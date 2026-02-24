España

Calor y calima: febrero se despide con récords históricos de temperaturas que superan los 30ºC en Canarias y rondan los 27ºC en la península

La Aemet prevé que un frente deje lluvias en Galicia y provoque un descenso del mercurio al final de la semana

Guardar
Numerosas personas disfrutan de un
Numerosas personas disfrutan de un día de playa en La Santa, Lanzarote, a 23 de febrero de 2025. (EFE/ Adriel Perdomo)

Quedan pocos días para que acabe este febrero tan inusual. Empezó con lluvias que batieron récords y acaba con temperaturas también por encima de lo normal. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destaca que ha habido una alternancia de períodos con temperaturas superiores a las habituales y momentos en que quedaban en torno a los valores normales para la época. “Las borrascas han llegado con aire templado y no se han producido episodios fríos a lo largo del mes”, señalan a través de su cuenta de X, donde también indican que “la temperatura de febrero 2026 será, probablemente, más de 2 °C superior al promedio normal". De hecho, los días 10 y 11 fueron los más cálidos para esas fechas desde al menos 1940 y este final de mes podría dejar más récords.

Este martes, el pronóstico marca, de nuevo, cielos despejados, temperaturas al alza y más calima en Canarias. No se esperan lluvias, aunque un frente se acercará a Galicia, haciendo que aumenten las nubes y con algunas lluvias débiles en el oeste de la región. Por su parte, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas de 18 a 20 grados o incluso superiores en buena parte del país. “Subirán notablemente, eso sí, las temperaturas cerca de la costa cantábrica, y así, ciudades como Bilbao o como Oviedo podrían rondar los 25 grados; Murcia, probablemente, alcance los 27 grados”, avisa el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Durante esta jornada, continuará la calima intensa en Canarias, “reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire, con temperaturas todavía en el archipiélago altas para la época”, apunta el portavoz. De nuevo, los termómetros rondarán los 30 grados en el archipiélago.

Un nuevo frente dejará lluvia en el norte

El miércoles habrá un avance del frente que rozaba Galicia el día anterior y dejará lluvias. No descartan que también llueva de forma bastante dispersa y débil en puntos de Asturias y del oeste de Castilla y León. En el resto del oeste de la península, habrá algunas nubes, pero sin lluvias. Lo que sí se notará es un ambiente más fresco en esas zonas de la mitad oeste peninsular, precisamente por la mayor nubosidad. También bajarán algo las temperaturas en el Mediterráneo. En el Cantábrico oriental y sureste se rondarán de nuevo los veinticuatro o veinticinco grados.

Amanecer, en Puerto del Rosario
Amanecer, en Puerto del Rosario a 23 de febrero de 2026. (EFE/ Carlos De Saá)

En Canarias, comenzará a remitir el episodio de calima con la llegada de vientos del norte, que barrerá el polvo en suspensión, pero que también arrastrará nubes y algunas lluvias al norte de las islas. “Bajarán las temperaturas acusadamente en el archipiélago y ya quedarán en torno a los valores habituales, más normales para esta época del año”, añade el portavoz.

El jueves, en la península y Baleares predominará el tiempo estable, con nieblas y bancos de niebla matinales en el interior. No se esperan apenas lluvias este día, salvo en Canarias, donde podría llover en el norte de las islas. Las temperaturas seguirán bajando en el archipiélago y subirán en el oeste peninsular. En general, en la península seguirán altas para la época.

Un frente provocará lluvias y un descenso térmico

De cara al viernes y fin de semana, la Aemet indica que aumenta la incertidumbre en el pronóstico, pero todo apunta a que un frente podría traer lluvias a la mitad norte, así como con temperaturas en descenso. “Unas temperaturas que ya en ese tramo final de la semana tenderían a normalizarse, a ser ya más frescas, más propias de esta época del año”, apostilla del Campo.

Temas Relacionados

TiempoTiempo en EspañaAemetMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Receta de pad thai de pollo, un clásico de la cocina tailandesa facilísimo de preparar en casa

Se trata de una deliciosa combinación de sabores que equilibran lo dulce, lo salado, lo ácido y lo picante

Receta de pad thai de

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

El dispositivo incluyó la incautación de armas de fuego, vehículos y más de un millón de euros en efectivo en Alcobendas y Fuente el Saz

Cae una banda de Madrid

Una pareja descubre que son hermanos biológicos después de 19 años juntos

Adriana y Leandro tienen una hija juntos y aseguran que nada les podrá separar

Una pareja descubre que son

A PACMA le preocupa que un perro acabe “mordiendo a un ‘therian’” y que se asuma que los animalistas tienen “la aspiración” de convertirse en animales

Yolanda Morales, portavoz del grupo, explica que un animal puede no reaccionar bien a una interacción con un ‘therian’ por puro desconcierto; y recuerda que el animalismo no tiene nada que ver con este fenómeno

A PACMA le preocupa que

Lágrimas y muchos recuerdos en ‘DecoMasters’: Palito y Lucía se convierten en las expulsadas tras una noche de mucha tensión

La última gala del programa de decoración de RTVE terminó con una de las parejas más queridas expulsada

Lágrimas y muchos recuerdos en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una banda de Madrid

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

La Justicia niega la nacionalidad española a un ciudadano de Ghana que vivió diez años en el país y fue detenido tres veces

La Guardia Civil acusa a Adif de retirar y realizar pruebas sobre material del accidente de Adamuz sin autorización judicial

El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

El Gobierno saca a la luz los archivos ocultos del 23F, pero mantiene en el cajón la ley para desvelar los secretos del franquismo

ECONOMÍA

El ERE y las ventas

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella