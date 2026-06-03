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Victoria Federica se suma a la fiebre de Bad Bunny en el Metropolitano: su look cómodo y elegante para el concierto

La sobrina de Felipe VI disfrutó junto a sus amigas del tercer concierto del artista puertorriqueño en la capital

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Victoria Federica y sus amigas en el concierto de Bad Bunny (INSTAGRAM).
Victoria Federica y sus amigas en el concierto de Bad Bunny (INSTAGRAM).

Victoria Federica vuelve a ser noticia, pero esta vez por ser protagonista en un escenario totalmente inesperado. La hija de la infanta Elena ha disfrutado de una de las citas musicales más esperadas del año en la capital: uno de los multitudinarios conciertos de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano, un espectáculo que ha congregado a miles de seguidores del artista puertorriqueño y a numerosos rostros conocidos.

La joven influencer atraviesa una etapa especialmente activa tanto en el ámbito profesional como en el personal. En los últimos años ha ido construyendo una imagen propia vinculada al universo de la moda y las redes sociales, donde comparte con naturalidad momentos de su día a día. Esa faceta más cercana le ha permitido conectar con una nueva generación de seguidores que observan con interés cada uno de sus movimientos.

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Su presencia en el concierto de Bad Bunny llega apenas unos días después de participar en una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de España. Victoria Federica había acudido un año más a la romería de El Rocío, una experiencia que mantiene un significado especial para ella desde la infancia y que este año volvió a vivir rodeada de sus amistades.

Victoria Federica conquista a caballo El Rocío con un impecable look rociero de lunares rojos. (AGENCIAS).
Victoria Federica conquista a caballo El Rocío con un impecable look rociero de lunares rojos. (AGENCIAS).

De regreso a Madrid y retomando su rutina habitual, la sobrina del rey Felipe VI encontró espacio en su agenda para disfrutar de la velada. Lejos de los palcos más exclusivos y de los focos reservados a los invitados VIP, optó por seguir el espectáculo desde una zona cercana al escenario, compartiendo la experiencia con dos de sus amigas más íntimas: Gabriela Martín Fernández y Rochi Laffón.

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Las tres vivieron intensamente el concierto, cantando y bailando algunos de los temas más populares del cantante. A través de sus redes sociales dejaron constancia compartiendo videos e imágenes del momento. Entre las canciones que destacaron figuraban algunos de los grandes éxitos de la carrera del artista, convertidos ya en auténticos himnos para sus seguidores.

Más allá de la música, la cita también volvió a demostrar la estrecha relación que Victoria mantiene con su círculo de amistades. Especialmente significativa es su conexión con Rochi Laffón, una amistad que se remonta prácticamente a la infancia. Las familias de ambas mantienen una relación cercana desde hace años, lo que ha permitido que compartan numerosas experiencias y construyan un vínculo sólido con el paso del tiempo.

Victoria Federica con sus amigas en un concierto de Bad Bunny (REDES SOCIALES).
Victoria Federica con sus amigas en un concierto de Bad Bunny (REDES SOCIALES).

Un look cómodo para una noche de concierto

Como suele ocurrir en cada aparición pública de Victoria Federica, su estilismo tampoco pasó desapercibido. Para la ocasión eligió una propuesta relajada y acorde con el ambiente del concierto, alejándose de opciones excesivamente sofisticadas.

La influencer recuperó una prenda que ya formaba parte de su armario desde temporadas anteriores: unos vaqueros oscuros adornados con pequeños detalles brillantes de Mango que aportaban un toque especial al conjunto.

Completó el estilismo con un sencillo top negro de tirantes y un cinturón de gran hebilla metálica que aportaba personalidad al conjunto. En los pies, unas zapatillas deportivas reforzaron el carácter cómodo y funcional de una propuesta pensada para disfrutar durante horas de un espectáculo multitudinario.

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