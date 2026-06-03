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Europa despliega su mayor operativo contra incendios: 777 bomberos de 14 países trabajarán en zonas de alto riesgo como España y Portugal

Con el objetivo de evitar tragedias similares a las de 2025, la UE refuerza su respuesta y adelanta el envío de personal especializado a las zonas más vulnerables

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Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, el 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Pontevedra. (Elena Fernández / Europa Press)
Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, el 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Pontevedra. (Elena Fernández / Europa Press)

Europa ha atravesado una ola histórica de calor durante el mes de mayo, elevando las temperaturas a niveles récord para la época en países como Francia, Reino Unido e Irlanda, lo que también ha disparado el riesgo de incendios forestales. Con el objetivo de evitar catástrofes como la del año pasado en España, donde ardieron más de 350.000 hectáreas, la Unión Europea ha puesto en marcha la mayor operación de respuesta a incendios forestales de su historia para este verano: 777 bomberos procedentes de 14 países del continente se desplegarán anticipadamente en zonas de alto riesgo de Chipre, Grecia, Italia, Francia, Portugal y España. El despliegue reúne el mayor número de efectivos internacionales desde que comenzó el programa.

Paralelamente, 22 aviones de extinción de incendios y 5 helicópteros de la flota de la UE están preparados para apoyar a los países sometidos a presión, según informa la Comisión Europea en un comunicado. La institución ha decidido aumentar la dotación de recursos humanos y técnicos debido a que la temporada de incendios cada vez comienza más temprano y son más destructivos.

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Imagen de un incendio ocurrido en agosto de 2025 en Anllarinos del Sil, León. (Xuan Cueto / Europa Prses)
Imagen de un incendio ocurrido en agosto de 2025 en Anllarinos del Sil, León. (Xuan Cueto / Europa Prses)

“Los bomberos de todo nuestro continente comparten una misión: proteger a las personas, los hogares y los bosques. En el marco de esta operación, la mayor que hemos llevado a cabo hasta la fecha, se desplegarán de antemano cerca de 800 bomberos en las zonas de mayor riesgo, con aviones europeos listos para su despliegue en cualquier momento. Así funciona la solidaridad europea en acción”, ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

A través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE), los países afectados por incendios pueden solicitar apoyo operativo cuando sus capacidades resulten insuficientes. El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias facilita la continuidad de las operaciones y coordina el envío de personal, equipos y medios aéreos especializados proporcionados por los Estados miembros.

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Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego en 2025. (Fuente: Greenpeace).

Un incendio activo en Murcia

Por el momento, en España ya se han registrado dos incendios importantes en estos últimos días. Uno a finales de mayo en pleno Parque Nacional de Doñana y que logró ser controlado cuatro días después de su inicio, arrasando una superficie de más de 300 hectáreas. El segundo incendio se declaró este martes por la tarde en el parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, y ya ha arrasado 177 hectáreas de terreno. En la zona siguen trabajando medios aéreos para contenerlo.

A las tareas de extinción del fuego, originado en una zona de pinar y arbustos, se irán sumando de forma progresiva más efectivos. Durante la pasada noche, más de 200 militares y 70 medios de la UME han estado trabajando para apagar el incendio. El fuego, que ha obligado al desalojo de unos cien vecinos de la pedanía murciana de Los Garres, ha movilizado en las últimas horas a centenares de efectivos autonómicos y estatales, entre ellos, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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