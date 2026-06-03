Tom Holland pidió retrasar ‘Spider-Man: Brand New Day’ para poder participar en ‘La Odisea’: “¿Por qué estamos haciendo esta película?"

La Odisea presenta un nuevo tráiler.

En una muestra poco común de franqueza y determinación, Tom Holland solicitó personalmente a Sony Pictures retrasar el rodaje de Spider-Man: Brand New Day para poder aceptar el papel de Telémaco en La Odisea, el nuevo proyecto dirigido por Christopher Nolan. La decisión del actor no solo alteró el calendario de una de las franquicias más exitosas de Marvel, sino que también evidenció el tipo de prioridades y cuestionamientos que hoy atraviesan a las grandes producciones de Hollywood.

La coincidencia de fechas entre ambos rodajes obligó a Holland a enfrentar una conversación incómoda con Tom Rothman, jefe de Sony Pictures. “Tuve que llamar y pedir que movieran Spider-Man”, relató el actor a GQ, describiendo el momento como “un trago difícil de asimilar al principio”. Sin embargo, la respuesta del estudio fue positiva, en parte por el respeto que genera Nolan en la industria y la certeza de que el rodaje de La Odisea cumpliría los plazos previstos.

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La decisión de Holland no solo le permitió sumarse al elenco de La Odisea, sino que también redefinió el rumbo de Spider-Man: Brand New Day. El retraso en la producción abrió la puerta para que Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi, se sumara al proyecto del superhéroe arácnido. Holland reconoció que, de no ser por el aplazamiento, Cretton no habría estado disponible y el guion no se habría trabajado con el mismo nivel de profundidad durante los seis meses adicionales ganados al calendario. Según palabras del propio Holland, “La Odisea casi salvó Spider-Man”, al posibilitar una etapa de desarrollo más sólida y “la mejor versión de la saga hasta ahora”. El actor considera que, aunque la decisión fue inicialmente complicada para Sony, en retrospectiva el estudio terminó agradecido por el resultado.

Tom Holland en 'La Odisea' (Universal Pictures)

Influencia de Nolan y autocrítica en el set de Marvel

La experiencia de trabajar bajo la dirección de Nolan dejó huella en Holland, quien trasladó varias de las enseñanzas del cineasta británico al set de Marvel. El actor confesó que observar la planificación y el rigor de Nolan lo llevó a exigir un enfoque similar en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day. “No vamos a llegar al set e improvisar. Necesitamos saber por qué hacemos esta película, más allá de que sea Spider-Man 4 y genere mucho dinero. ¿Por qué la estamos haciendo realmente?”, planteó Holland, quien mantuvo un diálogo constante con los productores Amy Pascal y Rachel O’Connor para asegurar que el proyecto tuviera una razón narrativa y artística sólida.

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Cretton, según Holland, resultó fundamental en este proceso, aportando una visión fresca y comprometida con la evolución del personaje y la franquicia. Para Holland, la oportunidad de comparar los métodos de trabajo entre Nolan y el equipo de Marvel fue una herramienta valiosa para elevar el nivel de exigencia y claridad en la producción.

La reorganización del calendario ha terminado por vincular los dos proyectos más relevantes en la carrera reciente de Holland. La Odisea tendrá su estreno el 17 de julio, seguida apenas dos semanas después por Spider-Man: Brand New Day, el 31 de julio. El propio actor reconoce el carácter simbólico de este doble lanzamiento: “Siento que es el comienzo del próximo capítulo de mi vida”, declaró a GQ, refiriéndose tanto al crecimiento profesional como a las transformaciones personales que atraviesa. Ambos filmes representan, para Holland, una oportunidad para redefinirse dentro del ecosistema de Hollywood y explorar nuevos desafíos creativos. El actor afirma que, tras estas experiencias, posee una perspectiva renovada sobre su oficio y el lugar que desea ocupar en la industria cinematográfica.

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