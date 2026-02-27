El lado más personal de Luis Tosar, presentador de los Goya 2026: de su adolescencia rebelde a su familia con Luisa Mayol

Luis Tosar en la 39º edición de los premios Goya. (Europa Press)

Luis Tosar regresa a los Premios Goya, pero este 2026 no será uno de los galardonados ni estará sentado en el patio de butacas. El actor gallego, ganador de tres cabezones —Mejor Actor de Reparto por Los lunes al sol y Mejor Actor Protagonista por Te doy mis ojos y Celda 211—, subirá al escenario del Auditori Forum CCIB de Barcelona para conducir la gala junto a la cantante y actriz Rigoberta Bandini.

“Nos apetece que la gala sea dinámica, divertida y que proyecte lo que hacemos en nuestras películas. En Galicia saben que tengo un alma cabaretera; ojalá podamos explotar nuestros talentos por ahí”, comentó en la rueda de prensa de la Academia de Cine del pasado octubre.

Sea cual sea la recepción del público, con buenas o malas críticas, la gala apunta a ser una cita que marcará a los aficionados del séptimo arte, y Tosar, el elegido para ponerse al frente, es uno de los actores nacionales más aplaudidos.

Luis Tosar encarna a Salvador Aguirre en la serie 'Salvador'. (Netflix)

Una adolescencia rebelde que marcó su camino

Nacido en una pequeña aldea de Lugo a orillas del río Miño, Luis Tosar no siempre tuvo claro que su destino pasaría por el cine. Durante su adolescencia se convirtió en un joven rebelde, descrito por él mismo como “arisco y solitario” y “completamente vacío”, que encontró en la cultura estadounidense y las películas una vía de escape.

Grafitero y aficionado al breakdance, se metió en más de un lío durante sus años de instituto, incluyendo un episodio que casi termina en comisaría. Tal como relató en el programa Camino a casa de Albert Espinosa, él y sus amigos solían colarse en un matadero de su barrio, hasta que un agente los sorprendió. “Un día subimos a bailar en la terraza y cuando bajamos en la cuarta planta vimos una silueta y nos acojonamos”, recordó Tosar, evocando la persecución policial que siguió y el disparo al aire que los dejó “congelados y aterrorizados”. Finalmente lograron evitar problemas mayores y regresar a casa, aunque con la lección aprendida.

Luis Tosar y unos amigos, en una imagen compartida en el programa 'Camino a casa', durante su etapa de grafitero y breakdancer durante su adolescencia. (laSexta)

Fue en el último curso del instituto cuando descubrió su verdadera vocación: la actuación. Representando con sus compañeros La lección, de Ionesco, Tosar sintió por primera vez la certeza de dedicarse a la interpretación. Animado por su profesora Mavisa, que supo ver su talento para ponerse en la piel de otros personajes, comenzó a dejar atrás la rebeldía y a formarse seriamente en su futuro artístico.

Amor y familia: de Marta Etura a Luisa Mayol

Su vida sentimental también se ha entrelazado con su carrera. En 2003 conoció a la actriz Marta Etura durante el rodaje de La vida que te espera, dando inicio a una relación que duró nueve años.

Luis Tosar y Marta Etura, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La pareja compartió pantalla en varias películas, incluyendo Celda 211, y Etura incluso proclamó su amor públicamente en la gala de los Goya de 2010: “Quiero dar las gracias a mi amor, por quererme tan bien, porque siempre puedo contar contigo. Te quiero, amor”. La relación finalizó en 2012, pocos meses después del estreno de Mientras duermes, también protagonizada por ambos.

Años después, Tosar encontró de nuevo el amor junto a Luisa Mayol, actriz chilena nacida en 1981 en Santiago y residente en España. La relación comenzó alrededor de 2014, tras coincidir en el videoclip Hey, hey, hey del grupo Los Tres, y se hizo pública en 2015. Desde entonces, ambos han compartido proyectos cinematográficos como Quien a hierro mata (2019), Canallas (2022), Fatum (2023) y Amanece en Samaná (2024), consolidando una pareja tanto personal como profesional.

Luis Tosar y Maria Luisa Mayol en la Fiesta Vanity Fair durante el 71º Festival de Cine de San Sebastián. (Raúl Terrel/Europa Press)

Juntos, Tosar y Mayol son padres de León y Luana, separados por tres años, y han aprendido a compatibilizar sus carreras con la crianza. “Nuestros niños entienden a la perfección que papá y mamá se dedican a lo mismo, por lo que no es un conflicto que desaparezcamos de vez en cuando por rodajes. Intentamos estar con ellos lo máximo posible, son nuestra prioridad y seguirán siéndolo”, explicó Luisa en una entrevista. Para Tosar, transmitir a sus hijos su amor por la naturaleza y sus raíces gallegas es una forma de compartir su infancia: “Es precioso ver cómo nuestros hijos adoran bañarse en el mismo río de mi niñez”.

A sus 53 años, Luis Tosar puede estar orgulloso de su carrera. No solo cuenta con la intensidad de su carrera, también con una gran estabilidad de su vida familiar. Ya han quedado atrás esos inicios como adolescente rebelde y hoy día triunfa en lo laboral. Subir como presentador al escenario de los Goya, este sábado 28 de febrero, representa para él un nuevo desafío, pero uno que afronta con la tranquilidad y el apoyo de quienes han compartido su vida y trayectoria.