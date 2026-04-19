La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

Pegatinas de la ITV (AECA-ITV)

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no basta por sí solo para cumplir con la normativa vigente. Una vez superada la revisión, colocar la pegatina correspondiente en el parabrisas es obligatorio y no hacerlo puede suponer una sanción económica. En concreto, no llevar visible este distintivo —aunque el vehículo tenga la ITV en vigor— puede acarrear una multa.

La situación no es infrecuente. Conductores que acuden a una estación de ITV, superan la inspección y, por descuido o desconocimiento, no colocan la pegatina en su lugar correspondiente. Sin embargo, la normativa es clara: el distintivo, conocido como señal V-19, no es un simple trámite administrativo, sino un elemento visual que permite a los agentes de tráfico comprobar de forma inmediata que el vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas.

Las sanciones

La pegatina de la ITV está regulada en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos y acredita que el coche ha superado la inspección periódica. Incluye, además, la fecha de caducidad de la revisión, lo que facilita su control a simple vista. Por este motivo, su colocación no es opcional.

No llevarla visible implica una infracción leve sancionada habitualmente con 80 euros, con posibilidad de reducción del 50% por pronto pago. Aunque no conlleva la pérdida de puntos, sí supone un recordatorio de la importancia de cumplir con todos los requisitos asociados a la ITV, no solo con la inspección en sí.

Más allá de esta infracción concreta, existen otras sanciones relacionadas con la ITV que pueden resultar más gravosas. Circular con la ITV caducada o con resultado desfavorable está penalizado con 200 euros, mientras que hacerlo con una ITV falsificada puede elevar la multa hasta los 500 euros, además de implicaciones penales por falsedad documental y la posible inmovilización del vehículo.

Pegatina ITV. (AECA-ITV)

Dónde colocar la pegatina y cómo evitar errores

El lugar donde debe colocarse la pegatina también está claramente definido. En los turismos con parabrisas, debe situarse en el ángulo superior derecho por la cara interior del cristal. En vehículos que no disponen de parabrisas, como algunas motocicletas, debe colocarse en un lugar visible, como el guardabarros delantero o el carenado.

Uno de los errores más habituales entre los conductores veteranos es acumular varias pegatinas de diferentes años en el parabrisas. Esta práctica, lejos de ser inocua, puede ser sancionada con 200 euros, ya que puede afectar a la visibilidad del conductor y se considera una infracción grave según el Reglamento General de Circulación. La recomendación es retirar siempre la pegatina antigua antes de colocar la nueva.

También es importante evitar colocar el distintivo en zonas donde pueda deteriorarse con facilidad, como superficies expuestas al roce constante o a condiciones que favorezcan su desprendimiento. En caso de duda, las propias estaciones de ITV pueden orientar al conductor sobre su correcta colocación.

Identificación por colores y periodicidad

El distintivo de la ITV no solo informa de la vigencia de la inspección mediante cifras, sino también a través de un sistema de colores que varía cada año. En 2026, la pegatina presenta fondo amarillo y caracteres en rojo. Este código cromático permite a los agentes identificar rápidamente si un vehículo se acerca a la fecha de caducidad de su revisión.

¿Qué se comprueba en la ITV de los tractores? (AECA-ITV)

La periodicidad con la que debe pasarse la ITV depende de la antigüedad del vehículo. Los turismos están exentos durante los primeros cuatro años. Entre los cuatro y los diez años deben someterse a inspección cada dos años, y a partir de la década de antigüedad, la revisión es anual. En el caso de vehículos destinados al transporte de mercancías ligeras, esta periodicidad puede reducirse a seis meses.

Además, existen excepciones. Los vehículos catalogados como históricos están exentos de llevar la pegatina V-19, según la normativa específica que regula esta categoría.