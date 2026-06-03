¿Para qué sirve enterrar botellas en la base de las plantas durante el verano? (VisualesIA Scribnews)

Con la llegada de junio, la subida de las temperaturas suele poner a prueba la gestión del agua en huertos y jardines. Para afrontar periodos secos y más calurosos, una de las prácticas habituales consiste en enterrar botellas junto a las raíces de los cultivos, un método que permite una irrigación lenta y constante, con el objetivo de mantener el suministro de agua sin depender de riegos frecuentes.

Un sistema de “riego automático” con una botella de plástico

De acuerdo con lo publicado en el medio especializado en jardinería Au Jardin, el riego lento se utiliza en cítricos y hortalizas, y ayuda a evitar los efectos negativos de los cambios bruscos de humedad en la tierra. Plantas como el limonero o la tomatera no reaccionan bien ante la alternancia entre suelo seco y tierra empapada: cuando se produce ese desequilibrio, pueden aparecer problemas como la caída de hojas o la paralización de la floración. El sistema de la botella enterrada dirige el agua directamente a la zona radicular y, al gotear lentamente, se limita la evaporación, de modo que el suelo se mantiene húmedo y aireado durante más tiempo.

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¿Para qué sirve enterrar botellas en la base de las plantas durante el verano? (VisualesIA Scribnews)

La adaptación del tamaño de la botella depende de cada planta. Para un macizo, una botella de plástico de 1,5 litros es suficiente. En el caso de los arbustos, funcionan mejor los bidones de 5 litros. El proceso consiste en perforar varios orificios en la base del recipiente, excavar un agujero cerca del cepellón procurando no dañar las raíces, colocar la botella dejando el cuello al nivel de la superficie y llenarla de agua limpia antes de cerrar parcialmente el tapón. El caudal se regula según el número de orificios. Para plantas de alto consumo, hasta diez agujeros aseguran un aporte adecuado durante las jornadas más calurosas.

El sistema se adapta a los periodos de ausencia y a los picos de calor. Una tomatera puede necesitar hasta dos litros de agua cada dos días cuando las temperaturas son más altas. En esos casos, la botella enterrada proporciona una reserva que cubre la demanda durante unas cuarenta y ocho horas. Conviene revisar el nivel de agua con frecuencia y, para optimizar el sistema, se puede añadir un acolchado orgánico alrededor del cuello de la botella. El acolchado mantiene la humedad y limita la aparición de malas hierbas que compiten por el agua.

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Antes de ausentarse varios días, conviene probar la instalación y ajustar el caudal. Si el agua fluye demasiado rápido, la tierra puede saturarse y las raíces pueden sufrir daños. Un ajuste adecuado facilita un desarrollo normal de las plantas y cosechas de calidad. Este método se emplea principalmente en cultivos de verano y no resulta apropiado para plantas crasas o cactus, que requieren riegos muy espaciados y toleran peor la humedad continua. La selección de especies es un aspecto clave al instalar estos depósitos en los parterres.

El movimiento de macetas a la sombra o la creación de zonas de semisombra permite reducir la demanda de agua. Estas acciones, sumadas al uso del sistema de botella enterrada, facilitan el mantenimiento de cítricos y arbustos en buen estado durante los meses con temperaturas más altas.

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