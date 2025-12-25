España Cultura

Cuándo se estrena en España ‘Marty Supreme’, la película de Timothée Chalamet sobre un legendario jugador de ping-pong que competirá en los Oscar

La película, que ha contado con una gran campaña de promoción a cargo del actor, se estrena en Estados Unidos en Navidad, aunque tardará algo más en llegar a cines españoles

Guardar
Marty Supreme presenta un nuevo tráiler.

Todo el mundo habla de ella, y desde hoy mismo muchos la podrán ver de una vez por todas, pero no en cines españoles. Marty Supreme lleva siendo una de las películas más esperadas de la temporada desde que Timothée Chalamet decidiese emprender una de las mayores campañas de promoción jamás vistas. Una pasión desmedida por el color naranja, partidas clandestinas de tenis de mesa y una chaqueta que ha dado la vuelta al mundo han hecho que este filme sea el más esperado para muchos cinéfilos. Pero en España parece que tendrán un poco más para empuñar la pala.

La película llega este mismo día de Navidad a carteleras de Estados Unidos, como bien se había encargado de anunciar Chalamet hasta la sociedad. “Marty Supreme Christmas Day”, repetía una y otra vez el actor de Dune y Call me by your name. Ese día finalmente ha llegado, pero no para todo el mundo. La película dirigida por Josh Safdie apenas ve la luz en un par de países, entre los que no se encuentra el nuestro pero sí Canadá, Noruega, Israel o la propia Estados Unidos. También llegará en otro día señalado como Año Nuevo en sitios como Reino Unido, México, Turquía, Irlanda o República Checa, pero seguirá sin desfilar por nuestros cines. De hecho, España será de los últimos países en recibir a Marty Supreme y su emocionante historia, solo por delante de otros como Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Austria y Alemania.

Aunque las razones no están del todo claras -podría obedecer a una estrategia de distribución para no competir con estrenos actuales mucho más grandes como Avatar: Fuego y ceniza-, lo cierto es que la fecha escogida por Diamond Films -encargada de distribuir la película en España- no es otra que el próximo 30 de enero. Un fin de semana en el que competirá con otros títulos de lo más esperados como la nueva película del director de Spider-Man Sam Raimi, Enviad ayuda, la película Aída y vuelta basada en la popular serie de Carmen Machi o El mago del Kremlin, el thriller histórico basado en la mano derecha de Vladimir Putin en la Rusia de los años 90.

Timothée Chalamet protagoniza 'Marty Supreme',
Timothée Chalamet protagoniza 'Marty Supreme', lo nuevo de Joshua Safdie que se estrenará en España el 2 de febrero de 2026

Un jugador de ping-pong y la última estrella de cine

Marty Supreme toma su punto de partida de la vida real de Marty Reisman, un hombre que empezó en el mundo de las apuestas y las partidas clandestina y se terminó convirtiendo en uno de los jugadores de tenis de mesa más importantes para Estados Unidos entre finales de los años 50 y durante la década de los 60. Marty se labró un nombre por su carisma y su particular estilo de juego y por la pala que empleaba, una de goma dura en contraste con las nuevas que se estaban fabricando durante la época. Reusman sería precisamente la persona más mayor en ganar un torneo de raqueta, nada menos que en 1997 cuando tenía 67 años.

En la película Chalamet da vida a Marty Mauser, figura inspirada en la de Reisman, mientras que lo acompañan Gwyneth Paltrow como una vieja estrella de cine con la que Marty comienza a mantener relaciones sexuales u Odessa A’Zion como otra de las mujeres con las que Marty mantiene una aventura, así como Kevin O’Leary en el papel de un empresario que comienza a mostrar interés en Marty y su carrera. La película también promete ser una gran contendiente en los próximos Oscar, ya que muchos expertos sitúan a Chalamet como máximo aspirante a llevarse la estatuilla a mejor actor. Para entonces el público español habrá podido ver su actuación y juzgar con criterio si la película es digna de su abrumadora campaña de promoción.

Temas Relacionados

Marty SupremeTimothée ChalametCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 10 momentos culturales que han marcado el 2025: de Rosalía con ‘LUX’, la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh o el fenómeno de ‘Las guerreras K-pop’

El cine, la música y la cultura pop han protagonizado buena parte de la conversación de 2025. En ‘Infobae España’ hemos seleccionado los momentos culturales más relevantes del año

Los 10 momentos culturales que

Van a una iglesia para llevarse un Greco y descubren que la pintura es una réplica: era la pieza más valiosa de la parroquia

Unos desconocidos se colaron sobre las cuatro de la madrugada por la puerta lateral de la sacristía

Van a una iglesia para

La serie de la que todo el mundo habla y que de momento no puede verse en España: un drama romántico y deportivo con críticas a la altura de ‘Breaking Bad’

Ya tiene plataforma destinada pero habrá que esperar al año que viene para poder ver esta serie de temática queer

La serie de la que

Kate Hudson revela que rechazó ser Mary Jane en ‘Spider-Man’ antes de Kirsten Dunst: “Hubiera sido divertido”

La actriz presenta ‘Song sung blue’ en la que da vida a una peculiar cantante, aunque ahora recuerda cuando pudo convertirse en la novia de América

Kate Hudson revela que rechazó

Netflix despide el año con Imanol Arias: así es el thriller de ocho episodios con el actor de ‘Cuéntame cómo pasó’ como asesino en serie

El legendario intérprete da vida al conocido como asesino del gasoil, que sale de la cárcel para reencontrarse con su hija

Netflix despide el año con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la incapacidad

La Justicia niega la incapacidad permanente de un panadero y albañil con importantes problemas de visión: “Conserva capacidad funcional para desarrollar su trabajo”

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

La referencia del rey Felipe a los altos precios de la vivienda, a la inteligencia artificial y a la dignidad humana

El rey Felipe recuerda que la convivencia “no es un legado imperecedero” y alerta de una “inquietante crisis de confianza” en su discurso de Navidad

ECONOMÍA

El Gobierno extiende incentivos fiscales

El Gobierno extiende incentivos fiscales para los coches eléctricos hasta 2026

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de diciembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 25 de diciembre

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio