca de los felinos. Sin embargo, Judy y Nick comienzan a seguir el rastro de lo que parece una serpiente, lo cual es imposible dado que llevan años sin aparecer por la ciudad. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Zorro y conejita tendrán que averiguarlo volviendo a unir fuerzas y pasando por encima incluso de sus propias autoridades, que pretenden echar el freno sobre la pareja antes de que se revele un secreto que podría cambiarlo todo.

Imagen de 'Zootrópolis 2'

El hogar de los animales animados

Zootrópolis 2 fue todo un éxito en España en lo que a taquilla se refiere, superando los 9 millones de euros en sus primeras semanas de exhibición. Según datos de Kinótico, el filme de Disney comenzó con más de 3 millones de euros y 400.000 espectadores en solo un fin de semana, y para cuando cerró su paso por cines ya llevaba acumulados un total de 14 millones, convirtiéndola en una de las películas más taquilleras del año pasado, solo por detrás de Cómo entrenar a tu dragón , Una película de Minecraft, Avatar: fuego y ceniza, Jurassic World: el renacer y Lilo & Stitch , la otra gran película de Disney el año pasado .

Ahora, a Zootrópolis 2 le toca hacer lo propio en su paso por streaming, para el que no habrá que esperar mucho más. Disney ha respetado la ventana de exhibición y casi cuatro meses después la película podrá verse en su misma plataforma, Disney+, a partir del próximo miércoles 11 de marzo. Será el momento de reencontrarse con Judy y Nick, pero también de conocer a nuevos personajes como el équido alcalde Brian Winddancer, el joven aristócrata Pawbert Lynxley o la misteriosa serpiente Gary.