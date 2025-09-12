Así es ‘El Centro’, la serie de Movistar Plus+ protagonizada por Juan Diego Botto que se adentra en el corazón del CNI

Trailer 'El Centro' (Movistar Plus )

Movistar Plus+ ha abierto las puertas al mundo hermético del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con El Centro, su nueva serie original. “Realmente no conocemos el mundo de la inteligencia. Quería contar algo verosímil y realista para quitar prejuicios”, ha dicho este viernes su creador David Moreno, en el marco de la tercera edición del South International Series Festival de Cádiz, donde el equipo ha presentado la serie. Este thriller llegará completo el 9 de octubre a la plataforma.

Dirigida por David Ulloa y con un reparto encabezado por Juan Diego Botto, la serie que consta de seis episodios de 50 minutos cada uno, se adentra en el servicio de inteligencia español a través de un thriller de espionaje que arranca con un asesinato y destapa una operación internacional de los servicios rusos, mientras los agentes del CNI tratan de desmantelarla y descubrir a un traidor entre sus filas. La ficción “es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los integrantes del servicio de inteligencia español, mientras navegan entre la lealtad, la traición y el deber”.

Con la colaboración del propio CNI

El reparto es uno de los grandes atractivos de El Centro. Juan Diego Botto (En los márgenes, No me gusta conducir), encabeza un elenco coral en el que también figuran Elena Martín Gimeno (Creatura), Israel Elejalde (Madres paralelas), Elisabet Casanovas (Merlí, Las abogadas), Clara Segura (El 47, Casa en flames), David Lorente (No me gusta conducir), Nacho Sánchez (Diecisiete) y Tristán Ulloa (Lucía y el sexo, Romería). Todos ellos interpretan a personajes que, más allá de las tramas de espionaje, deben lidiar con dilemas personales, sacrificios y la dificultad de vivir en un mundo donde el reconocimiento brilla por su ausencia.

Imagen promocional de 'El Centro'. (Movistar Plus+)

Durante la presentación en la ciudad andaluza este viernes, David Moreno ha explicado que su objetivo es ofrecer una visión verosímil del trabajo de inteligencia: “Quería contar algo realista para quitar prejuicios. Cuando todo va bien, nadie se entera de la cantidad de eventos que han podido suceder. Se hace visible cuando se falla”. La serie ha contado, de hecho, con la colaboración del propio CNI, lo que ha aportado rigor y credibilidad al relato.

“Dentro de nuestra programación siempre hay un deseo de representar la realidad española, contar lo público, la base de nuestra sociedad. Uno de los males de la ficción es basarse en las noticias, pero aquí nos dejaron verlo por dentro. La razón de ser de hacer la serie es lograr el acceso, empaparte”, ha añadido el productor ejecutivo de Movistar Plus+, Fran Araújo, mientras que la productora ejecutiva de Fonte Films, Carla Pérez de Albéniz ha asegurado que esto ha permitido que el thriller sea “más grande, más creíble y más auténtica”.

Imagen promocional de 'El Centro'. (Movistar Plus+)

“Lo bonito de hacer series es entrar en mundos que desconoces”, señaló Elena Martín Gimeno al explicar cómo se documentó la reportera de guerra Cristina Solias, que ha cubierto la invasión rusia en Ucrania, para dar vida a su personaje. Clara Segura ha destacado la paradoja de los agentes del CNI. “Venimos de un mundo en el que somos muy visibles y nuestro trabajo tiene reconocimiento, pero en su caso es al revés. De ellos no te enteras de nada”. Para Elisabet Casanovas, uno de los grandes retos de la serie ha sido “huir de los estereotipos”.