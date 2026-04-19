España ya no se casa por la Iglesia y las apps de citas no son de jóvenes: el matrimonio está en crisis y se retrasa cada vez más

Una pareja joven se casa por la iglesia tras haberse conocido en una app de citas (Montaje Infobae)

Aunque el 71,2% de los españoles cree que para tener una vida satisfactoria es importante una relación romántica, lo cierto es que en los últimos años hemos podido ser testigos de la crisis estructural que atraviesa el matrimonio en España. Tal y como reveló el informe ‘Transformación y crisis de la institución matrimonial en España’ del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS (Centro de Estudios, Formación y Análisis Social), el número de españoles que opta por casarse ha descendido de manera drástica en los últimos cincuenta años.

Esto se observa mientras que la edad para contraer matrimonio se retrasa hasta cerca de los 37 años en los hombres y los 35 en las mujeres. Ante los datos recogidos en el estudio de 2023, más de la mitad de los jóvenes españoles no llegará a casarse nunca. Esto se debe en parte a que este concepto ha dejado de ser el camino habitual para formar una familia y se ha convertido en una opción minoritaria.

El estudio de CEU-CEFAS sitúa el punto de inflexión en la década de los setenta, cuando casarse antes de los 30 años era la norma. Hoy, la tendencia ha cambiado de forma radical. A este descenso en el número de matrimonios se une un fenómeno paralelo: las bodas religiosas han caído a mínimos históricos. Desde principios de los 2000, los matrimonios civiles superan ampliamente a los religiosos, hasta el punto de que actualmente se celebran más de cuatro enlaces por lo civil por cada uno por la Iglesia.

El “divorcio exprés” acelera las rupturas

El informe del CEU-CEFAS asegura que la legalización del divorcio en 1981 y la introducción del llamado “divorcio exprés” en 2005 han acelerado la transformación de la vida conyugal. La probabilidad de que un matrimonio termine en separación ronda el 50%, un porcentaje que disuade a muchos a la hora de tomar la decisión de pasar por el altar.

Una pareja recién casada (Canva)

Las consecuencias de esta desestructuración familiar afectan directamente a la sociedad, ya que el descenso de los matrimonios y el aumento de las rupturas han provocado un descenso en la natalidad, el incremento de hogares monoparentales y un aumento del aislamiento social. De hecho, los mismos datos indican que más de la mitad de los nacimientos actuales en España corresponden a madres no casadas.

¿Qué significado tiene el amor en la sociedad actual?

El sentido del amor no ha variado mucho desde las civilizaciones antiguas. La filosofía griega concebía cinco mitos para referirse a este sentimiento: el amor romántico de Eros, el fraternal de Philia, el altruista de Agápē, el familiar de Storge, la philautía que va a uno mismo. Ahora la percepción de la importancia del matrimonio y las relaciones amorosas en la sociedad española sigue siendo alta, aunque la práctica haya cambiado.

Según la encuesta ‘Percepción social del amor’ publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en marzo de 2026, un 71,2% de los españoles considera que tener una relación amorosa o sentimental es muy o bastante importante para una vida satisfactoria. Y solo el 27,7% no lo ve necesario. El único factor que se prioriza por encima de la familia (97,8%) entre las prioridades de los españoles es la salud (99,1%). En tercer lugar se hallarían la amistad (94%) y el amor (91,5%).

Asimismo, cuando se pregunta por el significado del amor, solo el 59% lo asocia al amor de pareja o conyugal y un 58,3% al amor familiar. El compromiso, la felicidad y la igualdad son los valores más vinculados al sentimiento amoroso para la mayoría de los 5.000 encuestados. No obstante, el 76,4% de los participantes en el estudio cree que las prisas de la sociedad moderna influyen negativamente en el amor. Pese a ello, un 64% mantiene la convicción de que “el amor verdadero lo puede todo”, mientras que un 80,6% rechaza la idea de que el amor funcione bajo la lógica de la oferta y la demanda.

Durante un concierto, una fan sorprendió a Rosalía al invitarla a su boda. La cantante se tomó un momento para charlar con ella, preguntarle por los detalles y dedicarle una canción a la feliz pareja.

Apps de citas: más conocidas, pero menos efectivas para el amor

Respecto a las aplicaciones de citas, el 86,3% de los españoles afirma conocer su existencia y un 25,2% ha creado un perfil en alguna de ellas. Entre estos, el 71,7% ha mantenido al menos una cita con una persona conocida a través de estas plataformas. Este porcentaje se desglosa de la siguiente manera: un 10,6% de 18 a 24 años, un 28,4% de 25 a 34 años, un 25% de 35 a los 44 años, un 21,5% de 45 a 54 años, un 10,4% de 55 a 64 años y un 4% de 65 a 74.

De esta forma, un 39% eran jóvenes de 18 a 34 años y un 46,5% eran adultos de 35 a 64 años, siendo una herramienta igual de usual entre los dos grupos. Sin embargo, el 67% niega que sea más fácil encontrar el amor en las apps que por métodos tradicionales, aunque el 65,1% admite que es más sencillo encontrar sexo.

Por otro lado, entre los encuestados, el 38,5% tiene un matrimonio religioso, el 34,6% vive un noviazgo, el 21,7% mantiene un matrimonio civil y un 4,5% asegura que tiene una pareja de hecho. Mientras que, del total de las personas que no tienen pareja (0,7%), un 41,1% afirma que les gustaría “mucho o bastante” tener una relación sentimental, mientras que un 57,2% dice que no le gustaría tenerla.