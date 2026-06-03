Disturbios por la muerte de un joven esposado tras ser apuñalado: la ultraderecha británica acusa a la policía de dejarle morir “por blanco”

Manifestantes y policía se enfrentaron en Southampton, Reino Unido, después de que la difusión de imágenes de cámara corporal mostrando a un estudiante moribundo, esposado por la policía tras ser apuñalado por un hombre sij y falsamente acusado de insultos raciales contra su asesino, generara indignación. Figuras de la extrema derecha aprovecharon el caso, y el activista Tommy Robinson participó en la protesta en la ciudad del sur donde ocurrió el asesinato en diciembre.

Durante la noche de este martes, cientos de manifestantes se concentraron frente a la comisaría central de Southampton tras la publicación de las imágenes captadas por la cámara corporal de la policía que muestran los momentos finales de Henry Nowak, un joven estudiante de finanzas de 18 años, el 3 de diciembre de 2025.

La protesta, convocada bajo el lema “Justicia para Henry”, derivó en enfrentamientos cuando algunos asistentes lanzaron sillas, ladrillos y contenedores contra el cordón policial al intentar acceder al lugar donde Nowak fue esposado y murió tras recibir una puñalada.

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Durante la noche, varios manifestantes avanzaron hacia una zona residencial cercana al lugar del crimen y lanzaron objetos a los agentes, que respondieron con gas y escudos antidisturbios. Entre los asistentes, se vieron banderas del Reino Unido y de Inglaterra.

Manifestantes se enfrentan a agentes de policía durante una protesta tras la condena de Vikrum Digwa por el asesinato del estudiante Henry Nowak, en Southampton, Reino Unido, el 2 de junio de 2026. (JUSTIN TALLIS / AFP)

La derecha británica considera que se dejó morir a Henry “porque era blanco”

Entre los presentes destacó la participación de Tommy Robinson, figura antiinmigración de la extrema derecha británica que ha cumplido varias condenas de prisión en las últimas décadas y que tiene antecedentes por delitos como agresión, uso de pasaporte falso o fraude hipotecario.

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El ultraderechista afirmó ante los congregados que lleva “20 años advirtiendo sobre este día” y que “lo que todo el mundo puede ver ahora con el video de Henry es lo que ya sabemos: el trato diferente a los blancos respecto a los no blancos”. Acusó a la policía de Hampshire de racismo institucional: “Si Henry no fuese blanco, no habría sido esposado”, dijo.

“Escuché a alguien decir que esto no va sobre raza: esto va sobre raza. Incluso después de enterarse de (que Digwa) le había apuñalado cinco veces, no le esposaron. Un chico blanco que no hizo nada estaba esposado; un asesino en posesión de un cuchillo que había apuñalado a alguien cinco veces no lo estaba”, continuó, antes de añadir: “Como personas blancas, somos tratados como ciudadanos de segunda por nuestro propio gobierno. ¿Privilegio blanco? ¿Parecía que Henry tuviese privilegio blanco mientras estaba en el suelo?“.

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Manifestantes se enfrentan a agentes de policía durante una protesta tras la condena de Vikrum Digwa por el asesinato del estudiante Henry Nowak, en Southampton, Reino Unido, el 2 de junio de 2026. (REUTERS/Isabel Infantes)

La muerte de Henry también es prueba de un supuesto racismo hacia la gente blanca para Nick Tenconi, líder del partido de derecha populista UK Independence Party, quien dijo: “Los agentes que lo arrestaron creían que perseguirle (a Nowak) era más importante que salvarle porque era blanco”.

Nigel Farage, líder del partido de ultraderecha Reform UK, salió a decir que “los derechos y privilegios de los blancos importan menos que los de las minorías étnicas” y sostuvo que Henry “fue tratado de tal modo que una acusación de insulto racial se tomó más en serio que un asesinato”. La consigna “las vidas blancas importan” se extendió en redes sociales y fue repetida por la diputada Suella Braverman y el portavoz de Hacienda, Robert Jenrick, ambos de Reform UK.

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El padre de Henry, por su parte, declaró públicamente y ante el tribunal su deseo de que el asesinato de su hijo no “se use para fomentar más odio, división o tensión”, si bien condenó el trato “inhumano y degradante” de la policía a su hijo.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, condenó los disturbios y destacó la labor policial: “Las escenas de esta noche en Portswood son completamente inaceptables. La familia Nowak nos pidió ayer que no permitamos que la muerte de Henry genere más división, odio o tensión. No hay justificación para aprovechar esta tragedia y fomentar la violencia y el desorden. Quienes sean responsables deberán afrontar todo el peso de la ley. Agradezco a la policía que esta noche ha mostrado gran valentía y calma ante la violencia dirigida hacia ellos”, publicó en la red social X.

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El primer ministro, Keir Starmer, respondió a este clima político: “Empiezo mi respuesta pensando en la familia. Pidieron que no se agite esto, han pasado por una experiencia extraordinaria y terrible. No quieren que se agite, y Nigel Farage está totalmente equivocado al usar esto para dividir. Sería un error en cualquier circunstancia, pero cuando la familia de Henry pide, ‘por favor, no hagan esto, es nuestro hijo’, entonces los políticos y los seres humanos deberíamos empezar donde ellos empiezan, y ahí empiezo yo”.

La policía del Reino Unido ha difundido imágenes de la cámara corporal que muestran a un estudiante moribundo tras haber sido falsamente acusado de abuso racial contra un hombre sij que lo apuñaló en la calle. En el vídeo se ve a Henry Nowak, de 18 años, esposado por los agentes mientras se encuentra gravemente herido, con los policías aceptando el argumento de su agresor de que él, y no Nowak, era la víctima. La publicación de estas imágenes ha provocado la indignación del líder de extrema derecha Nigel Farage, quien ha criticado las políticas de diversidad en la policía.

Los agentes hicieron caso omiso de Henry cuando les dijo que había sido apuñalado

El caso judicial se centra en Vickrum Digwa, de 23 años, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Nowak. Digwa, que durante los hechos aseguró haber sido víctima de un ataque racista, compareció ante el tribunal acusado también de posesión de armas ofensivas. El martes también comparecieron su padre, Moga Singh, y su hermano, Gurpreet Digwa, ambos en libertad bajo fianza y encausados por delitos de posesión de armas en distintas circunstancias.

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El propio Vickrum, según The Telegraph, había sido arrestado en 2023 tras el robo de 1.000 libras en cuchillos ceremoniales shaster de un templo sij de Southampton, si bien fue puesto en libertad sin cargos.

En las imágenes se puede apreciar cómo los agentes esposan a Henry, gravemente herido tras haber sido apuñalado con un kirpan - una daga ceremonial, símbolo religioso fundamental en el sijismo al ser uno de los cinco artículos de fe - de 21 centímetros, dos veces en las piernas y una en el corazón. En la grabación, Nowak repite en varias ocasiones “no puedo respirar” y pide asistencia médica, a lo que un agente responde: “¿Te apuñalaron? ¿Dónde? No creo, colega”.

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Minutos después, el joven perdió el conocimiento y murió. La policía de Hampshire ha pedido disculpas a la familia Nowak por el trato recibido. El cuerpo ha remitido el caso a la Oficina Independiente para la Conducta Policial (IOPC) para su investigación.