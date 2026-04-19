Antes de ‘Euphoria’ y ‘Mi primer beso’, Jacob Elordi apareció por primera vez en una película en una de las sagas míticas del siglo XXI: “No hice audición”

Jacob Elordi en la ceremonia de los premios Oscar.

En los últimos años, Jacob Elordi se ha convertido en una de esas estrellas de Hollywood que todos los directores desean tener en sus películas. Tras darse a conocer con la película de Mi primer beso y convertirse en un icono mundial como uno de los protagonistas de Euphoria, el actor australiano (con raíces vascas por parte de padre) ha encadenado éxitos cinematográficos como Saltburn, Frankenstein o Cumbres borrascosas.

Sin embargo, si uno trata de registrar cuándo fue la primera vez que Elordi pisó un set de rodaje, habría que retroceder a 2017, año en el que el joven intérprete, que en el momento de la grabación contaba tan solo con 17 años, tuvo un pequeño papel en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, la quinta película de una de las sagas más icónicas del siglo XXI.

“Esto es algo que he querido aclarar durante años”, diría el propio actor cuando, en una entrevista con la revista GQ realizada en 2020, fue cuestionado por esa experiencia. “La gente siempre intenta encontrarme en la película y hay capturas de pantalla donde aparezco”. Aún así, insistió que, pese a tratarse de su primera experiencia en una película de Hollywood, su aparición en Piratas del Caribe no fue su primer papel: “No aparecía en los créditos. No figuré en la lista de actores. No hice audición. Era un extra”.

Tráiler de 'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar'. (Disney)

“Buscad a un tipo alto con un abrigo rojo”

En Piratas del Caribe: la venganza de Salazar, vemos a Henry Turner (el hijo de Will y Elizabeth, protagonistas de la trilogía original) y a un decadente Jack Sparrow ir en búsqueda del Tridente de Poseidón. Sin embargo, la misión se complica cuando el aterrador Capitán Salazar (interpretado por Javier Bardem), un antiguo cazador de piratas convertido en espectro, escapa del Triángulo del Diablo buscando venganza contra Jack por una batalla del pasado.

La escena de Jacob Elordi se encuentra en la primera mitad de la película, cuando puede verse en la isla de Saint Martin a Jack Sparrow y Carina Smyth (una brillante astrónoma acusada de ser una bruja) a punto de ser ejecutados. Para quienes traten de encontrarlo en la pantalla, el propio actor lanzó una pista: “Buscad a un tipo alto con un abrigo rojo”. Y es que la destacada envergadura del intérprete (1,96 metros) es un rasgo fácilmente detectable en cualquier escena.

Jacob Elordi en 'Piratas del Caribe'. (Montaje realizado por Infobae)

A pesar de la poca importancia profesional que tuvo esa pequeña aparición. La experiencia marcó su primer contacto con Hollywood, justo el año en que se mudó de Brisbane a Los Ángeles para iniciar una carrera como actor. Curiosamente, la primera película en la que Elordi aparecería acreditado no sería una estadounidense, sino una australiana, Swinging Safari, donde hace un papel secundario de socorrista.

Ha pasado menos de una década de todo eso, y sin embargo, la vida de Jacob Elordi ha cambiado por completo. Al éxito de las películas y series en las que ha participado habría que sumarle la validación de la crítica, la cual le ha conducido a ser nominado por sus interpretaciones a premios como los BAFTA, los Globos de Oro e incluso los Oscar. Habrá que ver si sus futuros proyectos (en agosto volverá a los cines protagonizando La constelación del perro, la nueva película de Ridley Scott) le deparan el mismo éxito.