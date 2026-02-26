Las anécdotas más destacadas de la historia de los Premios Goya: de la felicitación de Almodóvar a Felipe VI al beso de Maribel Verdú y Aitana Sánchez-Gijón

Almodóvar canta 'Cumpleaños feliz' a Felipe VI en los Goya (RTVE)

Con la proximidad de la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará este sábado 28 de febrero en Barcelona, la atención del público y la industria se centra nuevamente en la cita más significativa del cine español. Este año, la gala contará con Rigoberta Bandini y Luis Tosar como maestros de ceremonias.

La presentadora dejó el año pasado uno de los momentazos con su interpretación de El amor, por lo que repetirá este año. Además, a ella se sumarán las actuaciones de otros destacados artistas del panorama nacional, como Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano.

Esta edición, que será retransmitida íntegramente por Infobae, promete momentos inolvidables y una convivencia entre lo nacional y lo internacional, gracias a la asistencia de numerosas figuras de renombre del cine español y de diversos países. No obstante, la historia de los Goya también está marcada por episodios que han quedado grabados en la memoria colectiva, algunos de ellos por su carácter inusual o emotivo.

Así fue la lectura de los nominados a los Premios Goya, que contó con Arturo Valls y Toni Acosta.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente en ropa interior

Uno de los recuerdos más singulares de las galas recientes corresponde a la edición de 2019. En esa ocasión, los presentadores Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que han estado a punto de dar las Campanadas en TVE este año, sorprendieron al público al quedarse en ropa interior sobre el escenario. El momento comenzó cuando Silvia Abril se despojó de su vestimenta ante las cámaras, seguida poco después por Buenafuente, quien, tras decirle “Te quiero”, se unió a la acción. La naturalidad de la pareja generó una oleada de comentarios y risas tanto en la sala como en las redes sociales.

Los presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril, durante la gala de entrega de los Premios Goya 2020. (María José López / Europa Press)

El compromiso de Richard Gere

La gala de los Goya también ha concedido espacio al reconocimiento internacional y a la reivindicación social. Richard Gere, homenajeado en la edición de 2025, destacó públicamente la relevancia del premio pero quiso restar solemnidad a través de sus palabras de agradecimiento: “Es porque estoy casado con esta bella mujer de Galicia. Ella me lleva aguantando años y es la que se merece un premio”, ha confesado. No ha faltado en su discurso una llamada al compromiso social: “Tenemos que ser valientes. Tenemos que estar dispuestos a dar la cara, decir la verdad, ser honestos”.

Richard Gere en los Goya 2025 (Reuters)

El cumpleaños de Felipe VI

En la memoria de los asistentes y espectadores permanece igualmente la aparición de la familia real en la gala del año 2000, cuando el entonces príncipe Felipe acudió coincidiendo con la celebración de su cumpleaños. Aquel año, Pedro Almodóvar subió al escenario para recibir su galardón por Todo sobre mi madre y, dirigiéndose al auditorio, animó a que se le cantara el “Cumpleaños feliz” al heredero: “Sé que hoy es su cumpleaños y, si yo fuera algo más Marilyn, le cantaría el Cumpleaños feliz”.

El rey Felipe, por entonces príncipe, celebró su cumpleaños en los Goya (RTVE)

Juan Carlos I y Sofía en los Goya

La relación de los Goya con la Casa Real se remonta al inicio de la propia ceremonia. En la primera edición, celebrada el 17 de marzo de 1987 en el teatro Lope de Vega de Madrid, los reyes Juan Carlos y Sofía asistieron como invitados de honor. La expectación que despertó su presencia se vio acentuada al concederle al rey emérito el conocido como “galardón cero”, un reconocimiento honorífico alejado de cualquier vínculo con la producción cinematográfica.

El rey Juan Carlos y la reina Sofía en los Goya (EFE)

Pancho, protagonista en 2010

Los Goya también han contado con la presencia de invitados inusuales. En la ceremonia del año 2010, el perro Pancho, célebre por protagonizar el anuncio de la Lotería de Navidad, acaparó la atención a pesar de la presencia de figuras de la talla de Penélope Cruz y Javier Bardem. Pancho incluso posó sobre la alfombra roja ataviado con lo que parecía un esmóquin, lo que lo convirtió en uno de los protagonistas inesperados de la noche.

El perro Pancho en los Goya 2010 (Europa Press)

La gala telemática

La pandemia de Covid en 2021 obligó a transformar el formato tradicional de la gala, apostando por una edición telemática en la que únicamente los presentadores y los actores encargados de anunciar cada categoría asistieron en persona al Teatro del Soho Caixabank de Málaga. Sin público y con los nominados siguiendo la emisión desde casa, la gala ofreció momentos cargados de emoción, como la celebración familiar de Mario Casas al obtener el Goya por su actuación en No Matarás.

Mario Casas gana el Goya en 2021 (RTVE)

El beso de Maribel Verdú y Aitana Sánchez-Gijón

Entre los momentos recientes más destacados, figura la entrega del Goya de Honor a Aitana Sánchez-Gijón en 2025, un reconocimiento que recibió de manos de su amiga Maribel Verdú. En su intervención, Verdú recordó su vínculo desde la infancia: “Nos conocíamos desde que éramos unas niñas. Desde que éramos pequeñas compartíamos el mismo sueño”. Es más, la emoción llegó a la cúspide cuando se fundieron en un beso.

El beso de Maribel Verdú y Aitana Sánchez-Gijón (Associated Press)