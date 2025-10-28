España Cultura

La secuela de ‘Érase una vez en Hollywood’ encuentra fecha de estreno en Netflix

David Fincher tomará el relevo de Quentin Tarantino en esta continuación que sigue las aventuras del personaje de Brad Pitt

David Pardillos

Por David Pardillos

La noticia llegó con eco en los pasillos de la industria: David Fincher y Brad Pitt volverán a unir fuerzas en Las aventuras de Cliff Booth, una película que apunta a estrenarse en cines en el verano de 2026, con Netflix planeando una estrategia de lanzamiento poco común para la plataforma, según publica Variety. El filme, inmerso ya en un hermetismo productivo propio del director, surge como secuela directa del universo establecido en Érase una vez en Hollywood y podría marcar un cambio relevante en la distribución de grandes títulos por parte del gigante del streaming.

El origen del proyecto se remonta al éxito de la cinta de Quentin Tarantino, donde el personaje de Cliff Booth, interpretado por Pitt, conquistó a crítica y público como el leal y enigmático doble de acción de Rick Dalton. Variety detalla que el propio Tarantino firma el guion del nuevo filme y que la historia retoma a Booth en 1977, con un cambio radical en su rol: ahora es un “fixer”, una figura oscura encargada de resolver líos dentro de los estudios de Hollywood. La premisa establece un puente natural con el tono de la original, pero también deja ver el sello de Fincher en la elección temática y la atmósfera.

La producción inició discretamente en Los Ángeles a finales de julio y tiene previsto finalizar el rodaje a inicios del próximo año, según la misma fuente. Aunque la información sobre la trama permanece bajo reserva, la ambientación en los años setenta y el enfoque en los secretos y el poder tras bastidores apuntan a una reinterpretación adulta y sombría del Hollywood de la época. La dirección de fotografía correrá a cargo de Erik Messerschmidt, habitual colaborador de Fincher, quien reemplaza a Robert Richardson, responsable de la imagen de la entrega previa.

Netflix, históricamente refractaria a exhibiciones prolongadas en salas, explora ahora un lanzamiento más robusto para la cinta. Según Variety, la plataforma evalúa estrategias como la exclusividad IMAX que aplicará el año próximo con la cinta de Greta Gerwig sobre Narnia, en colaboración con AMC Cinemas. De concretarse, Las aventuras de Cliff Booth podría representar uno de los estrenos teatrales más ambiciosos del servicio, una movida que muchos analistas interpretan como parte de la renovada relación entre distribuidoras de streaming y cadenas de exhibición física.

Brad Pitt junto a Margaret
Brad Pitt junto a Margaret Qualley en 'Érase una vez en Hollywood'

Los compañeros de Cliff

En el elenco, Pitt encabeza nuevamente el reparto como Booth. Junto a él, repite también Timothy Olyphant en el papel de James Stacy, mientras se incorporan nombres como Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, JB Tadena y Corey Fogelmanis. Destaca la ausencia de Leonardo DiCaprio, cuya interpretación de Rick Dalton fue central en la película original, lo que contribuye a reforzar la independencia tonal y narrativa de esta secuela.

Este filme supone el reencuentro profesional entre Fincher y Pitt después de El curioso caso de Benjamin Button en 2008, una dupla que antes protagonizó títulos de culto como El club de la lucha y Seven. El regreso de ambos genera altas expectativas en la industria, dadas sus colaboraciones anteriores, caracterizadas por estilos intensos y personajes complejos. El artículo de Variety recoge esa anticipación sin confirmar detalles mayores de la trama ni la fecha exacta del estreno. Fuentes de producción indican que el rodaje culminará en los primeros meses de 2025, lo que permitirá un proceso de postproducción detallado conforme el estándar de Fincher. Hasta el momento, Netflix no ha publicado materiales promocionales ni imágenes oficiales, alimentando así un clima de expectación en torno a la evolución visual y narrativa del proyecto.

A la espera de novedades oficiales sobre la campaña de lanzamiento o la posible participación en festivales, la industria aguarda las primeras imágenes y el teaser de Las aventuras de Cliff Booth, mientras crecen las especulaciones sobre cómo abordarán Pitt y Fincher este nuevo capítulo. El estreno, previsto para el verano de 2026, promete convocar a nostálgicos de la primera entrega y a quienes siguen de cerca cada movimiento del tándem Pitt-Fincher, en una apuesta que podría reconfigurar el alcance de las producciones de Netflix en la gran pantalla.

