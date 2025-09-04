Margot Robbie y Jacob Elordi brillan en el primer vistazo a la nueva adaptación de ‘Cumbres borrascosas’

Imagen de 'Cumbres borrascosas'

A las pocas horas de que Warner Bros. revelara el tráiler oficial de la esperada adaptación de Cumbres borrascosas, medios internacionales destacaron la magnitud del proyecto dirigido por Emerald Fennell y protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi. Según informó el propio estudio, la nueva versión del clásico de Emily Brontë llegará a los cines de todo el mundo el 13 de febrero de 2026.

El anuncio ha generado expectativas debido al equipo creativo reunido para el proyecto. Emerald Fennell, reconocida por sus recientes éxitos Saltburn y Una joven prometedora, asume el triple rol de guionista, directora y productora. Bajo su mirada, la novela victoriana que explora el deseo, el rencor y la lucha de clases se reinventa para la gran pantalla, manteniendo el foco en la intensidad emocional que marcó el original de 1847, publicó Warner Bros.

La producción ha reunido un elenco encabezado por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi en el papel de Heathcliff, protagonistas de una historia marcada por la pasión y la tragedia. Al reparto se suman Hong Chau como Nelly Dean, Alison Oliver como Isabella Linton y Shazad Latif interpretando a Edgar Linton. Entre las novedades, destaca la introducción de jóvenes intérpretes como Owen Cooper y Charlotte Mellington, quienes debutan en cine como las versiones adolescentes de Heathcliff y Catherine, respectivamente. Además, la actriz Vy Nguyen dará vida a una joven Nelly Dean, la narradora central en la novela, informó el estudio.

La adaptación más esperada

La importancia del filme se evidenció antes de rodarse, durante una reñida guerra de ofertas por los derechos de distribución. Netflix propuso 150 millones de dólares para obtener la película, pero los productores optaron por la oferta de 80 millones de Warner Bros. Las razones tras esa decisión no han sido aclaradas públicamente, pero fuentes citadas por la industria detallan la apuesta de Warner Bros. por un lanzamiento en cines a gran escala. La adaptación de Cumbres borrascosas cuenta con respaldo financiero de la compañía MRC y la producción de LuckyChap, el sello fundado por Margot Robbie que ya colaboró con Fennell en Saltburn. Warner Bros. asumirá la distribución global, marcando la tercera asociación entre Fennell y LuckyChap en la pantalla grande, según Warner Bros.

El tráiler, difundido el mismo día del anuncio, ofrece un adelanto del tono gótico y la atmósfera pasional del filme. Las imágenes muestran los páramos ventosos y los interiores sombríos habituales en la obra de Brontë, mientras la narración evoca los sentimientos intensos que definen a Cathy y Heathcliff. En palabras promocionales, el eslogan “Vuélveme loco” y la llamada a verla el día de San Valentín refuerza la montaña rusa emocional que promete la cinta.

La llegada de nuevos rostros y el regreso de figuras consolidadas bajo una dirección de renombre han colocado a Cumbres borrascosas entre los lanzamientos más esperados del próximo año. El compromiso con la adaptación fiel del texto y la magnitud de la producción, destacada por el propio estudio, invitan a los espectadores a redescubrir el legado literario de Brontë en la gran pantalla el 13 de febrero de 2026.