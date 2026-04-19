Los conciertos de Rosalía provocan pequeños terremotos en Barcelona, según los registros de actividad sísmica: “Mismo patrón, horarios ligeramente diferentes”

Rosalía durante un concierto, junto a un registro de la actividad sísmica en Barcelona durante el concierto. (Montaje realizado por Infobae)

Cuenta la leyenda que en Barcelona se suceden los terremotos de vez en cuando. Los equipos de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han registrado ondas sísmicas fuera de lo normal en fiestas como La Mercè, hitos deportivos como la recordada remontada del Barça contra el PSG en 2017 y, ahora, en los cuatro conciertos que Rosalía ha brindado en la ciudad condal.

Así lo ha atestiguado el sismólogo Jordi Díaz Cusí con una publicación en sus redes sociales, donde ha mostrado las “sacudidas sísmicas” que se registraron durante las actuaciones de la cantante catalana, registradas por un acelerómetro a medio kilómetro del Palau Sant Jordi. “Comparando el temblor sísmico durante los 4 conciertos de Rosalía en Barcelona esta semana; mismo patrón, horarios de inicio ligeramente diferentes”.

En las imágenes compartidas por Díaz Cusí, pueden verse diferentes líneas temporales donde se mide dicha actividad. En las cuatro líneas (una por cada noche en la que Rosalía ha cantado), pueden observarse esas mismas “sacudidas” cerca de las 21.30, una hora después del inicio del concierto, y poco después de las 22.00. La coincidencia entre los horarios de los conciertos y los temblores permite afirmar que el fenómeno está directamente relacionado con la respuesta del público a las canciones interpretadas por Rosalía.

Imagen de las sacudidas sísmicas provocadas por Rosalía y el público de sus conciertos en Barcelona. (CSIC/GEO3-BCN/X)

Qué provoca los sismos

Los conciertos masivos suelen generar vibraciones que pueden ser registradas por instrumentos científicos. Se trata de movimientos vibratorios del suelo de una magnitud muy pequeña y apenas perceptibles, de modo que tampoco causan daños a la ciudad. El GEO3BCN compartió hace poco en redes sociales una clasificación anual de los espectáculos que más “actividad sísmica” producen en la ciudad. En la edición de este año, Lady Gaga encabezó la lista, mientras que el canal oficial en X del CSIC en Cataluña ha seguido de cerca la labor divulgativa de Díaz Cusí sobre estos fenómenos.

El análisis de las señales captadas resalta un aspecto singular de los conciertos: “El ritmo, la energía del público y la ‘bailabilidad’ de cada canción se traducen en señales sísmicas claramente identificables”. El interés por estos registros científicos va en aumento, aportando una dimensión curiosa al impacto de diferentes eventos culturales y deportivos (Díaz Cusí también compartió hace unos días las ondas sísmicas provocadas por el Barça-Real Madrid de fútbol femenino) en la vida urbana.

Rosalía lo “remueve” todo

Rosalía concluyó ayer su serie de presentaciones en Barcelona, despidiéndose del público local con un Palau Sant Jordi repleto de 18.000 asistentes. Interpretó temas de percusión y electrónica como Berghain y otros de corte más lírico, como Mio Cristo Piange Diamanti, todos coreados por los presentes. “Barcelona, me remueves todo”, confesaba la propia artista al inicio de su último show. Nunca mejor dicho.

El icónico momento del show de Rosalía donde, en una conversación con su amiga Shannis, hace una revelación sobre sus preferencias que desata la euforia del público.

Después de dejar Barcelona, la artista ya prepara sus próximos conciertos en Ámsterdam, programados para el 22 y 23 de abril. El fenómeno de las vibraciones sísmicas asociadas a su paso por los escenarios podría repetirse, dependiendo de la respuesta del público en la capital neerlandesa. Tras esto, la cantante pasará por Bélgica, Alemania e Inglaterra antes de su salto a América, donde pasará el verano hasta finalizar el Lux Tour con un concierto en San Juan (Puerto Rico) el 3 de septiembre.