El cine español que viene: el Festival de Málaga se prepara para recibir las películas que veremos en los próximos meses (y que suelen estar en los Goya)

Algunas de las películas protagonistas que se presentarán en la próxima edición del Festival de Málaga

Hagamos recuento de las películas que ha triunfado desde 2020 en el Festival de Málaga, porque el palmarés resulta de lo más significativo en cuanto a tendencias dentro del cine español y componen un panorama certero de nuestra cinematografía, sobre todo a nivel de la importancia de la cantera y la repercusión en los galardones de la temporada de premios.

En primer lugar encontramos Las niñas, de Pilar Palomero (que triunfó en los Goya de la pandemia); El vientre del mar, de Agustí Villaronga (la última gran obra del director de Pan negro antes de fallecer); Cinco lobitos, ópera prima Alauda Ruiz de Azúa, que acaba de coronarse en los Goya con Los domingos; 20.000 especies de abejas, de Estebaliz Urresola (mejor dirección novel); Segundo premio, la película sobre Los Planetas de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que acaban de estrenar en Berlín la serie Ravalear... y Sorda, la premiada película de Eva Libertad.

El Festival de Málaga es uno de los grandes escaparates del cine español y en él se programan buena parte de los estrenos que tendrán lugar en los próximos meses, desde los ‘blockbusters’ a las obras ‘indies’ de referencia.

Cine español en la Sección Oficial

Así, la Sección Oficial a competición, se divide entre obras autóctonas y Latinoamericanas. La película de inauguración es Calle Málaga, coproducción con Marruecos dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura. Pero la lista es amplia y jugosa.

'Calle Málaga', película dirigida por Maryam Touzani con Carmen Maura como protagonista.

Entre las protagonistas encontramos Altas capacidades, el regreso a la comedia incisiva de Víctor Garcia León en la que, una pareja (Marián Álvarez e Israel Elejalde) se empeñarán en que su hijo vaya a un colegio de élite para medrar entre las altas esferas de la sociedad.

En Corredora, la ópera prima de Laura García Alonso nos acercamos a la vida de una deportista de élite que sufre un brote psicótico y tiene que apartarse de la competición, de forma que, tanto ella, como su entorno, tendrán que redefinir sus circunstancias.

Ángeles González-Sinde adapta su propia novela en Después de Kim junto a Adriana Ozores y Darío Grandinetti, que interpretan a una pareja divorciada que se reencuentra tras la noticia de que su hija ha aparecido muerta.

Directamente llegada del Festival de Berlín, tenemos a Ian de la Rosa con Iván & Hadoum, una historia en la que se mezcla la identidad transgénero con la inmigración y los problemas de los trabajadores temporeros.

'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa

También encontramos la esperada segunda película de Júlia de Paz tras Ama, que adapta un cortometraje previo para contar la historia de una joven que se enfrenta a la violencia doméstica por parte de su progenitor. Se titula La buena hija.

David Serrano presentará Lapönia, con Natalia Verbeke, Julián López y Ángela Cervantes, mientras que el iconoclasta Carlo Padial traerá una comedia, Pizza Movies, que promete romper moldes protagonizada por Berto Romero y en la que también participa Joaquín Reyes, Tamar Novas y Raúl Arévalo.

La factoría de Los Javis presenta la esperada adaptación de la película de Jaime de Armiñán, Mi querida señorita, un original de Netflix dirigido por Fernando González Molina y escrito por Alana S. Portero.

Entre la amplia representación femenina, también encontramos a Marta Díaz (Mi querida cofradía) con Pioneras. Solo querían jugar, sobre un grupo de chicas que deciden jugar al fútbol en los años 70 durante el franquismo y, por último, Yo no moriré de amor, de Marta Matute, sobre como una joven se enfrenta a la enfermedad de su madre, que tiene Alzheimer.

Panorama latinoamericano

En el panorama latinoamericano se presenta un crisol de varias nacionalidades. Desde México encontramos una amplia representación: llega Ángela, una coming-of-age inesperada dirigida por Paula Markovitch; El guardián, de Nuria Ibáñez Castañeda, sobre la inmigración en la zona de Baja California y El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso. Además, Juana, en la que el gran actor Daniel Giménez Cacho se pone detrás de la cámara para contar la historia de una periodista en medio de un panorama de corrupción política. También otro intérprete mítico, como Jorge Perugorría, presenta una película como director, Neurótica anónima, protagonizada por Mirtha Ibarra.

Natalia Oreiro en 'La mujer de la fila'

De Chile viene Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato, ambientada durante el golpe militar y también Mil pedazos, de Sergio Castro San Martín; de Colombia, La hija del cóndor, de Alvaro Olmos Torrico. Por último, desde Argentina, La mujer de la fila, de Benjamín Ávila, una de las pocas producciones del país este año, protagonizada por Natalia Oreiro, que recibirá un premio en el marco del festival.

Fuera de concurso también encontramos títulos para todos los públicos, desde La familia Benetón +2, con Leo Harlem a lo último de Arantxa Echevarría tras su éxito con La infiltrada, titulada Cada día nace un listo, una comedia con Hugo Silva y Susi Sánchez. Ademas, una versión femenina de La caza, de Carlos Saura, titulada Días de caza, con Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo.