España Cultura

Así es ‘El Centro’, la serie de Movistar Plus+ protagonizada por Juan Diego Botto que se adentra en el corazón del CNI

Este thriller de seis episodios llegará a la plataforma el 9 de octubre

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Trailer 'El Centro' (Movistar Plus )

Movistar Plus+ ha abierto las puertas al mundo hermético del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con El Centro, su nueva serie original. “Realmente no conocemos el mundo de la inteligencia. Quería contar algo verosímil y realista para quitar prejuicios”, ha dicho este viernes su creador David Moreno, en el marco de la tercera edición del South International Series Festival de Cádiz, donde el equipo ha presentado la serie. Este thriller llegará completo el 9 de octubre a la plataforma.

Dirigida por David Ulloa y con un reparto encabezado por Juan Diego Botto, la serie que consta de seis episodios de 50 minutos cada uno, se adentra en el servicio de inteligencia español a través de un thriller de espionaje que arranca con un asesinato y destapa una operación internacional de los servicios rusos, mientras los agentes del CNI tratan de desmantelarla y descubrir a un traidor entre sus filas. La ficción “es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los integrantes del servicio de inteligencia español, mientras navegan entre la lealtad, la traición y el deber”.

Con la colaboración del propio CNI

El reparto es uno de los grandes atractivos de El Centro. Juan Diego Botto (En los márgenes, No me gusta conducir), encabeza un elenco coral en el que también figuran Elena Martín Gimeno (Creatura), Israel Elejalde (Madres paralelas), Elisabet Casanovas (Merlí, Las abogadas), Clara Segura (El 47, Casa en flames), David Lorente (No me gusta conducir), Nacho Sánchez (Diecisiete) y Tristán Ulloa (Lucía y el sexo, Romería). Todos ellos interpretan a personajes que, más allá de las tramas de espionaje, deben lidiar con dilemas personales, sacrificios y la dificultad de vivir en un mundo donde el reconocimiento brilla por su ausencia.

Imagen promocional de 'El Centro'.
Imagen promocional de 'El Centro'. (Movistar Plus+)

Durante la presentación en la ciudad andaluza este viernes, David Moreno ha explicado que su objetivo es ofrecer una visión verosímil del trabajo de inteligencia: “Quería contar algo realista para quitar prejuicios. Cuando todo va bien, nadie se entera de la cantidad de eventos que han podido suceder. Se hace visible cuando se falla”. La serie ha contado, de hecho, con la colaboración del propio CNI, lo que ha aportado rigor y credibilidad al relato.

“Dentro de nuestra programación siempre hay un deseo de representar la realidad española, contar lo público, la base de nuestra sociedad. Uno de los males de la ficción es basarse en las noticias, pero aquí nos dejaron verlo por dentro. La razón de ser de hacer la serie es lograr el acceso, empaparte”, ha añadido el productor ejecutivo de Movistar Plus+, Fran Araújo, mientras que la productora ejecutiva de Fonte Films, Carla Pérez de Albéniz ha asegurado que esto ha permitido que el thriller sea “más grande, más creíble y más auténtica”.

Imagen promocional de 'El Centro'.
Imagen promocional de 'El Centro'. (Movistar Plus+)

“Lo bonito de hacer series es entrar en mundos que desconoces”, señaló Elena Martín Gimeno al explicar cómo se documentó la reportera de guerra Cristina Solias, que ha cubierto la invasión rusia en Ucrania, para dar vida a su personaje. Clara Segura ha destacado la paradoja de los agentes del CNI. “Venimos de un mundo en el que somos muy visibles y nuestro trabajo tiene reconocimiento, pero en su caso es al revés. De ellos no te enteras de nada”. Para Elisabet Casanovas, uno de los grandes retos de la serie ha sido “huir de los estereotipos”.

Temas Relacionados

Centro Nacional de InteligenciaCNIMinisterio de Defensa EspañaPlataformasMovistar PlusSeriesSeries RecomendadasSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La vida de Charlie Sheen arrasa en Netflix: drogas, homosexualidad, prostitución, SIDA y la hipocresía de Hollywood

El documental ‘Alias Charlie Sheen’ se acaba de estrenar y ya se ha convertido en uno de los éxitos inmediatos de la plataforma

La vida de Charlie Sheen

Juan Carlos I publicará sus memorias con editorial Planeta el próximo mes de diciembre

Tras meses de retraso y especulaciones, la obra firmada en conjunto con Laurence Debray verá la luz primero en Francia, un mes antes

Juan Carlos I publicará sus

Si te gustó ‘Los casos del Departamento Q’, no te pierdas este thriller ambientado en la época nazi: asesinatos antes de los Juegos Olímpicos de 1936

Llega a Disney+ la primera serie original de la plataforma que llega desde Polonia, un policíaco histórico en la mejor tradición del género

Si te gustó ‘Los casos

Cillian Murphy desmiente que vaya a ser el próximo Voldemort en la serie de ‘Harry Potter’: “Buena suerte a quien lo haga”

El actor reconoce que sus hijos le han hablado de ello, pero niega cualquier vinculación con la serie de HBO Max

Cillian Murphy desmiente que vaya

Las claves de la resurrección de ‘Dexter’, el psicópata justiciero más querido de la televisión: investigará a una sociedad secreta de asesinos en Nueva York

Se estrena en Skyshowtime (incluida en Movistar Plus+) una nueva serie dentro de la franquicia protagonizada por Michael C. Hall, al que se suman Uma Thurman y Peter Dinklage

Las claves de la resurrección
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares convoca a la encargada

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras las declaraciones de Netanyahu

Una broma que acaba mal: un camionero es apuntado con una pistola de balines y el acusado termina detenido

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Rescinden el contrato y ordenan el desalojo de la inquilina de una vivienda social: la acusan de no usarla como hogar principal

Adriana Carvajal, experta en empleo y extrabajadora de LinkedIn: “Si te preguntan por expectativas salariales no des un número cualquiera”

Embargos, sanciones y pérdida de voto: cómo deben actuar las comunidades de propietarios contra los vecinos morosos

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

DEPORTES

Sevilla recibe al Elche en

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Previa de LaLiga: Getafe vs Real Oviedo

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia