Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

El piloto Joey Mawson, acusado de violar a una enfermera de Michael Schumacher.

El piloto australiano Joey Mawson, de 30 años, se enfrenta esta semana al juicio por violación ante el Tribunal del Distrito de La Côte, en la ciudad suiza de Nyon. La acusación sostiene que agredió sexualmente en dos ocasiones a una enfermera del equipo médico de Michael Schumacher mientras esta permanecía inconsciente, en la madrugada del 23 de noviembre de 2019, en la villa que la familia Schumacher tiene a orillas del lago de Ginebra, en Gland.

Los hechos

Según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía, aquella tarde Mawson compartía una partida de billar en la mansión con un fisioterapeuta y un enfermero del equipo médico de Schumacher. Al terminar su turno, se unió al grupo la denunciante, identificada en la prensa alemana como Najia B., de 40 años, integrante del equipo de cuidados permanentes que atendía al heptacampeón desde su grave accidente de esquí en 2013.

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La reunión derivó en el consumo de alcohol -vodka mezclado con Red Bull, según la acusación-. Najia B. empezó a encontrarse mal y, según el fiscal, “no podía mantenerse en pie”. Sus compañeros la trasladaron a su habitación sin desvestirla y con la luz encendida. Poco después, según la Fiscalía, Mawson entró solo en el cuarto y la agredió sexualmente en dos ocasiones mientras permanecía inconsciente.

La denuncia

Al despertar, la enfermera declaró ante el tribunal que no recordaba nada de lo ocurrido. Encontró, no obstante, indicios físicos que la llevaron a sospechar de una agresión: “Me desperté en unas sábanas manchadas de sangre”, relató. La víctima describió también dolores en las zonas vaginal y anal.

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El piloto Joey Mawson, acusado de violar a una enfermera de Michael Schumacher.

La enfermera no acudió a la justicia de forma inmediata. Según los documentos judiciales, la denuncia penal se formalizó en enero de 2022, más de dos años después de los hechos. La presentación de la denuncia coincidió con su despido del equipo médico de los Schumacher. La propia víctima reconoció que inicialmente no actuó por miedo a perder su empleo.

Del anonimato a las portadas

En 2024, Joey Mawson viajó desde Australia hasta Suiza para comparecer ante la Fiscalía y exponer su versión. El piloto reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la enfermera esa noche, pero negó que fueran sin consentimiento. Según su relato, él y Najia B. ya se habían besado en un club de Ginebra antes de aquella noche, lo que, a su juicio, acreditaba una relación previa y voluntaria. La denunciante rechazó esa versión ante los investigadores.

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El caso saltó a la opinión pública en octubre de 2025, cuando 24 Heures publicó que un amigo del entorno de Mick Schumacher -hijo del expiloto- estaba procesado por violación en la villa familiar. The Sun identificó al acusado como Joey Mawson a partir del escrito de acusación.

Plantón al tribunal

La revelación coincidió con la primera fecha fijada para el juicio oral: el 15 de octubre de 2025 ante el Tribunal del Distrito de La Côte en Nyon. Mawson no se presentó. Su abogado, Luc Vaney, comunicó que la ausencia no fue deliberada y que había solicitado un aplazamiento, al que tanto la Fiscalía como el tribunal accedieron. “El siguiente juicio está previsto para principios de 2026, y confío plenamente en que mi cliente asistirá”, declaró Vaney. Tras conocerse su identidad, Mawson cerró su perfil de Instagram.

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Según ha informado el medio británico The Sun, para esta ocasión tan especial, Schumacher no dudó en ir a Suiza para estar presente en este momento tan importante para la familia.

El Tribunal del Distrito de La Côte confirmó el aplazamiento. La ley procesal suiza permite al acusado no presentarse a una primera vista sin que ello implique condena automática, pero la ausencia reiterada puede derivar en un juicio in absentia, contemplado en el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal helvético. En aquel momento, el paradero del piloto era incierto, aunque diversas fuentes apuntaban a que había regresado a Sídney.

El juicio

El juicio se reanudó este martes 2 de junio en Nyon. A diferencia de la vista de octubre anterior, Mawson compareció esta vez acompañado de sus abogados. La sesión, programada de nueve de la mañana a seis de la tarde, incluyó la lectura del escrito de acusación y la declaración de la denunciante ante el tribunal. El abogado de Najia B., Patrick Michod, afirmó que las pruebas son “abrumadoras”.

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Ningún miembro de la familia Schumacher figura en el proceso ni como parte ni como testigo. Según la prensa suiza, los Schumacher no se encontraban en la propiedad la noche de los hechos y no tienen vinculación directa con la investigación.