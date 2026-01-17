España Cultura

La nueva temporada de ‘The White Lotus’ tiene nuevos fichajes: estos son los actores para el lujoso hotel

Un conocido cómico inglés y un joven prometedor se unen a los ya anunciados AJ Michalka y Alexander Ludwig

La familia Ratliff es uno de los focos principales de la tercera temporada de 'The White Lotus' (Escena de 'The White Lotus')

La cuarta temporada de The White Lotus incorpora a dos nuevos rostros a su ya esperado elenco: Steve Coogan y Caleb Jonte Edwards. La serie de HBO, que ha cosechado éxito internacional por su mezcla de sátira social y drama, suma así nombres de peso y nuevas promesas a su próxima entrega, cuyo rodaje se desarrollará en Francia, entre París y diversos escenarios de la Riviera Francesa.

Como es habitual en la producción creada por Mike White, los detalles sobre los personajes que interpretarán Coogan y Edwards se mantienen en secreto. Esta estrategia de mantener la intriga ha marcado todas las temporadas anteriores y ha contribuido a elevar las expectativas del público y la crítica. Hasta el momento, junto a Coogan y Edwards, solo se han confirmado oficialmente otros dos integrantes del reparto: Alexander Ludwig y AJ Michalka. Pese a los rumores y especulaciones sobre posibles nuevas incorporaciones, ninguna otra participación ha recibido la validación de la cadena.

El fichaje de Steve Coogan representa un movimiento significativo para la serie. Coogan, conocido internacionalmente por su talento como actor y comediante, ha dado vida a personajes célebres como Alan Partridge, figura recurrente en el panorama televisivo británico y protagonista de la reciente “How Are You? It’s Alan (Partridge)”, emitida en 2025 por BBC One. Coogan, además, ha destacado en la gran pantalla con participaciones en cintas de amplia difusión, como la saga de Noche en el museo, la franquicia animada Gru mi villano favorito, la comedia Tropic Thunder y, de forma especial, Philomena. En esta última, no solo actuó sino que también coescribió el guion, labor que le valió sendas nominaciones al premio Oscar por mejor guion adaptado y mejor película. Esta faceta como creador y guionista lo sitúa como uno de los talentos más versátiles de su generación. Además, junto a Rob Brydon ha protagonizado la saga de viajes gastronómicos The Trip, cuya quinta entrega, The Trip to the Northern Lights, fue anunciada en el verano de 2025.

Steve Coogan estará en la nueva temporada de 'The White Lotus' REUTERS/Mark Blinch

Segundo de a bordo

En contraste, Caleb Jonte Edwards afronta uno de los primeros desafíos relevantes de su carrera en la pantalla. Hasta la fecha, su único crédito televisivo corresponde a una aparición en la serie australiana de crimen Black Snow. Integrarse a una producción de la magnitud y repercusión de The White Lotus puede representar un punto de inflexión en su trayectoria dentro de la industria audiovisual internacional. La cuarta temporada de la serie se desarrollará en Francia, ampliando así la geografía de la franquicia y explorando nuevos escenarios. El rodaje abarcará la capital gala y varias locaciones en la Riviera Francesa, sumando un componente visual y cultural distintivo respecto a ciclos anteriores. El creador Mike White mantiene el control creativo de la producción como guionista, director y productor ejecutivo, consolidando la identidad autoral que caracteriza a la serie.

The White Lotus se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la televisión global, combinando un reparto internacional con tramas imprevisibles y una mirada crítica sobre el poder, el privilegio y las relaciones humanas en contextos de lujo. Con estas incorporaciones, la ficción de HBO refuerza su apuesta por un equilibrio entre experiencia y renovación. La presencia de Steve Coogan aporta prestigio y una marcada impronta cómica y dramática, mientras que la llegada de Caleb Jonte Edwards sugiere la apertura a nuevos talentos. Los detalles sobre la trama permanecen bajo estricta reserva, alimentando la expectativa de los seguidores de la serie y del público internacional, a la espera de conocer cómo se integrarán los nuevos personajes en el dinámico universo de The White Lotus.

