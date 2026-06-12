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Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral: “Esta es una de las cosas que peor hacemos en la búsqueda de trabajo”

Recomienda abordar el desempleo con sinceridad y aprovechar cada conversación para ampliar la red de contactos

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El especialista recomienda aprovechar cada conversación para activar la red de contactos
Para Fernández Yuste, mostrar seguridad al hablar de la búsqueda de trabajo ayuda a ampliar oportunidades (Composición Infobae)

La búsqueda de empleo suele estar rodeada de incertidumbre y muchas veces de sentimientos de inseguridad. La presión social y la percepción negativa del desempleo pueden llevar a que quienes están en paro oculten su situación o eviten hablar del tema. En este contexto, surgen voces que invitan a transformar esa etapa en una oportunidad de crecimiento y de contacto social, alejándose de la idea de que la falta de trabajo es motivo de vergüenza.

Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral, pide en su TikTok (@mejoratuexitolaboral) a quienes están en paro que no oculten su situación cuando se les pregunta por su ocupación y que la conviertan en una oportunidad de contacto: “Una de las peores cosas que hacemos cuando estamos en un proceso de búsqueda es no confiar en nosotros mismos y no valorarnos como deberíamos”.

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Esta recomendación, señala, surge de observar cómo muchas personas sienten presión ante la pregunta sobre su situación laboral. El especialista describe una escena frecuente en conversaciones sociales, cuando aparece la pregunta: “Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Estás trabajando, no?”.

Cómo responder con honestidad y abrir puertas

Según explica, esa situación puede derivar en vergüenza y en el intento de “pasar el tema de largo y no entrar en la conversación”. Fernández Yuste indica que este tipo de reacción es habitual y responde a un temor al juicio ajeno.

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Frente a esa reacción, Fernández Yuste recomienda responder de forma directa y pedir ayuda: “Que digas a la gente que estás buscando trabajo”. Para él, la clave está en explicar el momento personal que se atraviesa y orientar la charla hacia el tipo de empleo que se busca, mostrando claridad sobre el propio objetivo profesional y abriendo la puerta a posibles sugerencias o contactos.

Una mesa blanca alrededor de la que se sientan tres personas: dos mujeres y un hombre. Una de las mujeres mira el curriculum
Una mujer durante una entrevista de trabajo. (Freepik)

Como ejemplo de respuesta, propone una fórmula que incluye formación, sinceridad y una petición concreta: “Mira, en este momento estoy trabajando en mí, en conseguir alcanzar una mejor versión. Me estoy formando, estudiando. Es verdad que ninguna empresa me ha contratado en este momento, no estoy trabajando para nadie y sí me interesaría buscar puestos de este sector. ¿Conoces alguno? ¿Tienes algún contacto que pudiera ayudarme en la búsqueda?”.

La seguridad y la transparencia generan oportunidades

Según explica el especialista Fernández Yuste, manifestar de forma abierta la situación personal y mostrar interés puede activar la red de contactos y generar oportunidades donde antes solo había silencio o evasivas.

El orientador laboral sostiene que comunicarlo con seguridad puede ayudar a que el interlocutor recuerde el perfil o aporte un contacto: “Simplemente con compartir esto, con mostrar esa seguridad, ese trabajo, esa confianza, vas a poder lograr que a la otra persona le pueda llamar la atención tu perfil o al menos que te tenga en cuenta”.

Los jóvenes comenzaron a buscar trabajo mediante TikTok y otras redes sociales

Además, insiste en que la autenticidad y la transparencia proyectan una imagen positiva y activa, alejando la percepción negativa del desempleo. En su mensaje, Fernández Yuste desaconseja recurrir a una excusa para esquivar la conversación: “Esto es mucho más potente que decir incluso que estás trabajando como mentira piadosa o intentar pasar el tema de largo”.

Concluye con una consigna dirigida a quienes buscan empleo: “Te tienes que valorar al máximo para que también puedan surgir nuevas oportunidades”. Así, el experto anima a quienes se encuentran en este proceso a confiar en sí mismos y a considerar cada conversación como una posibilidad de avanzar en su búsqueda laboral.

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