La comedia en torno a los colegios de élite que triunfa en Málaga: una incisiva película sobre las miserias de la clase media y las altas esferas

Infobae entrevista a Marián Álvarez, Juan Diego Botto e Israel Elejalde por la película ‘Altas capacidades’, de Víctor García León, a competición en el Festival de Málaga

Conocemos a Víctor García León por películas a las que resulta difícil clasificar en un género (afortunadamente), entre las que se encuentran Vete de mí, Los europeos o Selfie. Ahora regresa con una comedia, de esas que generan risas culpables porque es capaz de destapar buena parte de las miserias de nuestro tiempo en las que vernos reflejados y que (algunas de ellas) tienen que ver con el choque de clases.

La historia gira en torno a Alicia y Gonzalo (enormes Marián Álvarez e Israel Elejalde), un matrimonio (de clase media) que pondrán todas sus energías en que su hijo, Fer, entre en un colegio de élite al que pertenece, entre otros miembros de la jet set, el jefe del protagonista, interpretado por Juan Diego Botto. ¿A qué precio? Esa es la cuestión.

Así, el colegio (espacio poco transitado en nuestro cine) se convertirá en un microcosmos donde confluyen clases sociales, ideologías políticas, relaciones y aspiraciones, lo que permite que la película reflexione sobre el peso de la hipocresía contemporánea y la ansiedad por el ascenso social, así como otros temas como la educación pública, el racismo o ese prototipo de masculinidad que se cree por encima de todo.

El origen de ‘Altas capacidades’

El origen de la película parte de una anécdota personal del director: una noticia sobre un padre asesinado a las puertas de un colegio, a la que siguió una reflexión sobre las propias experiencias de García León y Borja Cobeaga, que coescribe el guion, en la búsqueda de colegio para sus hijos.

El guiño central del filme reside en las contradicciones de una generación de clase media progresista que, pese a su discurso igualitario, choca de frente con el miedo a que sus hijos partan en desventaja.

Israel Elejalde y Juan Diego Botto, en 'Altas capacidades' (Bteam)

La película muestra a los padres protagonistas intentando justificar su cambio al colegio de élite mediante etiquetas como “niño especial, altas capacidades, dislexia”, aunque todo sea mentira. Este tránsito de la escuela pública a la privada no está exento de tensiones raciales y de clase, porque no se trata solo de ‘multiculturalidad’, sino de privilegio económico, tal y como ilustra el contraste entre defensas públicas de la diversidad y la impostura de los colegios en los que solo tienen acceso familias de alto poder adquisitivo.

Fascinación por la élite desde Shakespeare

Nos encontramos en el Festival de Málaga con los protagonistas de Altas capacidades, Marián Álvarez, Juan Diego Botto e Israel Elejalde que contestan algunas preguntas a Infobae como, ¿por qué creen que las clases altas generan tanta fascinación?

“Creo que no es un suceso actual, sino que viene desde Shakespeare. Son gente a las que nos gusta mirar porque consideramos que son diferentes o quizás queremos descubrir que, en el fondo, son igual que nosotros, que sufren las mismas cosas, aunque de forma diferente. Supongo que nos fascinan por lo inalcanzable, porque pertenecen a un terreno absolutamente desconocido, como si fuera una película de ciencia ficción. Es algo que me pasa cuando veo serie como The White Lotus. Se crean una serie de juegos creativos muy interesantes”, cuenta Israel Elejalde.

Natalia Reyes y Marián Álvarez, en 'Altas capacidades', de Víctor Garcia León (Bteam)

Juan Diego Botto cree que el director tiene una mirada muy irónica en torno al ser humano, pero particularmente ácida cuando mira hacia arriba, porque tienen una dosis de ‘miserabilidad’, como dice, muy particular. “También una crítica a la clase media aspiracional”, añade Marián Álvarez. Creo que ahí está la gracia, en qué es ahora, realmente la clase media".

El humor ácido de ‘Altas capacidades’

El estilo de humor de García León y Cobeaga se apoya en el relato tragicómico, donde la comedia nunca se separa de un fondo dramático y los personajes fracasan continuamente al intentar ocultar sus propias miserias. El filme elude la simple burla y se acerca a los espectadores como espejo incómodo de las aspiraciones frustradas propias de las clases medias urbanas.

Una de las sorpresas de Altas capacidades es ver a dos intérpretes familiarizados con el drama, como Marián Álvarez (Goya mejor actriz por La herida) e Israel Elejalde (gran actor de teatro y dramaturgo) en un registro de comedia y convertirse en los auténticos amos de la función.

“No sé en qué momento pensaron que yo podría encarnar a este personaje, cosa que me alegro muchísimo que así pasara. Al final creo eso de colocar a los actores en determinados registros es un error. Lo que necesitamos son buenos guiones. Interpretar malos guiones es muy difícil, pero cuando tienes un buen guion como este, da igual el género que sea”, cuenta Marián Álvarez.

Tráiler 'Altas capacidades', la nueva película de Víctor Garcia León

A Israel Elejalde también le sorprendió cuando le llamaron para protagonizar esta película. “He hecho alguna cosa en teatro, como con Pablo Remón, pero poco y coincido con Marián en que cuando algo está bien escrito, solo tienes que dejarte llevar. La comedia tiene una parte de juego, de inconsciencia".

En cuanto a Juan Diego Botto, ya había trabajado con García León en Los europeos y últimamente se ha aficionado a la comedia en películas de Cesc Gay o Borja Cobeaga. “Yo sostengo que este personaje que he hecho es el nieto del personaje que hice en Los europeos. O sea, es gente que ha sido clase alta toda la vida, que son los hijos y los nietos de, y que tiene esta cosa arrogante, déspota, del que ha mandado siempre y mira hacia abajo con, bueno, condescendencia", comenta el intérprete.

Altas capacidades es una producción de Buena Pinta Media, Sayaka Producciones, Think Studio, Colosé Producciones (en definitiva, Marisa Fernandez Armenteros, Sandra Hermida y Nahikari Ipiña, responsables de Los domingos) Movistar Plus+ y RTVE.