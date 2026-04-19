España Cultura

Los conciertos de Rosalía provocan pequeños terremotos en Barcelona, según los registros de actividad sísmica: “Mismo patrón, horarios ligeramente diferentes”

En las horas de los cuatro conciertos se detectaron ondas superiores a lo normal, lo que se ha relacionado con “el ritmo, la energía del público y la ‘bailabilidad’ de cada canción” de la artista catalana

Guardar
Rosalía durante un concierto, junto a un registro de la actividad sísmica en Barcelona durante el concierto. (Montaje realizado por Infobae)
Rosalía durante un concierto, junto a un registro de la actividad sísmica en Barcelona durante el concierto. (Montaje realizado por Infobae)

Cuenta la leyenda que en Barcelona se suceden los terremotos de vez en cuando. Los equipos de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han registrado ondas sísmicas fuera de lo normal en fiestas como La Mercè, hitos deportivos como la recordada remontada del Barça contra el PSG en 2017 y, ahora, en los cuatro conciertos que Rosalía ha brindado en la ciudad condal.

Así lo ha atestiguado el sismólogo Jordi Díaz Cusí con una publicación en sus redes sociales, donde ha mostrado las “sacudidas sísmicas” que se registraron durante las actuaciones de la cantante catalana, registradas por un acelerómetro a medio kilómetro del Palau Sant Jordi. “Comparando el temblor sísmico durante los 4 conciertos de Rosalía en Barcelona esta semana; mismo patrón, horarios de inicio ligeramente diferentes”.

En las imágenes compartidas por Díaz Cusí, pueden verse diferentes líneas temporales donde se mide dicha actividad. En las cuatro líneas (una por cada noche en la que Rosalía ha cantado), pueden observarse esas mismas “sacudidas” cerca de las 21.30, una hora después del inicio del concierto, y poco después de las 22.00. La coincidencia entre los horarios de los conciertos y los temblores permite afirmar que el fenómeno está directamente relacionado con la respuesta del público a las canciones interpretadas por Rosalía.

Imagen de las sacudidas sísmicas provocadas por Rosalía y el público de sus conciertos en Barcelona. (CSIC/GEO3-BCN/X)
Imagen de las sacudidas sísmicas provocadas por Rosalía y el público de sus conciertos en Barcelona. (CSIC/GEO3-BCN/X)

Qué provoca los sismos

Los conciertos masivos suelen generar vibraciones que pueden ser registradas por instrumentos científicos. Se trata de movimientos vibratorios del suelo de una magnitud muy pequeña y apenas perceptibles, de modo que tampoco causan daños a la ciudad. El GEO3BCN compartió hace poco en redes sociales una clasificación anual de los espectáculos que más “actividad sísmica” producen en la ciudad. En la edición de este año, Lady Gaga encabezó la lista, mientras que el canal oficial en X del CSIC en Cataluña ha seguido de cerca la labor divulgativa de Díaz Cusí sobre estos fenómenos.

El análisis de las señales captadas resalta un aspecto singular de los conciertos: “El ritmo, la energía del público y la ‘bailabilidad’ de cada canción se traducen en señales sísmicas claramente identificables”. El interés por estos registros científicos va en aumento, aportando una dimensión curiosa al impacto de diferentes eventos culturales y deportivos (Díaz Cusí también compartió hace unos días las ondas sísmicas provocadas por el Barça-Real Madrid de fútbol femenino) en la vida urbana.

Rosalía lo “remueve” todo

Rosalía concluyó ayer su serie de presentaciones en Barcelona, despidiéndose del público local con un Palau Sant Jordi repleto de 18.000 asistentes. Interpretó temas de percusión y electrónica como Berghain y otros de corte más lírico, como Mio Cristo Piange Diamanti, todos coreados por los presentes. “Barcelona, me remueves todo”, confesaba la propia artista al inicio de su último show. Nunca mejor dicho.

El icónico momento del show de Rosalía donde, en una conversación con su amiga Shannis, hace una revelación sobre sus preferencias que desata la euforia del público.

Después de dejar Barcelona, la artista ya prepara sus próximos conciertos en Ámsterdam, programados para el 22 y 23 de abril. El fenómeno de las vibraciones sísmicas asociadas a su paso por los escenarios podría repetirse, dependiendo de la respuesta del público en la capital neerlandesa. Tras esto, la cantante pasará por Bélgica, Alemania e Inglaterra antes de su salto a América, donde pasará el verano hasta finalizar el Lux Tour con un concierto en San Juan (Puerto Rico) el 3 de septiembre.

Temas Relacionados

RosalíaBarcelonaTerremotoMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Antes de ‘Euphoria’ y ‘Mi primer beso’, Jacob Elordi apareció por primera vez en una película en una de las sagas míticas del siglo XXI: “No hice audición”

El actor nominado a un Oscar por su papel en ‘Frankenstein’ participó en el rodaje de la quinta película de esta popular franquicia de piratas

Antes de ‘Euphoria’ y ‘Mi primer beso’, Jacob Elordi apareció por primera vez en una película en una de las sagas míticas del siglo XXI: “No hice audición”

Sócrates, filósofo griego: “No debemos pensar que lo más importante es vivir, sino vivir coherentemente”

Platón recogió en uno de sus primeros diálogos las lecciones de su maestro poco después de ser sentenciado a muerte por las autoridades atenienses

Sócrates, filósofo griego: “No debemos pensar que lo más importante es vivir, sino vivir coherentemente”

‘La momia de Lee Cronin’: la película de terror más salvaje y desagradable del año es una sorprendente vuelta de tuerca al clásico monstruo

La española Laia Costa protagoniza esta historia sobre unos padres que se reencuentran con la hija que creían perdida, ahora en estado catatónico y con uno malvado espíritu en su interior

‘La momia de Lee Cronin’: la película de terror más salvaje y desagradable del año es una sorprendente vuelta de tuerca al clásico monstruo

Yerai Cortés convierte su infidelidad en ‘Popular’, un disco de perdón y arrepentimiento: “Es una carta al corazón de Tania”

El guitarrista flamenco que saltó a la fama tras el documental de C. Tangana conversa con ‘Infobae’ sobre su nuevo álbum, gestado tras una grave lesión en la mano. Su próximo deseo es trabajar con Almodóvar: “Le estoy llamando por todos lados”

Yerai Cortés convierte su infidelidad en ‘Popular’, un disco de perdón y arrepentimiento: “Es una carta al corazón de Tania”

El ganador del primer Oscar para España critica el cine actual: “Son un poco platos combinados o ensaladas”

El director de cine encargado de traer la primera estatuilla también defendió a ‘Sirat’ como digna merecedora de premio en la última edición

El ganador del primer Oscar para España critica el cine actual: “Son un poco platos combinados o ensaladas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

Israel repudia al Gobierno de Pedro Sánchez por pedir que la UE rompa relaciones con Tel Aviv: “Se ha dedicado a difundir antisemitismo”

Los rebeldes de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para “construir una alternativa” frente a la deriva “totalitaria” del partido

Condenan a más de un año de prisión al comandante del puesto de la Guardia Civil de Tolosa, Guipúzkoa, por acoso laboral continuado: “Soy peor que Putin”

Yolanda Díaz confirma que dejará el Congreso al final de la legislatura y zanja su futuro electoral: “No voy a ir en ninguna lista, en absoluto”

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si trabajas como interna y tu empleador ha fallecido, puede que estés perdiendo dinero”

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad