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Ladrones de bancos a lo ‘Robin Hood’ en la era de las redes sociales: Así es la nueva película del director de ‘John Wick’, definida como “una puta locura”

Se ha presentado el tráiler de ‘Cómo robar un banco’, la nueva película de David Leitch con Nicholas Hoult y Zoë Kravitz que se estrenará en septiembre

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Tráiler oficial de 'Cómo robar un banco' dirigida por David Leitch y protagonizada por Nicholas Hoult y Zoë Kravitz.

Sony Pictures España ha mostrado el primer tráiler y un adelanto de Cómo robar un banco, el nuevo thriller de atracos de David Leitch protagonizado por Nicholas Hoult y Zoë Kravitz, una película que llegará a los cines el 4 de septiembre y que sitúa el golpe criminal en el escaparate permanente de las redes sociales.

La película sigue a una banda de atracadores enmascarados que retransmite sus golpes en directo y acumula 30 millones de espectadores únicos mientras un agente del FBI interpretado por John C. Reilly y una ingeniera de software encarnada por Zoë Kravitz tratan de detenerlos.

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La cinta está escrita por Mark Bianculli y se centra en un grupo de criminales experto en la captación de seguidores a través del entorno digital para hacer saber que pueden dinamitar el sistema. En ese sentido, uno de los intérpretes, Pete Davidson describió en CinemaCon la premisa como la de “una banda de atracadores de bancos enmascarados que ejecuta audaces golpes y los emite en directo en redes sociales, lo que quizá no sea la mejor idea si no quieres que te atrapen”.

Una película de robos con conciencia social

David Leitch presentó la película en Las Vegas junto a Davidson, después de una aparición en escena de motoristas con máscaras de lobo que lanzaron dinero al público e hicieron acrobacias. Davidson definió el thriller de acción con conciencia social como “una puta locura”.

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Los atracadores utilizarán máscaras de animales en 'How To Rob a Bank', de Robert Leitch (Sony Pictures España)
Los atracadores utilizarán máscaras de animales en 'How To Rob a Bank', de David Leitch (Sony Pictures España)

La sinopsis oficial explica que la creciente fama viral de la banda la coloca en el punto de mira de un veterano agente del FBI y de una brillante ingeniera de software. Aun así, el grupo sigue adelante y se juega todo en defensa de sus convicciones y en preparación de su golpe más ambicioso.

En las imágenes exhibidas en CinemaCon, Hoult aparece enmascarado hablando a su audiencia digital y afirma que “la tasa de éxito de los robos a mano armada es del 90 %”. El personaje remata su arenga con otra frase: “¡Vamos a hacer contenido!”.

El mismo adelanto introduce después al personaje de John C. Reilly, que resume la magnitud del caso ante sus compañeros con una cifra concreta: “15 bancos, 61 delitos graves, 30 millones de espectadores únicos”. El agente exegirá entonces movilizar todos los recursos del Gobierno federal.

Unos ‘Robin Hood’ en la era digital

Leitch describió a los ladrones como figuras de Robin Hood contemporáneas enfrentadas a un sistema amañado. El tráiler avanza además una motivación personal para uno de los golpes. Reilly y Kravitz prevén que la banda atacará un banco concreto “porque este es personal”, y más tarde el personaje de Hoult le dice a un banquero interpretado por Christian Slater: “Tu banco mató a mi hijo”.

Nicholas Hoult en la película 'How To Rob a Bank' (Sony Pictures España)
Nicholas Hoult en la película 'How To Rob a Bank' (Sony Pictures España)

El reparto incluye también a Anna Sawai, Rhenzy Feliz. La producción corre a cargo de Leitch, Brian Grazer, Jeb Brody, Allan Mandelbaum y Kelly McCormick, mientras que Ben Ormand y Mark Bianculli figuran como productores ejecutivos.

Recordemos que David Leitch debutó nada más y nada menos que con John Wick y es uno de los directores de acción más imaginativos del momento. Le seguirían Atómica (Atomic Blondie), con Charlize Theron, Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Bullet Train, y El especialista.

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