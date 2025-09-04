España Cultura

Margot Robbie y Jacob Elordi brillan en el primer vistazo a la nueva adaptación de ‘Cumbres borrascosas’

La autora de ‘Una joven prometedora’ y ‘Saltburn’ firma esta nueva adaptación del clásico de Emily Brontë

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Imagen de 'Cumbres borrascosas'
Imagen de 'Cumbres borrascosas'

A las pocas horas de que Warner Bros. revelara el tráiler oficial de la esperada adaptación de Cumbres borrascosas, medios internacionales destacaron la magnitud del proyecto dirigido por Emerald Fennell y protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi. Según informó el propio estudio, la nueva versión del clásico de Emily Brontë llegará a los cines de todo el mundo el 13 de febrero de 2026.

El anuncio ha generado expectativas debido al equipo creativo reunido para el proyecto. Emerald Fennell, reconocida por sus recientes éxitos Saltburn y Una joven prometedora, asume el triple rol de guionista, directora y productora. Bajo su mirada, la novela victoriana que explora el deseo, el rencor y la lucha de clases se reinventa para la gran pantalla, manteniendo el foco en la intensidad emocional que marcó el original de 1847, publicó Warner Bros.

La producción ha reunido un elenco encabezado por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi en el papel de Heathcliff, protagonistas de una historia marcada por la pasión y la tragedia. Al reparto se suman Hong Chau como Nelly Dean, Alison Oliver como Isabella Linton y Shazad Latif interpretando a Edgar Linton. Entre las novedades, destaca la introducción de jóvenes intérpretes como Owen Cooper y Charlotte Mellington, quienes debutan en cine como las versiones adolescentes de Heathcliff y Catherine, respectivamente. Además, la actriz Vy Nguyen dará vida a una joven Nelly Dean, la narradora central en la novela, informó el estudio.

Imagen de 'Cumbres borrascosas'
Imagen de 'Cumbres borrascosas'

La adaptación más esperada

La importancia del filme se evidenció antes de rodarse, durante una reñida guerra de ofertas por los derechos de distribución. Netflix propuso 150 millones de dólares para obtener la película, pero los productores optaron por la oferta de 80 millones de Warner Bros. Las razones tras esa decisión no han sido aclaradas públicamente, pero fuentes citadas por la industria detallan la apuesta de Warner Bros. por un lanzamiento en cines a gran escala. La adaptación de Cumbres borrascosas cuenta con respaldo financiero de la compañía MRC y la producción de LuckyChap, el sello fundado por Margot Robbie que ya colaboró con Fennell en Saltburn. Warner Bros. asumirá la distribución global, marcando la tercera asociación entre Fennell y LuckyChap en la pantalla grande, según Warner Bros.

El tráiler, difundido el mismo día del anuncio, ofrece un adelanto del tono gótico y la atmósfera pasional del filme. Las imágenes muestran los páramos ventosos y los interiores sombríos habituales en la obra de Brontë, mientras la narración evoca los sentimientos intensos que definen a Cathy y Heathcliff. En palabras promocionales, el eslogan “Vuélveme loco” y la llamada a verla el día de San Valentín refuerza la montaña rusa emocional que promete la cinta.

La llegada de nuevos rostros y el regreso de figuras consolidadas bajo una dirección de renombre han colocado a Cumbres borrascosas entre los lanzamientos más esperados del próximo año. El compromiso con la adaptación fiel del texto y la magnitud de la producción, destacada por el propio estudio, invitan a los espectadores a redescubrir el legado literario de Brontë en la gran pantalla el 13 de febrero de 2026.

Temas Relacionados

Margot RobbieJacob ElordiCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La historia real de amistad entre un hombre y un pingüino en Argentina: su rescate entre residuos de petróleo y su amor incondicional

Se estrena la adaptación de las memorias de Tom Michell, un profesor que entabló una relación muy especial con un animal

La historia real de amistad

Radiohead vuelve a escenarios más de 7 años después y su gira empieza en España: cómo conseguir entradas para el regreso de la banda

La banda ha anunciado por sorpresa su regreso inmediato, con una gira europea que arranca en el Movistar Arena de Madrid este mismo mes de noviembre

Radiohead vuelve a escenarios más

El thriller que presenta a un asesino amante de ‘El silencio de los corderos’: coloca huevos de avispa en los ojos de las víctimas

Acaba de llegar a Filmin ‘Virdee’, una serie británica que nos presenta a un detective de origen sij en la ciudad multicultural de Bradford

El thriller que presenta a

En qué orden y dónde ver la saga ‘Expediente Warren’ para preparar el estreno de ‘El último rito’

Con motivo del estreno de de la última aventura repasamos todas las entregas de esta terrorífica franquicia, incluidas las de ‘Annabelle’ y ‘La monja’

En qué orden y dónde

Carla Simón alcanza su madurez como directora en ‘Romería’: “Quería reivindicar la generación de mis padres. Lo que les pasó no fue su culpa”

La directora culmina el tríptico que inició con ‘Verano 1993′ con esta nueva obra valiente y sugestiva que gira en torno a la muerte de sus progenitores a causa del SIDA

Carla Simón alcanza su madurez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jaume Giró abandona la política:

Jaume Giró abandona la política: deja su escaño por diferencias con Junts

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica todo lo que debes saber sobre los cacheos: “Se realizarán siempre respetando la dignidad de la persona”

Un hospital de Indonesia realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

El Gobierno contrata un seguro para cubrir los daños que causan los aviones que luchan contra los incendios: hasta 50 millones por siniestro

Así es el nuevo misil que quiere comprar España: se une a Alemania en la adquisición del Taurus Neo

ECONOMÍA

Una gran cadena de supermercados

Una gran cadena de supermercados instala una controvertida tecnología para intentar reducir los robos: “Es escalofriante”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de septiembre

El extraño caso de la vivienda en París: “Hoy en día, más de uno de cada cinco propietarios vende con pérdidas”

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios? Todo lo que debes saber si tienes mascota antes de hacer la declaración de la Renta

Cotización del euro frente al dólar hoy 4 de septiembre

DEPORTES

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta