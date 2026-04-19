Yolanda Díaz confirma que dejará el Congreso al final de la legislatura y zanja su futuro electoral: “No voy a ir en ninguna lista, en absoluto”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su salida de una sesión plenaria en el Senado (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha decidido poner fin a su etapa en el Congreso de los Diputados cuando concluya la actual legislatura. La decisión, según ha asegurado, es “firme e irrevocable” y no responde a un movimiento reciente, sino a una reflexión sostenida en el tiempo sobre su papel en la política institucional.

En una entrevista concedida a Radio Galicia de la Cadena SER, Díaz ha descartado “categóricamente” formar parte de ninguna candidatura en las elecciones generales previstas para 2027. No solo no encabezará listas, sino que tampoco ocupará ningún puesto en ellas. “No voy a ir en ninguna lista, en absoluto, para nada”, ha afirmado con rotundidad, cerrando así cualquier especulación sobre su continuidad en la primera línea parlamentaria.

La ministra ha defendido que “la política debe ser una estación de paso” y ha reivindicado su trayectoria al frente del Ministerio de Trabajo, desde donde considera haber impulsado avances relevantes en materia de derechos laborales. En este sentido, ha subrayado su implicación en las reformas desarrolladas durante la legislatura y ha insistido en que su prioridad en este momento es culminar los proyectos normativos en marcha.

Horizonte abierto

Más allá de su retirada del Congreso, Díaz ha explicado que uno de los motivos que fundamentan su decisión es la voluntad de recuperar tiempo para su vida personal. “Quiero tener tiempo para mi vida privada y para mi hija Carmela”, ha señalado, en referencia a una etapa que prevé iniciar tras el final del actual ciclo político.

Aunque ha sido concluyente respecto a su ausencia en las próximas elecciones generales, no ha cerrado completamente otras posibilidades de futuro. Entre ellas, ha mencionado la opción de aspirar a la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), si bien no ha concretado pasos en esa dirección. En relación con este organismo, ha criticado que su actual liderazgo se haya orientado hacia posiciones que, en su opinión, no responden a las prioridades laborales internacionales.

Tampoco ha descartado un eventual regreso a la política gallega, aunque ha matizado que, en su opinión, “nunca” ha abandonado ese ámbito. En todo caso, ha insistido en que su foco actual está en agotar la legislatura y culminar las iniciativas legislativas en curso, especialmente aquellas vinculadas al ámbito laboral.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Europa Press)

Durante la entrevista, Díaz también ha defendido algunas de las decisiones adoptadas por su espacio político en el seno del Gobierno. En concreto, ha avalado la ausencia inicial de los ministros de Sumar en el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo de 2026, asegurando que fue una postura “correcta” que contribuyó a introducir medidas como la prórroga de los contratos de alquiler.

Llamamiento a la unidad de la izquierda

En el plano político, la vicepresidenta segunda ha insistido en la necesidad de reforzar la cohesión del espacio progresista a la izquierda del PSOE. Díaz se ha mostrado convencida de que el actual Gobierno agotará la legislatura y ha expresado su confianza en que las fuerzas progresistas volverán a imponerse en las urnas, siempre que logren articular una propuesta común.

Para ello, ha apelado a dejar de lado las diferencias internas y centrarse en “acordar un programa de mínimos” que responda a las demandas de la ciudadanía progresista. “Más allá de nombres y personas”, ha señalado, el objetivo debe ser construir una herramienta política que genere esperanza y permita ganar las elecciones generales.

En este contexto, ha evitado respaldar explícitamente posibles candidaturas concretas. Preguntada por la posibilidad de apoyar una lista en la que participen Gabriel Rufián e Irene Montero, Díaz ha respondido que no le corresponde “apoyar a nadie”, aunque ha añadido que cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la vida de la ciudadanía será bienvenida.

La ministra ha enmarcado este llamamiento a la unidad en la necesidad de frenar un eventual cambio de gobierno liderado por el Partido Popular. En este sentido, ha afirmado que hará “todo lo posible” para evitar que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal lleguen a la Moncloa.

Críticas al PP y a la influencia de Vox

En su análisis del contexto político, Díaz ha reiterado sus críticas al Partido Popular, al que acusa de estar “secuestrado por Vox” en cuestiones sensibles como la política migratoria. A su juicio, el liderazgo de Feijóo se encuentra condicionado tanto por la presión del partido de Abascal como por sectores internos del propio PP.

La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, renuncia a su candidatura para las próximas generales de 2027.

En este sentido, ha señalado que figuras como José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso ejercen una influencia determinante en la orientación del partido, configurando una “pinza” que, según Díaz, limita la autonomía del actual líder popular.

La vicepresidenta también ha abordado cuestiones relacionadas con la política autonómica, en particular en Galicia. Ha advertido de que, si la Xunta impulsa un plan para endurecer el control de las bajas laborales, el Gobierno central recurrirá la medida ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se trata de una competencia exclusiva del Estado.