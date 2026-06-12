Un estudio revela un fármaco que reduce el riesgo de desarrollar artritis

La artritis reumatoide provoca dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones, afectando la movilidad diaria (Freepik)

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica que afecta principalmente a las articulaciones y, si no se trata de forma adecuada, puede provocar daños irreversibles en las mismas. Suele aparecer tras otras afecciones previas, como el reumatismo palindrómico, un trastorno inflamatorio poco conocido que se caracteriza por episodios breves y recurrentes de dolor e hinchazón en las articulaciones.

Aproximadamente la mitad de las personas que padecen reumatismo palindrómico terminan desarrollando artritis reumatoide a lo largo del tiempo. En este contexto, un ensayo clínico realizado en España ha mostrado que abatacept, un medicamento que modula la respuesta del sistema inmunitario, logra reducir el riesgo de que pacientes con reumatismo palindrómico evolucionen hacia la artritis reumatoide.

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Este hallazgo representa una posible vía para intervenir de manera precoz y evitar el daño articular irreversible que caracteriza a la artritis reumatoide avanzada. El estudio, llevado a cabo durante dos años, incluyó a 70 pacientes de 14 hospitales españoles. Los resultados, publicados en la revista científica Nature Medicine, indican que solo el 20 % de quienes recibieron abatacept desarrollaron artritis reumatoide, frente al 50 % de los tratados con hidroxicloroquina.

Dos tratamientos frente al avance de la artritis

La hidroxicloroquina es el tratamiento habitual hasta ahora para el reumatismo palindrómico y es un fármaco utilizado por sus propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras orientadas, principalmente, a aliviar los síntomas y no a modificar el curso de la enfermedad.

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El ensayo fue liderado por profesionales del Hospital Clínic de Barcelona, el IDIBAPS y el IQAC-CSIC. El objetivo principal era comparar la eficacia de abatacept e hidroxicloroquina para evitar la progresión de una enfermedad autoinmune caracterizada por crisis intermitentes de inflamación articular que duran pocos días y se resuelven espontáneamente.

El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de la artritis pueden retrasar el daño articular irreversible

El reumatismo palindrómico, aunque menos conocido que la artritis reumatoide, puede ser el primer paso hacia esta última en muchos pacientes. Casi la mitad de los pacientes con reumatismo palindrómico termina desarrollando artritis reumatoide.

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El riesgo es especialmente alto en personas que presentan ciertos biomarcadores, como el factor reumatoide y los anticuerpos contra péptidos citrulinados. Ambos son autoanticuerpos, es decir, proteínas que el propio sistema inmunitario produce y que sirven para el diagnóstico de la enfermedad, ya que indican una tendencia a desarrollar procesos inflamatorios más graves.

La enfermedad impacta la calidad de vida y puede requerir un seguimiento médico constante (foto: Freepik)

Hasta la fecha, y ante la ausencia de ensayos clínicos, el abordaje estándar consistía en tratar el reumatismo palindrómico con hidroxicloroquina. Este medicamento se utiliza para reducir la inflamación y controlar los brotes de dolor, pero no siempre logra prevenir la progresión hacia la artritis reumatoide. El nuevo trabajo compara esa estrategia con abatacept, un fármaco que actúa inhibiendo la actividad de los linfocitos, unas células clave del sistema inmunitario implicadas en la inflamación y el daño articular.

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El equipo dirigido por Raimon Sanmartí, jefe del grupo de investigación en Artropatías Inflamatorias del IDIBAPS, evaluó si abatacept podía reducir la transición hacia la artritis reumatoide. Los resultados muestran que el beneficio no se limita solo a la prevención de la progresión, sino que también mejora la calidad de vida de los pacientes.

Abatacept logra más remisiones y menos dolor

Isabel Haro, jefa de la Unidad de Síntesis y Aplicaciones Biomédicas de Péptidos del IQAC-CSIC, explicó a Agencia Sinc que el estudio demuestra que los pacientes con reumatismo palindrómico tratados con abatacept alcanzan con mayor frecuencia la remisión completa de las crisis asociadas a dolor agudo e hinchazón articular. Además, los episodios inflamatorios en estos pacientes resultan menos intensos.

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El equipo investigador también indicó que ambos tratamientos, tanto abatacept como hidroxicloroquina, fueron seguros y bien tolerados durante el ensayo clínico. La valoración positiva de la seguridad de ambos fármacos acompaña la mejora clínica observada en los pacientes tratados con abatacept.

Los avances en investigación buscan prevenir que los síntomas leves evolucionen hacia formas graves de artritis (Shutterstock)

Sanmartí señaló a la agencia: “Los resultados de este estudio indican que podemos intervenir de forma precoz para modificar el curso natural de la enfermedad y reducir el riesgo de que los pacientes desarrollen enfermedades más graves e irreversibles”. Añadió que este avance abre la puerta a un cambio de paradigma en el tratamiento de estos pacientes.

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El estudio también analizó la evolución de varios biomarcadores desarrollados por el grupo de investigación del CSIC para el seguimiento de los pacientes. En ese apartado, no se observaron diferencias significativas entre abatacept e hidroxicloroquina en la respuesta de los autoanticuerpos. Es decir, ambos fármacos tuvieron un efecto similar sobre estos indicadores biológicos, aunque el beneficio clínico de abatacept fue superior.

La artritis provoca daño o inflamación en las articulaciones. Existen más de cien tipos y puede afectar a cualquier edad. La osteoartritis es la variante más común y suele manifestarse con rigidez matutina.

Haro precisó que ese resultado no modifica la conclusión principal del trabajo: “Aunque no se observaron diferencias significativas entre el abatacept y la hidroxicloroquina en la respuesta de los autoanticuerpos, este trabajo demuestra el valor de los enfoques inmunomoduladores en fases iniciales de la enfermedad, cuando todavía es posible evitar la progresión hacia formas más graves y crónicas”.

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La artritis reumatoide afecta la calidad de vida de quienes la padecen y supone una carga importante para los sistemas sanitarios, ya que las complicaciones pueden requerir tratamientos costosos y prolongados. Poder prevenir su desarrollo en una proporción relevante de casos representa un avance en el abordaje de las enfermedades reumáticas.