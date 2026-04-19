Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros. (Canva)

Cerrar el portal de un edificio con llave es una costumbre habitual en muchas comunidades de vecinos, pero es un hábito que puede derivar en multas de hasta 3.000 euros y en serias responsabilidades legales si se produce un accidente. Aunque para muchos propietarios la medida parece lógica para evitar robos o actos incívicos, la ley establece ciertos límites sobre cómo debe gestionarse el acceso al inmueble.

La normativa vigente prohíbe cualquier sistema que impida una evacuación rápida en caso de emergencia. Las puertas que forman parte de las rutas de salida, como los portales, deben estar diseñadas para abrirse desde dentro sin necesidad de llave y sin requerir más de una acción. Esta exigencia, según recoge Regió7, responde a la prioridad de facilitar la evacuación ante incendios, explosiones, derrumbes u otras situaciones extremas, donde cada segundo cuenta para poner a salvo la vida de los residentes.

De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (CTE), respaldado por la norma UNE-EN 179 y el Documento Básico SI de Seguridad en caso de Incendio, bloquear el portal con cerrojo y llave constituye una infracción. El objetivo de esta regulación es que ningún obstáculo retrase la salida de personas en momentos críticos, ya que el humo, el fuego o el pánico pueden convertir un pequeño retraso en una tragedia.

Las consecuencias de incumplir la normativa

La práctica de cerrar con llave el portal, aunque se haga por acuerdo de la comunidad de propietarios, no tiene validez si contraviene la legislación sobre seguridad. De hecho, la Ley de Propiedad Horizontal permite a cualquier propietario impugnar acuerdos comunitarios que sean ilegales, aun cuando hayan sido aprobados por unanimidad. Los administradores de fincas, además, suelen advertir de manera formal a las comunidades sobre los riesgos y la posible vulneración de la normativa.

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El cierre indebido del portal puede tener consecuencias que van mucho más allá de una sanción económica. Si a raíz de este bloqueo se produce un accidente, los responsables pueden enfrentarse a demandas civiles por daños y perjuicios, e incluso a cargos penales por imprudencia grave, particularmente si se demuestra que la imposibilidad de evacuar agravó la situación. La multa por infringir el CTE puede alcanzar los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y del impacto causado.

Además, el riesgo es especialmente elevado en edificios donde residen personas mayores, menores o personas con movilidad reducida, ya que la evacuación es todavía más compleja.

¿Qué debe hacer una comunidad de vecinos para cumplir la ley?

Para evitar sanciones y responsabilidades, las comunidades deben asegurarse de que el portal pueda abrirse siempre desde el interior sin llave. Esto implica instalar sistemas que permitan el desbloqueo inmediato, como barras antipánico o cerraduras homologadas que no requieran llave para salir. Los acuerdos comunitarios que contradigan esta obligación pueden ser recurridos y anulados.

En la práctica, lo mejor es informar a todos los propietarios sobre la normativa y adoptar soluciones técnicas que refuercen la seguridad frente a robos, pero sin poner en riesgo la evacuación. El uso de cámaras, alarmas o sistemas de cierre automático que no bloqueen la salida son alternativas válidas y legales. Al final, ninguna medida de protección puede anteponerse al derecho a una evacuación segura.