Conchita, cocinera de 83 años: “A veces, en vez de ensaladilla rusa, preparo ensaladilla piamontesa con patata, jamón York y tomates cherry”

Ensalada piamontesa, una de las recetas estrella de Conchita (Montaje Infobae)

Conchita Polo, cocinera de 83 años, forma parte del proyecto Maximiliana, una startup aragonesa de móviles destinados a mayores que ha conseguido convertirse en una de las cuentas de TikTok (@maximiliana.es) más entrañables de todo Internet. En sus vídeos, Conchita comparte algunos trucos y secretos para preparar algunas recetas tradicionales como croquetas, torrijas o guisos a base de ‘chup chup’.

En una de sus últimas publicaciones, Conchita compartía la receta de una de sus ensaladas preferidas, una estupenda alternativa a la clásica ensaladilla rusa. “Muchas veces preparamos una ensaladilla rusa. Hoy vamos a cambiar, vamos a hacer una ensaladilla del Piamonte, que es parecida a la rusa, pero diferente”, explica la cocinera.

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Como su nombre indica, la ensalada piamontesa es una receta de origen italiano, lo que no ha impedido que se haya extendido por todo el mundo como un auténtico clásico de las comidas de verano. La suma de ingredientes para preparar esta ensalada fría es de lo más sencilla, pero a la vez muy especial.

“Para prepararla, he cocido dos patatas, que ahora voy a pelar y a cortar en cuadritos”, explica la cocinera. A esto suma pepinillos agridulces, dos huevos cocidos, tomates cherry “para que le den vidilla y color” a la ensalada y un puñado de jamón de York a cuadritos. “Yo lo compro que sea bastante bueno, para que la proteína sea de la chachi”, asegura Conchita.

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A diferencia de otras ensaladas frías, esta destaca por un aliño cremoso de la mayonesa combinada con el toque ácido de la mostaza. Todo bien mezclado hasta conseguir un aliño cremoso y de sabor intenso que elevará este clásico veraniego a la categoría de plato gourmet. Una delicia que, como dice Conchita, “no tiene nada que envidiar a nuestra ensaladilla rusa”.

Receta de ensalada piamontesa

La ensalada piamontesa combina patata cocida, jamón cocido, pepinillos, huevo duro y tomates cherry, todo ligado con una mayonesa suavizada con mostaza. El corte en pequeños dados y la mezcla cuidadosa aseguran que cada bocado sea equilibrado y fresco, perfecto para una comida veraniega.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 15 minutos



Ingredientes

2 patatas medianas

5-6 pepinillos agridulces

100 g de jamón de York (de calidad, en dados)

3 huevos

7-8 tomates cherry

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Sal al gusto

Cómo hacer ensalada piamontesa, paso a paso

Cuece las patatas con piel en agua con sal durante 15 minutos o hasta que estén tiernas. Deja enfriar, pela y corta en dados. Cuece los huevos durante 10 minutos. Pélalos y reserva uno para decorar; los otros dos córtalos en dados. Corta los pepinillos y el jamón de York en dados pequeños. Parte los tomates cherry por la mitad. En un bol grande, mezcla la patata, los pepinillos, el jamón, los dos huevos en dados y los tomates. Prepara el aliño mezclando la mayonesa con la mostaza. Añade una pizca de sal si es necesario. Incorpora el aliño a la mezcla y remueve suavemente para no romper la patata. Sirve fría, decorando con el huevo duro restante en láminas y, si quieres, algún tomate extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 230 kcal

Proteína: 10 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 22 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, dentro de un recipiente hermético, se conserva hasta 2 días. No se recomienda congelar.