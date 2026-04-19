España

Los rebeldes de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para “construir una alternativa” frente a la deriva “totalitaria” del partido

Los cargos purgados exigen la celebración de un congreso extraordinario para que los votantes y afiliados elijan el rumbo de la formación

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El vicepresidente del Parlamento Europeo entre 1999-2014, Alejo Vidal-Quadras, en Madrid. (Diego Radamés/Europa Press)
El vicepresidente del Parlamento Europeo entre 1999-2014, Alejo Vidal-Quadras, en Madrid. (Diego Radamés/Europa Press)

Los purgados de Vox continúan avivando su guerra contra la cúpula del partido en plena campaña electoral andaluza. Excargos y críticos con la formación de Santiago Abascal han anunciado que se reunirán el 20 de junio en Madrid para promover la “construcción de una alternativa” ante el viraje “totalitario” de la formación.

Así lo han señalado los impulsores de esta cita, los mismos que promovieron el año pasado la ‘Declaración de Barajas’ —respaldada por alrededor de cien cargos y excargos de la formación—, quienes exigen la refundación de la organización “ante el serio riesgo de que Sánchez pueda seguir en la presidencia tras las elecciones generales de 2027”.

Desde hace semanas, Bambú trata de apagar los innumerables frentes en las sedes regionales del partido con varias expulsiones “arbitrarias” a nivel nacional, regional y local. La más reciente ha sido la del exportavoz madrileño Javier Ortega Smith, quien ya ha amenazado con elevar este asunto a instancias judiciales.

Santiago Abascal descarta entrar en la polémica con Ortega Smith y afirma que su atención está en los problemas de los españoles, como la inseguridad, el acceso a la vivienda, las listas de espera y la situación de agricultores y ganaderos.

“La ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los tribunales de Justicia. Vox se fundó para combatir todo esto”, escribió el exportavoz en un mensaje en redes sociales. El afiliado con el carnet con el número 1 del partido, Ignacio Ansaldo, concejal del Ayuntamiento de Madrid afín a Ortega Smith, también ha anunciado a través de sus redes sociales que recurrirá la “ilegal, injusta y arbitraria” expulsión de Vox.

La guerra interna abre frentes judiciales

Por el ala de los purgados, tanto Ortega Smith como otro histórico de Vox, el exsecretario general Javier Espinosa de los Monteros —además del exportavoz murciano, José Ángel Antelo—, llevan semanas reclamando a Abascal la celebración de un congreso extraordinario en el partido para que los votantes y afiliados elijan el rumbo del partido. Vox trata de fingir normalidad acusando al PP de haber propagado este incendio para beneficiarse electoralmente e insiste en que “no caerá en la política del corazón”. “A mí me ocupa los problemas reales de los españoles, ni me preocupa ni me ocupa en absoluto la política del corazón”, señaló Abascal en un mitin de precampaña en Jaén.

Por el ala de la Dirección Nacional, Vox mantiene su querella contra Iván Espinosa de los Monteros por un posible delito de revelación de secretos, originado por filtraciones difundidas en OkDiario. En este contexto, este jueves comparecieron Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro, dos altos cargos del partido.

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