Las películas internacionales más esperadas de 2026: de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan a ‘Vengadores: Doomsday’, pasando por Spielberg y ‘Toy Story’

La Odisea presenta su primer tráiler.

El año acaba de empezar y los cinéfilos ya ponen su mirada en el horizonte, buscando esos títulos que los llevarán a los cines durante este 2026. El 2025 ha sido un gran año de cine, pero eso no quiere decir que los 12 meses que están por venir se prevean exentos de grandes películas. De algunas de ellas apenas se saben detalles, pero sus nombres o las sagas de las que proceden son aval más que suficiente para tenerlas apuntadas en el calendario.

Es por ello que desde Infobae hemos querido recopilar esos títulos más esperados de este 2026, dejando a un lado películas de 2025 que llegarán a cines durante estos primeros meses del año, como Marty Supreme, Hamnet o No hay otra opción. En esta lista encontrarás desde grandes épicas hasta ciencia ficción.

‘La Odisea’

'La Odisea'. (Captura de tráiler oficial)

Christopher Nolan, Matt Damon, Tom Holland... y la obra más épica jamás narrada. El director de El caballero oscuro volverá a los cines este 2026 después de ganar el Oscar con Oppenheimer para contar la trágica historia de Odiseo, el héroe griego que vagó por el océano y se encontró con mil peligros antes de regresar a su hogar, Ítaca. Con localizaciones reales para buscar un gran realismo, a pesar de las críticas por el vestuario escogido, La Odisea promete ser la gran aventura épica del año, con estreno confirmado para el 17 de julio.

‘Las aventuras de Cliff Booth’

Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

Una de las grandes sorpresas del 2025 fue descubrir que Netflix iba a desarrollar una secuela de Érase una vez en Hollywood centrada en el personaje que le dio a Brad Pitt el Oscar, pero que no sería con Quentin Tarantino al frente sino con David Fincher. Un director que puede dar un gran giro en una película de la que apenas se sabe que continuará las aventuras del personaje de Cliff Booth después de los eventos de la película original, con este peculiar especialista adentrándose en el cine de los años 70.

‘Cumbres borrascosas’

Imagen de 'Cumbres borrascosas'

El día de San Valentín tendrá algo especial este año, porque reunirá a dos de los novios del cine actual. Margot Robbie y Jacob Elordi se han convertido en dos de los actores más queridos, y ahora coincidirán en esta película dirigida por Emerald Fennell (Una joven prometedora, Saltburn) que adapta libremente la novela de Emily Brontë. En la historia original se desarrolla la historia de amor y odio entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, un joven huérfano que la familia de Catherine acoge y con el que vive todo tipo de romances y peleas.

‘Toy Story 5′

'Toy Story 5'. (Captura de tráiler oficial)

El 2026 del cine de animación se presenta como una gran incógnita, y sobre esa gran sombra solo arroja algo de luz el estreno de Toy Story 5, el regreso de los juguetes más famosos de la historia del cine. En el primer y único adelanto que se ha podido ver de la película, que llegará a cines el 19 de junio, nos encontramos con los compañeros de aventuras de siempre: Buzz, Woody, Jessie... pero esta vez el enemigo no es tan visible, o no aparentemente. Al fin y al cabo, solo una tablet. ¿Qué peligro podría suponer?

‘El día de la revelación’

Imagen de 'El día de la revelación' de Steven Spielberg

Un año con una película de Steven Spielberg siempre es una gran noticia, y hace ya tiempo desde su última obra, Los Fabelman. El ilustre cineasta regresa ahora a uno de sus géneros predilectos, como es la ciencia ficción, y en concreto esos extraterrestres con los que empezó a labrarse un nombre en Hollywood gracias a Encuentros en la tercera fase o especialmente E.T. En esta ocasión, la historia se centra en una serie de personas y cómo estas reciben lo que parece una señal del espacio exterior. La verdad se revelará el 12 de junio.

‘Digger’

Así luce Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu. (Warner Bros. Pictures)

Alejandro González Iñárritu consiguió lo que parecía imposible, que Leonardo DiCaprio ganase el Oscar. No sabemos si con Tom Cruise logrará lo mismo, pero desde luego todo parece encaminado a que así suceda, pues el actor lleva tiempo sin realizar un papel dramático más allá de la saga Misión Imposible, y con Digger puede que vuelva al cine que no requiere de grandes acrobacias. Habrá que comprobarlo el 2 de octubre, cuando llegue a cines esta película sobre un hombre poderoso que pretende demostrar que es el salvador de la humanidad.

‘Dune: Messiah’

'Dune: Parte Dos'

Con permiso de La Odisea, uno de los blockbusters del año llegará precisamente a finales de este. Denis Villeneuve cerrará su participación en la saga de ciencia ficción basada en las novelas de Frank Herbert con esta tercera entrega, ambientada varios años después de los acontecimientos de Dune: Parte Dos, y con un Paul Atreides (Timothée Chalamet) ya como emperador de la galaxia, pero teniendo que afrontar nuevos problemas.

‘Vengadores: Doomsday’

'Avengers: Doomsday'. (Captura de tráiler oficial)

Por último, la película que puede suponer un antes y un después en la industria cinematográfica no es otra que Vengadores: Doomsday. Aún no sabemos cómo, pero sí cuando: el 19 de diciembre, para cerrar el año con el regreso del mayor grupo de superhéroes y una misión que va mucho más allá de enfrentarse al Dr. Doom encarnado por Robert Downey Jr.: rescatar el cine de superhéroes de la decadencia en la que se encuentra sumido.