Cuándo se estrena en España ‘Marty Supreme’, la película de Timothée Chalamet sobre un legendario jugador de ping-pong que competirá en los Oscar

Marty Supreme presenta un nuevo tráiler.

Todo el mundo habla de ella, y desde hoy mismo muchos la podrán ver de una vez por todas, pero no en cines españoles. Marty Supreme lleva siendo una de las películas más esperadas de la temporada desde que Timothée Chalamet decidiese emprender una de las mayores campañas de promoción jamás vistas. Una pasión desmedida por el color naranja, partidas clandestinas de tenis de mesa y una chaqueta que ha dado la vuelta al mundo han hecho que este filme sea el más esperado para muchos cinéfilos. Pero en España parece que tendrán un poco más para empuñar la pala.

La película llega este mismo día de Navidad a carteleras de Estados Unidos, como bien se había encargado de anunciar Chalamet hasta la sociedad. “Marty Supreme Christmas Day”, repetía una y otra vez el actor de Dune y Call me by your name. Ese día finalmente ha llegado, pero no para todo el mundo. La película dirigida por Josh Safdie apenas ve la luz en un par de países, entre los que no se encuentra el nuestro pero sí Canadá, Noruega, Israel o la propia Estados Unidos. También llegará en otro día señalado como Año Nuevo en sitios como Reino Unido, México, Turquía, Irlanda o República Checa, pero seguirá sin desfilar por nuestros cines. De hecho, España será de los últimos países en recibir a Marty Supreme y su emocionante historia, solo por delante de otros como Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Austria y Alemania.

Aunque las razones no están del todo claras -podría obedecer a una estrategia de distribución para no competir con estrenos actuales mucho más grandes como Avatar: Fuego y ceniza-, lo cierto es que la fecha escogida por Diamond Films -encargada de distribuir la película en España- no es otra que el próximo 30 de enero. Un fin de semana en el que competirá con otros títulos de lo más esperados como la nueva película del director de Spider-Man Sam Raimi, Enviad ayuda, la película Aída y vuelta basada en la popular serie de Carmen Machi o El mago del Kremlin, el thriller histórico basado en la mano derecha de Vladimir Putin en la Rusia de los años 90.

Timothée Chalamet protagoniza 'Marty Supreme', lo nuevo de Joshua Safdie que se estrenará en España el 2 de febrero de 2026

Un jugador de ping-pong y la última estrella de cine

Marty Supreme toma su punto de partida de la vida real de Marty Reisman, un hombre que empezó en el mundo de las apuestas y las partidas clandestina y se terminó convirtiendo en uno de los jugadores de tenis de mesa más importantes para Estados Unidos entre finales de los años 50 y durante la década de los 60. Marty se labró un nombre por su carisma y su particular estilo de juego y por la pala que empleaba, una de goma dura en contraste con las nuevas que se estaban fabricando durante la época. Reusman sería precisamente la persona más mayor en ganar un torneo de raqueta, nada menos que en 1997 cuando tenía 67 años.

En la película Chalamet da vida a Marty Mauser, figura inspirada en la de Reisman, mientras que lo acompañan Gwyneth Paltrow como una vieja estrella de cine con la que Marty comienza a mantener relaciones sexuales u Odessa A’Zion como otra de las mujeres con las que Marty mantiene una aventura, así como Kevin O’Leary en el papel de un empresario que comienza a mostrar interés en Marty y su carrera. La película también promete ser una gran contendiente en los próximos Oscar, ya que muchos expertos sitúan a Chalamet como máximo aspirante a llevarse la estatuilla a mejor actor. Para entonces el público español habrá podido ver su actuación y juzgar con criterio si la película es digna de su abrumadora campaña de promoción.