Las mejores películas españolas de 2025: entre el éxito internacional de ‘Sirat’ y el fenómeno religioso de ‘Los domingos’

Algunas de las películas españolas más importantes de este año: de 'Sirat' a 'Los domingos', pasando por 'Romería' y 'Maspalomas'

La cosecha de este año ha estado marcada por el éxito internacional, de forma que buena parte de nuestra cinematografía ha viajado por los más prestigiosos festivales demostrando que hay cine español más allá de Pedro Almodóvar y que las nuevas generaciones son ya una realidad.

Sirat. Trance en el desierto, de Oliver Laxe, ha hecho historia al convertirse en la película española con más candidaturas en las ‘shortlis’ de la Academia de Hollywood, lo que prácticamente se convierte en un pasaporte seguro para las nominaciones a los Oscar. Además, ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, certamen el que también participó en su sección oficial Romería, la nueva película de Carla Simón tras ganar el Oso de Oro de Berlín con Alcarràs.

Albert Serra se coronó en el Festival de San Sebastián de 2024 y ahora ha recabado el reconocimiento más allá de nuestras fronteras por su aproximación al universo taurino en el documental Tardes de soledad. Y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, se ha convertido en un fenómeno que ha generado toda clase de discursos en torno a su cariz (o no) religioso y se ha convertido en un éxito de taquilla.

Desde Infobae elegimos las 10 películas españolas más importantes de este año: aquellas que han cruzado nuestras fronteras y las que no, porque no necesariamente la calidad se encuentra implícita en el recorrido.

‘Romería’, de Carla Simón

Un fotograma de 'Romería', de Carla Simón

Con Romería la cineasta culminó el tríptico sobre su memoria personal y su identidad. Había hablado de su infancia, de su familia y, ahora, de sus progenitores y de cómo tuvieron que sufrir el estigma de la epidemia de SIDA en los años ochenta.

Romería es un viaje de ‘autodescubrimiento’ repleto de imágenes especulares entre la realidad y la ficción, es una narración poética y también es una película histórica sobre los estragos de la heroína en los jóvenes que ansiaban la libertad tras la dictadura en nuestro país.

Es un ajuste de cuentas con el pasado y también es una preciosa película sobre los fantasmas de una sociedad y de cómo han generado una culpa en la memoria colectiva. Una de las películas más importantes de este año, contada desde la inteligencia y la sensibilidad de una creadora descomunal.

‘Tardes de soledad’, de Albert Serra

Andrés Roca Rey en 'Tardes de soledad', de Albert Serra (A Contracorriente Films)

Y llegó nuestro particular enfant terrible para demostrar que se puede hablar de cualquier tema, aunque sea absolutamente contrario a nuestra ideología, en este caso, la tauromaquia, los toros y, en concreto el arte de la lidia, a través de uno de los grandes maestros de la disciplina en estos momentos, Andrés Roca Rey.

A estas alturas da igual dilucidar por qué Albert Serra decidió embarcarse en esta aventura, pero seguramente lo hizo porque se trataba de un tema controvertido a través del que podía demostrar su genio. Y lo cierto es que consiguió su propósito, que incluso los ‘antitaurinos’ quedaran perplejos ante la esencia pura de las imágenes. Un logro prácticamente imposible de conquistar que el autor de obras tan iconoclastas como Pacifiction, hace casi sin esfuerzo.

‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa

Una imagen de 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (Bteam)

Nunca sabremos si Alauda Ruiz de Azúa era consciente, cuando planteó la película, de todo el debate que iba a suscitar. Sin duda, ha sido uno de los temas del año, el de la religión, y de cómo a través de la cultura popular se ha integrado en nuestras vidas.

En cualquier caso, Los domingos es una película espléndida, incómoda, que plantea preguntas sin respuestas y genera una reacción visceral a favor o en contra. ¿Es su planteamiento pro-OPUS o todo lo contrario? Está claro que cada uno ve lo que quiere ver, lo cual no se sabe si es una virtud o un defecto. En cualquier caso, será una de las películas más recordadas de la temporada.

‘Sirat. Trance en el desierto’, de Óliver Laxe

Algunos de los protagonistas de 'Sirat. Trance en el desierto', de Óliver Laxe

Tiene sus admiradores y sus detractores, pero lo cierto es que responde a la ambición de un cineasta que empezó haciendo obras pequeñas para terminar convirtiendo una películas de extirpe ‘marciana’ en una de las grandes sensaciones de la temporada.

Está claro que sus imágenes se te quedan grabadas en la cabeza, y eso tiene mucho mérito dentro del ‘fast food’ audiovisual en el que vivimos. Quizás de ahí su éxito internacional: ‘raves’, desierto, ‘road movie’, marginados, fin del mundo... ¡gente que explota! Una locura.

Su película es en el fondo todo lo que había criticado en su etapa ‘indie’: cine de la crueldad, deshumanizado y efectismo. Sistema con espíritu ‘antisistema’, una paradoja inaudita.

‘Maspalomas’, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi

José Ramón Soroiz en 'Maspalomas' (Bteam Pictures)

Qué bonita y qué importante Maspalomas, sobre todo teniendo en cuenta el retroceso político en el que nos encontramos. Por eso hay que celebrar que una película hable de ancianos, de gays, de ancianos gays, de residencias de ancianos, de intolerancia, de soledad y de incomprensión.

En ese contexto, un hombre mayor que por fin ha alcanzado su libertad sexual, sufre un derrame y tiene que ser ingresado en una clínica alejado de su ambiente habitual, lo que lo sumirá en la depresión y el desconcierto cuando se vea privado de su identidad, por la que tanto había luchado. José Ramón Soroiz, a sus 74 años, compone la mejor interpretación de año.

‘Los Tortuga’, de Belén Funes

Una escena de 'los Tortuga', de Belén Funes

Ganó el Premio Especial del Jurado, el de mejor guion y el de mejor dirección en el pasado Festival de Málaga. Habla del proletariado, habla de las personas que luchan por sobrevivir en su día a día. Habla de la lucha y de la resistencia en el pasado, presente y futuro, habla de esas personas que cargaron a cuestas sus casas desde Andalucia a la supuesta próspera Barcelona, de las mujeres que se parten el lomo para sacar adelante a sus familias.

Belén Funes sabe dónde mirar, sabe lo que quiere contar, sabe a los retos a los que se enfrenta para mantener una mirada propia. Su película va de luchadoras anónimas y es una de las ficciones que mejor reflejan el estado de nuestra sociedad, marcada por los trabajos precarios, la crisis de la vivienda y la incertidumbre de los jóvenes dentro de un sistema que se desmorona.

‘Sorda’, de Eva Libertad

Trailer de 'Sorda', película dirigida por Eva Libertad y protagonizada por Miriam Garlo.

Es increíble que una directora novel haya hecho esta película tan madura y delicada. Eva Libertad conecta de una manera brutal con los espectadores a la hora de narrar la historia de una pareja en la que ella es sorda (Miriam Garlo) y él es oyente (Álvaro Cervantes). Cuando decidan tener un hijo, la relación de respeto a la diferencia que habían mantenido se tambaleará y aquellas cuestiones de incomunicación verbal que creían superadas, se situarán en primer término.

Una película tan dura como luminosa, brillante, emotiva y repleta de emociones humanas que rompe barreras y establece puentes con el espectador.

‘Muy lejos’, de Gerard Oms

Mario Casas es Sergio e Ilyas El Ouahdani es Yusef, en 'Muy lejos'. (BTEAM Pictures)

Otra espléndida ópera prima que, a demás, nos regala una de las mejores interpretaciones de Mario Casas en toda su carrera. En ella, interpreta a un joven que viaja con su familia a Utrecht y decidirá quedarse allí solo a pesar de que no conoce a nadie y no tiene dinero.

Esa situación de precariedad y vulnerabilidad dentro de un entorno hostil lo convertirá en una especie de superviviente, adaptándose a su condición de inmigrante más dentro de una ciudad en la que es un extranjero. Una película que nos ofrece la verdadera cara de esa ‘otra’ Europa del bienestar en la que, además, sigue resultando difícil reivindicar la identidad sexual.

‘Decorado’, de Alberto Vázquez

El ratón Arnold se ha dado cuenta de que vive en un 'decorado'.

Otra pequeña joya subversiva de nuestro gran genio de la animación adulta y autor de obras tan iconoclastas como Psiconautas, los niños olvidados y Unicorn Wars.

Alberto Vázquez se basa en un cortometraje previo para configurar un mundo ‘distópico’ en el que todos los animales trabajan para una corporación que los tiene absolutamente alienados. Un pequeño ratón de mediana edad comenzará a pensar que el mundo es una gran farsa que lo conducirá a un estado de constante paranoia. Una parábola sorprendente del mundo falso y repleto de máscaras de hipocresía en el que vivimos.

‘La buena letra’, de Celia Rico

Loreto Mauleón en 'La buena letra', adaptación de la novela de Rafael Chirbes por parte de Celia Rico Clavellino (Caramel Films)

La adaptación de la novela homónima de Rafael Chirbes se convirtió en un prodigio de sutileza y contención en las manos de la directora de Viaje al cuarto de una madre y Los pequeños amores.

En ella, demuestra que menos es más y que lo que se necesita para hacer una película diferente en torno a las heridas de la Guerra Civil es un buen grupo de actores, un texto cuidado y, sobre todo, una mirada detrás de la cámara que es toda intuición y delicadeza expresiva a la hora de captar las miradas y los silencios. Una de las películas más elegantes del año.