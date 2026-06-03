Henar Álvarez se queda desnuda en pleno directo de TVE: “Da igual cómo te vistas, lo que les molesta es que seas la protagonista”

Henar Álvarez se quedó desnuda en ‘Al cielo con ella’. (TVE)

Henar Álvarez volvió a revolucionar la televisión este martes. La presentadora de Al cielo con ella protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada al quedarse completamente desnuda durante el arranque de su programa en TVE. Un gesto que, lejos de buscar la provocación gratuita, formaba parte de un discurso sobre los prejuicios que, según denunció, siguen soportando muchas mujeres por cómo visten, hablan o se comportan.

La cómica aprovechó su monólogo inicial para cargar contra los comentarios que recibe desde que se puso al frente del espacio. “No ha habido ni una sola semana en la que no me haya escrito alguien para decirme que por qué para presentar voy vestida de hombre”, comenzó explicando. Una crítica que asegura escuchar con frecuencia y que le resulta especialmente llamativa porque, a su juicio, es un debate que debería estar superado. “Yo creía que lo de la ropa no tenía género, que era una cosa superada. Aparte de que yo lo único que quiero es venir cómoda”, afirmó.

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Henar Álvarez, en 'Al cielo con ella'. (RTVE)

Con su habitual tono irónico, Henar cuestionó las expectativas que todavía recaen sobre las mujeres que aparecen en televisión. “Hay gente que se piensa que como soy mujer tengo que venir más montada que si fuera Drag Race. Es que tengo nombre drag, es ‘mi coño moreno’“, bromeó, provocando las primeras carcajadas del público.

Sin embargo, la reflexión fue mucho más allá de la ropa. La presentadora explicó que este tipo de etiquetas la acompañan desde la infancia. “Es una cosa que me ha perseguido desde siempre. De pequeña me llamaban marimacho y ahora me dicen por qué me comporto como un hombre”, lamentó antes de preguntarse qué significa realmente esa expresión. “¿A qué se refieren? ¿A beber whisky, a hablar alto, a liderar equipos, a tener opinión, a ocupar espacio o a mostrarme con autoestima?”, lanzó ante los espectadores.

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Henar Álvarez se quedó desnuda en ‘Al cielo con ella’. (TVE)

A partir de ahí, la comunicadora criticó que determinadas actitudes continúen asociándose exclusivamente a los hombres y pidió abandonar unos estereotipos que considera completamente desfasados. “Podríamos dejar de seguir estereotipos rancios, que parecemos un autobús de Hazte Oír”, ironizó. Incluso recurrió a ejemplos absurdos para evidenciar lo ridículas que pueden llegar a ser algunas etiquetas. “Yo veo a mi gato tumbado boca arriba durante 15 horas y no le digo: ‘Tío, te estás comportando como Kiko Rivera’. Yo abro la nevera y veo algo pasado y no digo: ‘Mira, Florentino Pérez’”, bromeó.

El cachopo que acabó desencadenando su protesta

Uno de los momentos más celebrados del monólogo llegó cuando relató una situación que había vivido recientemente en un restaurante. Según contó, salió a cenar con unos amigos y pidió un cachopo. La reacción del camarero la dejó perpleja. “¿Es para ti sola? Es que es muy grande”, recordó que le preguntó. Su respuesta arrancó una ovación en el plató: “Coño, cuando se trata de una polla no me ponéis tantos problemas”.

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Después de varios minutos desmontando tópicos sobre la feminidad y el comportamiento de las mujeres, Henar decidió llevar su reivindicación hasta las últimas consecuencias. “Lo que no puede ser es que porque una mujer no se muestre frágil, maternal y no vaya vestida de manera femenina ya le digan que se está comportando como un hombre”, defendió antes de anunciar que estaba cansada de que la conversación girase siempre alrededor de su aspecto.

“Mira, es que se acabó. Estoy harta. Y a partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa y sí en lo que digo, voy a presentar en pelotas”, anunció.

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Henar Álvarez se desnudó para denunciar las críticas sobre su forma de vestir. (RTVE)

Acto seguido comenzó a quitarse la corbata, la camisa y los pantalones mientras la realización del programa recurría al difuminado para ocultar el desnudo. El público respondió con una sonora ovación que confirmó que el golpe de efecto había surtido efecto.

Ya completamente desnuda, la presentadora remató su alegato con la frase que resumía el sentido de toda la protesta: “Da igual cómo te vistas, lo que les molesta es que seas la protagonista”.

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