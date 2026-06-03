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El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Se trata de la cuarta inversión realizada sobre la entidad pública con la que se alcanzarán 68 proyectos en activo

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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Marta Fernández / Europa Press)
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Marta Fernández / Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la transferencia de 260 millones de euros a Casa 47, entidad pública del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para promover la creación de 1.629 viviendas asequibles repartidas en 11 comunidades autónomas del país.

Se trata de la cuarta inversión realizada sobre Casa 47. Con esta nueva aportación, ya se habrán traspasado a esta empresa pública 2.080 millones de euros. Con el total de esta financiación, que busca acelerar el parque público de vivienda asequible, la entidad alcanzará 68 proyectos activos en medio año.

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Las 1.629 viviendas asequibles que se crearán a partir de la nueva inversión aprobada este martes formarán parte de 22 proyectos que se localizarán en distintos puntos del país, siendo en Andalucía, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia las autonomías que más acogerán, con tres cada una.

Cómo se repartirán los 22 nuevos proyectos de vivienda asequible

En concreto, en Andalucía se pondrán en marcha tres proyectos en los municipios de Granada, Gines (Sevilla) y Roquetas de Mar (Almería); en Asturias se situará en Gijón y en Canarias se construirán viviendas siguiendo esta financiación en Puerto del Rosario (Fuerteventura). Asimismo, en Castilla y León se situarán en las ciudades de Ávila, León y Valladolid; Castilla- La Mancha acogerá uno de estos 22 proyectos en Talavera de la Reina (Toledo).

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Por su parte, en Cataluña se prevé construir nuevas viviendas asequibles con estos últimos fondos aprobados en Girona, Roda de Berà (Tarragona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona); en la Comunidad Valenciana estos nuevos proyectos se situarán en Alicante, Castellón de la Plana e Ibi (Alicante); en Extremadura se beneficiarán las ciudades de Cáceres y Badajoz y en Galicia lo harán los municipios de A Coruña, Carballo (A Coruña) y Lugo.

Por último, en La Rioja se crearán viviendas asequibles a partir de esta financiación en Logroño y en la ciudad de Murcia.

Las iniciativas de Casa 47

Con este cuarto convenio suscrito entre el Gobierno y Casa 47 se alcanzan un total de 68 proyectos activos desde el pasado mes de diciembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que modificó el estatuto de la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) para transformar su nombre y adaptar su organización a esta nueva empresa pública.

Estos proyectos activos comprenden 44 actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas y otras 24 actuaciones de urbanización de solares con potencial para 22.000 viviendas.

Mapa de los proyectos de Casa 47 en el territorio español (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana)
Mapa de los proyectos de Casa 47 en el territorio español (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana)

A estas obras de nueva construcción se suman también otras iniciativas como los trabajos de adecuación de las 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y de otras entidades públicas, que se pondrán a disposición de la ciudadanía a medida que estén en condiciones óptimas de habitabilidad.

También la primera oferta de compra que realiza Casa 47 en el conjunto de España con más de 100 millones para incorporar vivienda que en estos momentos esté en manos de particulares o de fondos y ofrecerla como alquiler asequible a familias y jóvenes, según explicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años y el precio se fijará de acuerdo a criterios de asequibilidad: tendrá un tope por comunidades autónomas de forma que ningún alquiler pueda sobrepasar el 30% de la renta media del territorio, recoge EFE.

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