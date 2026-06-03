PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. (Photogenic/Claudia Alba/Europa Press)

El Partido Popular y Vox han cerrado este miércoles el acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León que presidirá Alfonso Fernández Mañueco, según ha adelantado EFE y confirmado a Infobae fuentes de la negociación. Está prevista una comparecencia a mediodía para explicar el acuerdo.

En las últimas semanas, a través de su portavoz en las Cortes, Carlos Pollán, Vox ha dado por hecho que el concepto de ‘prioridad nacional’ para el acceso a determinadas ayudas públicas estará incluido en el acuerdo, como ya hicieron en los acuerdos de Extremadura y Aragón. Pero está por ver si se optará por la fórmula elegida en el gobierno de María Guardiola, que vincula el acceso a determinadas ayudas con el empadronamiento en esa misma autonomía, o si eligen la fórmula del Ejecutivo de Jorge Azcón, más abierta al extender a toda España ese requisito del empadronamiento.

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Las negociaciones se han llevado a cabo desde la máxima discreción, como así acordaron ambas formaciones. El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, avanzó este miércoles que el acuerdo estaba “muy avanzado”, a falta de ultimar detalles sobre el programa y la estructura del Gobierno. Finalmente, el acuerdo de gobierno ha llegado 80 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo que dieron la victoria al Partido Popular, con 33 de los 82 escaños que componen el Parlamento, a nueve de la mayoría absoluta. Por su parte, Vox consiguió 14 parlamentarios, un escaño más que en los anteriores comicios. La sesión de investidura se desarrollará la próxima semana, con la fecha inicial prevista del 10 de junio. Tras la votación, Fernández Mañueco podrá empezar su tercer mandato. Todos ellos han sido mediante un gobierno de coalición, que será el segundo que compartirá con el partido de Santiago Abascal.

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