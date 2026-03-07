Los nuevos planes de Pixar con el inminente éxito de ‘Hoppers’: una tercera entrega de ‘Monstruos S.A.’ y su primer musical

Disney - pixar

El mítico estudio de Disney Pixar impulsa una nueva fase creativa tras el lanzamiento de su más reciente producción, Hoppers. El estudio de animación ha revelado el desarrollo de una tercera película en la saga de Monstruos S.A. y confirmó que prepara su primer musical, ampliando su catálogo con apuestas tanto originales como secuelas de franquicias consagradas.

El estreno de Hoppers marca un nuevo ciclo para la compañía, que busca combinar la fuerza de sus universos clásicos con la creación de relatos inéditos. La película, centrada en una aventura animal, debutó en cines con un ingreso de $3,2 millones en funciones previas y proyecta recaudar entre $35 millones y $40 millones durante su primer fin de semana en 4.000 salas de Estados Unidos. La recepción comercial de Hoppers se percibe como un termómetro clave para medir el interés del público en nuevas historias animadas, mientras Pixar define su hoja de ruta para los próximos años.

La confirmación de una tercera entrega de Monstruos S.A. fue dada a conocer en un extenso perfil de The Wall Street Journal, que detalla el proceso creativo interno del estudio. El proyecto, aún en sus primeras etapas, no ha dado a conocer quién lo dirigirá ni detalles argumentales, incluyendo el momento dentro de la cronología en que se situará la acción. Hasta ahora, Pixar mantiene bajo reserva cualquier información sobre la trama o el equipo creativo responsable de la nueva película.

La franquicia de Monstruos S.A. ocupa un lugar destacado en la historia del estudio. La primera película, estrenada en 2001 y dirigida por Pete Docter, actual director creativo de Pixar, presentó un universo donde los monstruos obtienen energía asustando niños para abastecer la ciudad. Con las voces de John Goodman y Billy Crystal, el filme recaudó $528,7 millones a nivel mundial y se consolidó como uno de los éxitos más reconocidos de la animación digital. En 2013 llegó la precuela Monstruos University, dirigida por Dan Scanlon, que superó a la original con una taquilla global de $743,5 millones. La expansión de la saga incluyó la serie Monsters at Work, emitida durante dos temporadas, lo que confirma la vigencia del universo creado hace más de dos décadas.

Imagen de 'Hoppers'. © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Fortaleciendo sus viejas películas

El anuncio de una nueva película de Monstruos S.A. se suma a una estrategia de Pixar que busca fortalecer sus franquicias más lucrativas, sin descuidar el desarrollo de títulos originales. Entre los próximos estrenos figuran secuelas de alto perfil como Toy Story 5, prevista para junio. En esta entrega, los personajes Buzz Lightyear y un Woody calvo se enfrentarán a una tableta inteligente. También se confirmó The Incredibles 3, con estreno proyectado para 2028 bajo la dirección de Peter Sohn, responsable de Elemental. Por su parte, la segunda parte de Coco está programada para 2029, lo que refuerza el compromiso del estudio con sus sagas emblemáticas.

Más allá de las secuelas, Pixar diversifica su oferta con apuestas originales que buscan explorar nuevos territorios narrativos. Entre estos proyectos destaca el primer musical de la compañía, que contará con la dirección de Domee Shi, realizadora de Turning Red. El desarrollo de este musical representa un giro en la trayectoria del estudio, que hasta ahora no había incursionado en el género. Otro proyecto en proceso es Gatto, una historia ambientada en Venecia sobre un gato ladrón. Además, el estudio trabaja en Ono Ghost Market, una propuesta inspirada en mitos asiáticos sobre bazares sobrenaturales donde conviven vivos y muertos, que pasó de ser concebida como serie para streaming a película de estreno en salas.

Estas iniciativas reflejan la intención de Pixar de equilibrar la innovación con la continuidad de sus universos ya consolidados. El estudio apuesta a que la combinación de títulos originales y secuelas pueda mantener el interés de audiencias de distintas generaciones, especialmente tras la buena acogida inicial de Hoppers. El futuro inmediato de Pixar estará marcado tanto por el regreso de personajes clásicos como por la llegada de nuevas voces y formatos a su repertorio.