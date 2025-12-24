España Cultura

Paul Rudd admite las dudas con ‘Vengadores: Doomsday’: “No estoy muy seguro de qué va”

El actor que presenta esta semana ‘Anaconda’ reconoce que no tiene ni idea del argumento del próximo filme de Marvel

Guardar
Paul Rudd en 'Vengadores: Endgame'
Paul Rudd en 'Vengadores: Endgame'

La expectativa por Vengadores: Doomsday no deja de crecer, alimentada tanto por la estrategia de secretismo de Marvel Studios como por las declaraciones de sus propios protagonistas. La reciente participación de Paul Rudd en el pódcast New Heights, conducido por los hermanos Travis y Jason Kelce, volvió a poner sobre la mesa la incertidumbre respecto a la trama de la película más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Interrogado sobre el argumento, el actor que encarna a Ant-Man respondió, entre risas: “Seré honesto, no estoy realmente seguro de qué va”. Esta frase, aunque humorística, expone una realidad: ni siquiera los actores principales conocen todos los detalles del argumento, una táctica que Marvel ha utilizado en entregas anteriores para preservar la sorpresa y evitar filtraciones.

La tradición de mantener en secreto los guiones y de trabajar con versiones parciales o en desarrollo no es nueva dentro de la franquicia. En 2019, durante la ACE Comic Con, Chris Hemsworth (Thor) reconoció que el guion de Vengadores: Endgame “ni siquiera estaba terminado” cuando comenzaron a rodar, según publicó Men’s Health. En el caso de Avengers: Doomsday, esta estrategia parece replicarse, ya que la dirección vuelve a estar en manos de los hermanos Russo y el guion corre a cargo de Stephen McFeely, ambos responsables directos del éxito de Endgame, una de las películas más taquilleras de la historia.

El primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday confirmó el regreso de Chris Evans como Capitán América, despejando las dudas sobre la continuidad de uno de los personajes más emblemáticos del MCU. Además, el avance reveló un elemento nuevo en la mitología de la saga: Steve Rogers y Peggy Carter tienen un hijo, un giro argumental que podría abrir múltiples líneas narrativas y que coloca al Capitán América en el centro de la acción. El tráiler, difundido después de meses de rumores y filtraciones, también ratificó la presencia de personajes icónicos y la incorporación de figuras que ampliarán el universo Marvel en la gran pantalla.

Avengers: Doomsday (Captura de tráiler
Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

Muchas incógnitas por despejar

Sobre la trama específica de Avengers: Doomsday, Marvel ha mantenido absoluto hermetismo. Solo se sabe que el argumento girará en torno a una amenaza global de proporciones sin precedentes, que obligará a reunir a un equipo renovado de Vengadores. Entre los confirmados figuran Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Capitana Marvel (Brie Larson), Ant-Man (Paul Rudd), Shang-Chi (Simu Liu) y Spider-Man (Tom Holland). La película buscará dar continuidad al legado de los Vengadores originales, al tiempo que integrará a nuevos héroes y explorará las consecuencias del multiverso, un concepto que ha ganado protagonismo en la fase más reciente del MCU.

La evolución constante del guion responde a varios factores, según fuentes internas de la industria. La disponibilidad de los actores y la complejidad de sus contratos obliga a ajustar roles y escenas en tiempo real. Además, Marvel suele compartir con los intérpretes solo la información indispensable sobre su personaje, manteniendo el panorama general en reserva. Este método, lejos de ser un simple capricho, responde a la necesidad de proteger la propiedad intelectual de la empresa y de controlar el flujo de información hacia el público.

El secretismo se refleja, también, en la estrategia de promoción. Tres nuevos tráilers están programados para debutar en cines junto a Avatar: Fuego y ceniza, con la intención de revelar detalles adicionales sobre personajes y subtramas, y así mantener el interés del público hasta el estreno oficial, previsto para el 18 de diciembre de 2026. Simu Liu, actor de Shang-Chi, definió recientemente la película como “una carta de amor al género de superhéroes”, en línea con el objetivo de Marvel de rendir homenaje a la saga y de consolidar su posición dominante en la industria del entretenimiento.

En cuanto a la amenaza de Doomsday, los rumores apuntan a la introducción de un adversario de escala cósmica, capaz de rivalizar con villanos históricos como Thanos. Aunque Marvel no ha confirmado la identidad del antagonista, varias filtraciones señalan que la historia explorará tanto conflictos internos entre los héroes como el impacto de sus decisiones en el destino del universo. El regreso de viejos aliados y la aparición de descendientes de personajes clave, como el hijo de Steve Rogers y Peggy Carter, auguran un relato cargado de emociones y de conexiones con el pasado.

Temas Relacionados

Paul RuddVengadoresVengadores: DoomsdayCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Netflix cancela una de sus series españolas más importantes de 2025

Protagonizada por algunos de los rostros más jóvenes y prometedores del cine español, esta producción dice adiós después de una primera temporada con críticas pero buen rendimiento

Netflix cancela una de sus

Los mejores estrenos de la semana en cines: de la emocionante ‘Father Mother Sister Brother’ a la disparatada ‘Anaconda’

La última semana del año trae nuevos y grandes títulos a cartelera

Los mejores estrenos de la

¿Cómo enchinar las pestañas correctamente para potenciar la mirada?

El método que recomiendan las profesionales permite realzar la expresión de forma sencilla y evita el error más común en la rutina de belleza

¿Cómo enchinar las pestañas correctamente

Cuáles son los villancicos que arrasan estas Navidades: de Niña Pastori a David Bisbal con ‘El burrito sabanero’

La plataforma musical Spotify ha hecho pública la lista de los temas navideños más escuchados durante el mes de diciembre de 2025

Cuáles son los villancicos que

Jim Jarmusch llega a streaming por Navidad: Filmin emitirá sus clásicos con el estreno de ‘Father Mother Sister Brother’

El director que estrena esta semana una de las grandes películas del año contará con algunos de sus títulos en la plataforma

Jim Jarmusch llega a streaming
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albiol, ya en el foco

Albiol, ya en el foco de la Fiscalía por incumplir las condiciones para el desalojo del B9 de Badalona, afronta ahora una denuncia penal por delitos de odio

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que estudió Arquitectura en Barcelona en los años 90

Condenada a 18 meses de prisión una mujer por utilizar a sus dos hijos menores para robar una figura de Papá Noel de 102 euros

La Audiencia de Pontevedra invalida la desheredación de un hijo al concluir que la falta de relación no fue culpa suya ni constituyó maltrato psicológico

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la nacionalidad española por carta de naturaleza a una descendiente de sefardíes

ECONOMÍA

Dinamarca se convierte en el

Dinamarca se convierte en el primer país en eliminar el envío de cartas físicas en la empresa pública de correos

Este es el precio de la gasolina este 24 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España este 24 de diciembre

Cómo está el euro frente al dólar este 24 de diciembre

Los cinco amenazas que la economía española debe vigilar para que las buenas previsiones del Banco de España se cumplan: la vivienda es una de ellas

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio