Cuándo son los Premios Goya 2026: esta es la hora a la que se celebrará la gala y dónde podrá verse

8/2/2025 - MADRID

La 40ª edición de los Premios Goya será uno de los acontecimientos culturales más destacados del año en España. El certamen, que reconoce la excelencia en la industria cinematográfica nacional, tendrá lugar el sábado 28 de febrero de 2026 y volverá a convertir a Barcelona en el epicentro del cine español tras veintiséis años de ausencia en la ciudad.

La ceremonia principal de estos galardones comenzará a las 22:00 horas en la península y a las 21:00 horas en Canarias, siguiendo el horario habitual de las grandes celebraciones del cine. Pero la experiencia para los seguidores del séptimo arte arrancará mucho antes, gracias a la cobertura especial de la alfombra roja, donde las celebridades, directores, productores y equipos técnicos lucirán sus mejores galas y compartirán sus impresiones antes del inicio del evento.

La previa de la gala será especialmente relevante este año. La alfombra roja comenzará oficialmente a las 19:25 horas y se podrá seguir en directo tanto en la cadena La 1 de RTVE como en la plataforma RTVE Play. Los encargados de conducir este tramo serán Carlos del Amor, Elena Sánchez, Rafa Muñoz, Miriam Moreno, Cristina Villanueva y Sara Rancaño, quienes entrevistarán a los nominados e invitados de la noche.

Por segundo año consecutivo, la retransmisión incorporará un glambot, una cámara robotizada de alta velocidad que capta vídeos en cámara lenta para inmortalizar los mejores momentos y poses de los protagonistas. Esta herramienta, ya consolidada en otras premiaciones internacionales, añade un elemento de espectáculo visual muy apreciado por la audiencia y los propios artistas. Además, en la versión digital, la plataforma ofrecerá un directo alternativo encabezado por Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers, quienes también aportarán contenido exclusivo desde el backstage de la gala.

Luis Tosar en la 39º edición de los premios Goya. (Europa Press)

Gonzalo Suárez y Susan Sarandon, grandes homenajeados

Uno de los grandes atractivos de esta edición de los Premios Goya es la accesibilidad multiplataforma. Tanto la alfombra roja como la gala podrán seguirse desde televisión, móvil, tablet u ordenador. La transmisión en abierto por La 1 de RTVE garantiza la llegada a todos los hogares, mientras que RTVE Play permite disfrutar del evento desde cualquier lugar y dispositivo, facilitando que nadie se pierda los momentos clave de la noche.

La gala estará conducida por dos figuras de primer nivel: Luis Tosar, actor reconocido en el panorama español, y Rigoberta Bandini, cantante y compositora que también actuará en el escenario. Junto a ellos, la ceremonia contará con actuaciones musicales de otros siete artistas, lo que refuerza el carácter festivo y plural de la velada. Durante la entrega de premios, el escenario recibirá a numerosos rostros conocidos de la industria como Rossy de Palma, Natalia de Molina, Loles León, Paco León, Karla Sofía Gascón, Carlos Cuevas o Anna Castillo, encargados de anunciar a los ganadores de las diferentes categorías. También participarán cineastas como J.A. Bayona, Rodrigo Sorogoyen, Arantxa Echevarria y José Corbacho, así como profesionales técnicos del sector.

Uno de los momentos más esperados será la entrega de los Goya de Honor e Internacional. Este año, el galardón honorífico reconocerá la trayectoria del cineasta Gonzalo Suárez, mientras que el Goya Internacional será para la actriz Susan Sarandon, figura emblemática de Hollywood. El regreso de la gala a Barcelona después de veintiséis años añade un valor simbólico a esta edición. La última vez que la ciudad acogió los Premios Goya fue en el año 2000. La elección de la capital catalana refuerza la descentralización cultural y la proyección internacional del cine español. Con treinta estatuillas en juego y una industria movilizada, los Premios Goya 2026 prometen ser una noche inolvidable para el sector y para el público, que podrá seguir cada detalle en directo y en alta definición desde cualquier punto de España.