Inicia el ‘Despliegue Atlántico 26’, el mayor ejercicio naval del año con cinco buques, 2.500 efectivos, 75 vehículos y 10 aeronaves

El ‘Despliegue Atlántico 26’ (EMAD)

El ‘Despliegue Atlántico 26’ ha comenzado oficialmente en aguas del Atlántico como la mayor operación naval de las Fuerzas Armadas españolas en el año, con la participación de cinco buques, cerca de 2.500 efectivos, 75 vehículos, 10 aeronaves y 12 embarcaciones anfibias. Las unidades zarparon tras completar su presencia en los actos del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo y tienen previsto un periodo de maniobras de más de dos meses.

El liderazgo lo asume el buque de asalto anfibio ‘Castilla’. El despliegue incluye, además, el buque de proyección estratégica ‘Juan Carlos I’, las fragatas ‘Blas de Lezo’ y ‘Reina Sofía’ y el buque de aprovisionamiento de combate ‘Patiño’. El componente aéreo lo forman aviones AV8B Harrier, helicópteros SH60 Seahawk y H135 Nival de la Armada, además de helicópteros HT-27 Cougar y HA-28 Tigre del Ejército de Tierra.

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La Armada termina el ejercicio ‘Marsec-26’ tras colaborar con la Policía Nacional en salvamento marítimo o protección ante el tráfico de drogas (Ministerio de Defensa)

Presencia en Estados Unidos

Durante la travesía atlántica, la fuerza expedicionaria desarrollará una fase de adiestramiento e integración orientada a incrementar su capacidad de respuesta y coordinación. El itinerario incluye la participación en el ejercicio multinacional FleetEx250, organizado por la Marina estadounidense, en el marco del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El grupo español prevé intervenir también en las actividades de la International Naval Review 250, con una agenda de eventos en el puerto de Nueva York, donde compartirán escenario con unidades navales internacionales. Estos ejercicios permitirán a los participantes perfeccionar la interoperabilidad y los procedimientos tácticos junto a otras armadas aliadas.

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Liderazgo en la OTAN

Al término de las actividades en la costa estadounidense, el Spanish Maritime Forces Headquarters asumirá el mando como Commander Task Force (CTF) Atlantic, la agrupación de la OTAN encargada de la protección y vigilancia del Atlántico Norte. España, una de las seis naciones de la Alianza capaces de aportar un cuartel general marítimo plenamente cualificado, desempeñará un papel estratégico en la gestión de la seguridad marítima de la región.

Este despliegue se integra dentro de la operación Enhanced Vigilance Activity (eVA), lanzada en enero de 2026 para reforzar la disuasión y el control del flanco norte de la OTAN. Durante más de 60 días, el operativo español consolidará su capacidad de liderazgo y su compromiso con las misiones internacionales, en un contexto marcado por el refuerzo de la cooperación y la defensa colectiva en el ámbito marítimo.

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El desempeño del Cuartel General Marítimo español a bordo del ‘Castilla’ refuerza la proyección internacional de la Armada y sitúa a España en el centro de la estructura de defensa europea. Esta capacidad de liderazgo se ve reconocida en otros ejercicios, como Steadfast Dart 26, la mayor maniobra de la OTAN en 2026 en el mar Báltico, donde España asume el mando del componente marítimo de la Alianza Atlántica. Allí, la flota nacional liderará la integración de buques, helicópteros y fuerzas de desembarco, demostrando una destacada interoperabilidad en escenarios multinacionales y elevando la visibilidad internacional de las Fuerzas Armadas españolas, al igual que en este despliegue con una parte desarrollada en Estados Unidos.