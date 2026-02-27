España Cultura

Cuándo son los Premios Goya 2026: esta es la hora a la que se celebrará la gala y dónde podrá verse

Presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, la edición de este año tiene lugar en Barcelona

Guardar
8/2/2025 - MADRID
8/2/2025 - MADRID

La 40ª edición de los Premios Goya será uno de los acontecimientos culturales más destacados del año en España. El certamen, que reconoce la excelencia en la industria cinematográfica nacional, tendrá lugar el sábado 28 de febrero de 2026 y volverá a convertir a Barcelona en el epicentro del cine español tras veintiséis años de ausencia en la ciudad.

La ceremonia principal de estos galardones comenzará a las 22:00 horas en la península y a las 21:00 horas en Canarias, siguiendo el horario habitual de las grandes celebraciones del cine. Pero la experiencia para los seguidores del séptimo arte arrancará mucho antes, gracias a la cobertura especial de la alfombra roja, donde las celebridades, directores, productores y equipos técnicos lucirán sus mejores galas y compartirán sus impresiones antes del inicio del evento.

La previa de la gala será especialmente relevante este año. La alfombra roja comenzará oficialmente a las 19:25 horas y se podrá seguir en directo tanto en la cadena La 1 de RTVE como en la plataforma RTVE Play. Los encargados de conducir este tramo serán Carlos del Amor, Elena Sánchez, Rafa Muñoz, Miriam Moreno, Cristina Villanueva y Sara Rancaño, quienes entrevistarán a los nominados e invitados de la noche.

Por segundo año consecutivo, la retransmisión incorporará un glambot, una cámara robotizada de alta velocidad que capta vídeos en cámara lenta para inmortalizar los mejores momentos y poses de los protagonistas. Esta herramienta, ya consolidada en otras premiaciones internacionales, añade un elemento de espectáculo visual muy apreciado por la audiencia y los propios artistas. Además, en la versión digital, la plataforma ofrecerá un directo alternativo encabezado por Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers, quienes también aportarán contenido exclusivo desde el backstage de la gala.

Luis Tosar en la 39º
Luis Tosar en la 39º edición de los premios Goya. (Europa Press)

Gonzalo Suárez y Susan Sarandon, grandes homenajeados

Uno de los grandes atractivos de esta edición de los Premios Goya es la accesibilidad multiplataforma. Tanto la alfombra roja como la gala podrán seguirse desde televisión, móvil, tablet u ordenador. La transmisión en abierto por La 1 de RTVE garantiza la llegada a todos los hogares, mientras que RTVE Play permite disfrutar del evento desde cualquier lugar y dispositivo, facilitando que nadie se pierda los momentos clave de la noche.

La gala estará conducida por dos figuras de primer nivel: Luis Tosar, actor reconocido en el panorama español, y Rigoberta Bandini, cantante y compositora que también actuará en el escenario. Junto a ellos, la ceremonia contará con actuaciones musicales de otros siete artistas, lo que refuerza el carácter festivo y plural de la velada. Durante la entrega de premios, el escenario recibirá a numerosos rostros conocidos de la industria como Rossy de Palma, Natalia de Molina, Loles León, Paco León, Karla Sofía Gascón, Carlos Cuevas o Anna Castillo, encargados de anunciar a los ganadores de las diferentes categorías. También participarán cineastas como J.A. Bayona, Rodrigo Sorogoyen, Arantxa Echevarria y José Corbacho, así como profesionales técnicos del sector.

Uno de los momentos más esperados será la entrega de los Goya de Honor e Internacional. Este año, el galardón honorífico reconocerá la trayectoria del cineasta Gonzalo Suárez, mientras que el Goya Internacional será para la actriz Susan Sarandon, figura emblemática de Hollywood. El regreso de la gala a Barcelona después de veintiséis años añade un valor simbólico a esta edición. La última vez que la ciudad acogió los Premios Goya fue en el año 2000. La elección de la capital catalana refuerza la descentralización cultural y la proyección internacional del cine español. Con treinta estatuillas en juego y una industria movilizada, los Premios Goya 2026 prometen ser una noche inolvidable para el sector y para el público, que podrá seguir cada detalle en directo y en alta definición desde cualquier punto de España.

Temas Relacionados

Premios GoyaCine españolCineCine EspañaBarcelonaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La compañía pública Aena lanza un premio literario que competirá en dotación monetaria con el Planeta: un millón de euros para el ganador

El nuevo Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana se convierte en uno de los mayores incentivos para autores en lengua española

La compañía pública Aena lanza

La advertencia de Christian Bale a todos los fans que quieren conocerle: “Se decepcionarían”

El actor se pone en la piel del monstruo de Frankenstein en ‘¡La novia!’

La advertencia de Christian Bale

El director de ‘Scream’ reveló por qué quería que Neve Campbell volviera a la franquicia de terror: “Sabía lo que quería y que se lo merecía”

Kevin Williamson, el guionista original de la saga, se pone al mando de esta nueva entrega con la que siempre ha sido la gran musa del proyecto

El director de ‘Scream’ reveló

Jim Carrey recibe el Cesar de honor y desvela sus raíces francesas con un discurso en inglés: “Tengo la lengua cansada”

El mítico actor de películas como ‘El show de Truman’ o ‘Dos tontos muy tontos’ ha sido homenajeado en los premios de la Academia francesa

Jim Carrey recibe el Cesar

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Scream 7′ a ‘Sorry, Baby’

El fin de semana de los Goya tiene a la película de terror como gran protagonista

Los mejores estrenos de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos desclasificados del 23F

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

ECONOMÍA

Bruselas anuncia la aplicación provisional

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero gracias a la caída del precio de la luz

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Es importante que conozcas los derechos laborales que te pueden ayudar a conciliar tu vida familiar en 2026”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Futbolistas en activo con acciones

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions