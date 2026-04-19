68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Un perro en un jardín. (Infobae)

Una familia británica con alto poder adquisitivo en la página web Achieve Hospitality, dedicada a ofertas de trabajo exclusivas en el sector de la hospitalidad: busca un cuidador de perros que se encargue de la mascota y a cambio ofrece 68.000 euros anuales y una casa independiente gratis en la propiedad en la que viven los empleadores.

El puesto exige dedicación exclusiva en la finca que la familia tiene en Surrey, donde el candidato podrá vivir acompañado de su pareja y sus mascotas. El objetivo es asegurar que el perro reciba atención permanente y de calidad, en coordinación con otros profesionales del sector. El seleccionado también debe colaborar con el personal del hogar y asumir funciones de vigilancia en la finca.

Según detalla la oferta de empleo en la web de Achieve Hospitality, quien obtenga el trabajo será responsable de la “gestión de las rutinas matutinas y vespertinas del perro, la alimentación, el aseo y la coordinación para garantizar su bienestar general”. Y el anuncio subraya: “El monitoreo del comportamiento y la salud, así como el reporte de cualquier inquietud, forman parte central del trabajo”. Para postularse, los interesados deben enviar su currículum en inglés a la dirección de contacto indicada en el portal. La oferta subraya que se trata de una “oportunidad ideal para quien disfrute de un entorno estructurado y calmado, y se sienta orgulloso de mantener un hogar acogedor y bien gestionado”.

El trabajo no se limita al cuidado del animal. Se requiere también actuar como “guardián de la propiedad”, con tareas como recibir entregas, asistir a contratistas y apoyar al equipo doméstico para mantener la finca en óptimas condiciones. En la descripción se especifica que estas labores se consideran apoyo ocasional, y no un puesto de limpieza a tiempo completo. La franja horaria principal es de 9:00 a 18:00, de domingo a jueves, aunque se señala que habrá “flexibilidad cuando la familia esté en la residencia”. El entorno se describe como “tranquilo y confortable”, con la totalidad de los servicios cubiertos y la posibilidad de integrarse a largo plazo.

Estos son los requisitos del empleo

El anuncio precisa que el candidato debe ser una persona “cálida, tranquila y confiable”, con pasión por los perros y el bienestar animal. Se valoran la “organización, la atención al detalle y la discreción”, así como la capacidad de actuar de manera autónoma y colaborar con el resto del personal.

Entre los requisitos adicionales, la oferta detalla: “Cómodo viviendo en el lugar y actuando como una presencia confiable en el hogar; dispuesto a apoyar una variedad de tareas en el hogar y la finca; discreto, confiable y respetuoso con el entorno de un hogar privado; capaz de trabajar de manera independiente y también de apoyar al equipo general del hogar”. Y, lo más importante, porque limita la cantidad de personas que pueden postular: “La experiencia previa en hogares privados, funciones en fincas, cuidado de perros, trabajo como niñera o en roles de apoyo con residencia sería muy ventajosa”.

En cuanto al proceso de selección, la familia busca cubrir la vacante “lo antes posible”. La urgencia se refleja en la invitación a enviar candidaturas de inmediato, recordando que el portal también agrupa otras ofertas similares en el ámbito de la hospitalidad de lujo y el servicio privado.