Calor y calima: febrero se despide con récords históricos de temperaturas que superan los 30ºC en Canarias y rondan los 27ºC en la península

Numerosas personas disfrutan de un día de playa en La Santa, Lanzarote, a 23 de febrero de 2025. (EFE/ Adriel Perdomo)

Quedan pocos días para que acabe este febrero tan inusual. Empezó con lluvias que batieron récords y acaba con temperaturas también por encima de lo normal. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destaca que ha habido una alternancia de períodos con temperaturas superiores a las habituales y momentos en que quedaban en torno a los valores normales para la época. “Las borrascas han llegado con aire templado y no se han producido episodios fríos a lo largo del mes”, señalan a través de su cuenta de X, donde también indican que “la temperatura de febrero 2026 será, probablemente, más de 2 °C superior al promedio normal". De hecho, los días 10 y 11 fueron los más cálidos para esas fechas desde al menos 1940 y este final de mes podría dejar más récords.

Este martes, el pronóstico marca, de nuevo, cielos despejados, temperaturas al alza y más calima en Canarias. No se esperan lluvias, aunque un frente se acercará a Galicia, haciendo que aumenten las nubes y con algunas lluvias débiles en el oeste de la región. Por su parte, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas de 18 a 20 grados o incluso superiores en buena parte del país. “Subirán notablemente, eso sí, las temperaturas cerca de la costa cantábrica, y así, ciudades como Bilbao o como Oviedo podrían rondar los 25 grados; Murcia, probablemente, alcance los 27 grados”, avisa el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Durante esta jornada, continuará la calima intensa en Canarias, “reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire, con temperaturas todavía en el archipiélago altas para la época”, apunta el portavoz. De nuevo, los termómetros rondarán los 30 grados en el archipiélago.

Un nuevo frente dejará lluvia en el norte

El miércoles habrá un avance del frente que rozaba Galicia el día anterior y dejará lluvias. No descartan que también llueva de forma bastante dispersa y débil en puntos de Asturias y del oeste de Castilla y León. En el resto del oeste de la península, habrá algunas nubes, pero sin lluvias. Lo que sí se notará es un ambiente más fresco en esas zonas de la mitad oeste peninsular, precisamente por la mayor nubosidad. También bajarán algo las temperaturas en el Mediterráneo. En el Cantábrico oriental y sureste se rondarán de nuevo los veinticuatro o veinticinco grados.

Amanecer, en Puerto del Rosario a 23 de febrero de 2026. (EFE/ Carlos De Saá)

En Canarias, comenzará a remitir el episodio de calima con la llegada de vientos del norte, que barrerá el polvo en suspensión, pero que también arrastrará nubes y algunas lluvias al norte de las islas. “Bajarán las temperaturas acusadamente en el archipiélago y ya quedarán en torno a los valores habituales, más normales para esta época del año”, añade el portavoz.

El jueves, en la península y Baleares predominará el tiempo estable, con nieblas y bancos de niebla matinales en el interior. No se esperan apenas lluvias este día, salvo en Canarias, donde podría llover en el norte de las islas. Las temperaturas seguirán bajando en el archipiélago y subirán en el oeste peninsular. En general, en la península seguirán altas para la época.

Un frente provocará lluvias y un descenso térmico

De cara al viernes y fin de semana, la Aemet indica que aumenta la incertidumbre en el pronóstico, pero todo apunta a que un frente podría traer lluvias a la mitad norte, así como con temperaturas en descenso. “Unas temperaturas que ya en ese tramo final de la semana tenderían a normalizarse, a ser ya más frescas, más propias de esta época del año”, apostilla del Campo.